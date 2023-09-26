«Час икс» в допинг-скандале Валиевой: какие шансы на победу в суде и когда все закончится

Сегодня в Лозанне стартуют финальные слушания по делу Камилы Валиевой, которую обвиняют в преднамеренном употреблении триметазидина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кто выступит и чего хотят стороны?

Один из самых обсуждаемых в мире допинговых скандалов близится к своей развязке. Уже сегодня в швейцарской Лозанне стартуют финальные слушания по делу Камилы Валиевой. Ее, напомним, обвиняют в преднамеренном употреблении триметазидина, что было обнародовано полтора года назад во время Олимпиады в Пекине.

Сами слушания стартуют с минуты на минуту. Участниками процесса станут четыре стороны: сама Камила Валиева, РУСАДА (Российское антидопинговое агентство), WADA (Всемирное антидопинговое агентство) и ISU (Международный союз конькобежцев). Чего же хотят стороны?

Самая жесткая позиция у WADA. Они предлагают наказать россиянку по всей строгости закона — четыре года дисквалификации и полное аннулирование всех результатов с 25 декабря 2021 года. ISU предлагает компромисс — два года дисквалификации и сохранение титулов. РУСАДА просит простое предупреждение, хотя косвенно и признает вину Валиевой.

Что до самой Камилы, то фигуристка не согласна с обвинениями и будет требовать сохранения титулов. Сторона россиянки заявляет, что доказательств вины или халатности в ее поведении не было.

Двухгодичная дисквалификация в случае с 17-летней Камилой фактически означает крест на большой спортивной карьере Фото: © Михаила Шарова и Юлии Комаровой / fsrussia.ru

Есть ли шансы на победу?

В данном случае нужно понимать, какой именно вердикт будет означать «победу». Добиться полного оправдания практически невозможно. И дело не только в принципиальной позиции ISU и WADA. Неоднозначную сторону занимает РУСАДА, которая фактически поддерживая обвинение ради присутствия на слушаниях, ставит Валиеву в очень неудобное положение.

Ведь если с виновностью россиянки будут согласны три стороны из четырех, доказать обратное будет крайне сложно. Но и это еще не все. Даже если ISU и WADA все-таки согласятся с позицией РУСАДА, обычный выговор может перерасти в двухгодичную дисквалификацию. В случае с 17-летней Камилой это фактически означает крест на большой спортивной карьере.

У адвоката Валиевой, правда, есть козырь в рукаве. На момент проведения Олимпиады — 2022 Камиле не было 16 лет, соответственно, на тот момент она являлась «защищенным лицом». Преимущество в том, что на суде ей в отличие от взрослых спортсменов не придется показывать, как именно допинг попал в организм. А, значит, и доказать свою правоту будет несколько проще.

К тому же статус «защищенного лица» дает шанс на смягчение отрицательного вердикта, который все же более реален, нежели положительный.

При относительно мягком вердикте Камила теряет сразу три золотые медали 2022-го года Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Каких медалей могут лишить Камилу?

Зависит от приговора. Если Валиева будет полностью оправдана, то не потеряет ни одну медаль. Но, как мы понимаем, это почти нереально.

При относительно мягком вердикте Камила теряет сразу три золотые медали 2022-го года: чемпионата России, чемпионата Европы и командного турнира Олимпиады в Пекине.

Далее возможны варианты. Но речь уже об исключительно внутрироссийских соревнованиях — медали на этапах Гран-при — 2022/23 и чемпионате России — 2023.

Кстати, ранее сама Камила заявляла, что заинтересована в том, что при ней осталось именно золото чемпионата России. О других наградах, как ни странно, ничего не говорилось.

Вероятно, если бы не «золото» Олимпиады в Пекине, история с допингом Валиевой была бы закрыта уже давным-давно Фото: © ИСУ и Татьяны Фладе / fsrussia.ru

Американский фактор

Камилу в ближайшее время, действительно, ждет важнейшее решение, которое предопределит ее будущее в фигурном катании. С другой стороны, окончательный вердикт будет вынесен не сразу. Да и непонятно, когда он, вообще, будет озвучен. Если в течение нескольких месяцев — одно дело. Но если процесс займет несколько лет, то к тому моменту и сама Камила уже может «завязать» с большим спортом. Тогда вся история конфликта будет завязана вокруг медалей.

К слову, о них. Вероятно, если бы не «золото» Олимпиады в Пекине, история с допингом Валиевой была бы закрыта уже давным-давно. Аналогичных случаев, когда спортсменов оправдывают за случайное применение допинга если не сотни, то точно десятки. Но именно дело самой талантливой фигуристки мира из России вызвало такой ажиотаж.

Как уж тут не вспомнить, что «серебро» на том командном турнире выиграла команда США, и именно американцы в период Олимпиады максимально раскручивали допинговую волну вокруг Камилы с целью дисквалифицировать сборную России и заполучить «золото». Очевидно откуда у всего этого скандала растут ноги. Но шансы на положительный результат все еще есть.

Тем временем, сама Камила подходит к слушаниям не в самом лучшем состоянии. Недавно у нее был диагностирован разрыв сетчатки, и сейчас фигуристка проходит этап восстановления. Ближайшие этапы Гран-при Валиева пропустит и окончательно должна выйти на лед только в ноябре. Символично, что первым прокатом после восстановления может стать этап Гран-при в Казани.