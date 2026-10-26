«Час икс» для Кузьмина: как новый тренер будет спасать падающий «Рубин»

Олег Кузьмин занял пост сразу с уровня высокой сложности – впереди игры с четырьмя топами, первым из которых будет «Спартак» в среду, а с обороной и психологией в команде серьезные проблемы. Как прошла первая пресс-конференция нового наставника, какой футбол и какие задачи поставлены и какие изменения ждут команду – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: предоставлено пресс-службой «Рубина»

Дилеммы со стилем игры нет: Кузьмин хочет видеть дисциплину, и нужно поправлять ситуацию

Еще за пять минут до старта пресс-конференции новоиспеченный и. о. главного тренера Олег Кузьмин заглянул в дверь пресс-центра и пошутил: «Расходимся, зал под дезинфекцией». К этому моменту там собралась уже вся пишущая и показывающая братия.

Уже когда экс-игрок «Рубина» вошел на официальную часть пресс-конференции, было видно, что для него это мероприятие – непривычное и не самое комфортное амплуа. Но теперь это такая же часть работы, которую он готов выполнять беспрекословно.

– Когда мы учились в высшей школе тренеров, об этом много говорилось. Это неотъемлемая часть работы, поэтому придется привыкать, – честно говорил Кузьмин.

Впрочем, изменилось для него и самоощущение в плане давления.

– Сна действительно не хватает. Прошло уже 48 часов после всего происходящего, я практически не был дома, почти не спал. Совсем другая ответственность и другой режим, – отвечал Олег Александрович на соответствующий вопрос.

Понять его можно: по сути, Кузьмин попадает сразу в самую пучину, в самую сложную часть чемпионата. Самая приятная часть календаря уже позади, впереди матчи со «Спартаком», «Локомотивом», «Зенитом» и «Краснодаром». Тут уж точно без пустырника на ночь не обойтись.

– Я ребятам говорил: наш чемпионат устроен так, что любой соперник может обыграть любого. Легких матчей не бывает. На календарь мы не смотрели, готовимся к ближайшему сопернику и хотим показать максимальный результат, – отметил Кузьмин.

Фото: предоставлено пресс-службой «Рубина»

Корреспондента «ТИ-Спорта» же больше всего волновало, какой именно футбол будет ставить новый наставник. Все-таки Олег Александрович поработал и при Курбане Бердыеве, и при Леониде Слуцком, и при Рашиде Рахимове с Франком Артигой, которые исповедовали абсолютно разные игровые философии.

– Все тренеры разные, у всех свои идеи, в том числе у меня. Кого-то копировать не хочется, хочется что-то из своего добавить. Я работал со многими известными нашими специалистами, которые многого добивались, выигрывали кубки и чемпионаты. Поэтому у каждого по чуть-чуть чего-то я брал: и тренировочный процесс, и дисциплину, организацию плюс общение с командами. Мои принципы – это организованность, дисциплина. Понятно, любой тренер хочет играть в позиционный футбол, первым номером, атаковать. Но бывают разные матчи, разные соперники, которые заставляют и обороняться, играть вторым номером, проводить быстрые атаки. Здесь нужно уметь делать всё – и позиционно атаковать, и организованно обороняться, – объяснил наставник.

После чего добавил, что сейчас для «Рубина» важнее всего результат, поэтому о глобальных задачах перед ним речи не идет – будут отталкиваться от каждого нового матча.

Однако вопрос упирается в другую плоскость: не секрет, что оставшиеся матчи осенней части чемпионата – это момент истины для Олега Кузьмина. В руководстве «Рубина» пока не ищут сиюминутной замены специалисту, а если тот покажет себя в этих самых играх с топами, то вполне может избавиться от приставки «и. о.». Логично, что в такой ситуации Кузьмин просить игроков устраивать праздник на поле не будет.

– Руководство поставило задачу исправлять сложившуюся ситуацию и постараться добиваться победы в каждом матче, – честно признал новый наставник команды.

Фото: предоставлено пресс-службой «Рубина»

У «Рубина» большие проблемы с пропущенными мячами. Что с этим будет делать новый наставник?

Впрочем, с дисциплиной и балансом забитых и пропущенных у «Рубина» в последних матчах действительно полный швах. Команда пропускает шестнадцать матчей подряд. А учитывая, что игра со «Спартаком» обнажила серьезные проблемы с обороной, именно предстоящая кубковая игра в Москве будет главной проверкой для воспитанника «красно-белых» Олега Кузьмина. А именно – насколько ему удастся нормализовать ментальное состояние и собрать по кусочкам развалившуюся систему.

– Много пропускаем? За эти два дня сделали большой акцент на данном вопросе. Пропускаем мы из-за комплекса факторов: тут и психология, где-то невезение плюс непонимание в защитной линии. За то время, что было, постарались организовать оборону. Посмотрим, что из этого получится, – поделился специалист, добавив, что особых чувств перед игрой со своей родной командой не испытывает. – Наше положение, понятно, не такое, какое хотелось бы. Есть понятные моменты. Ребята расстроены все, понимают то, что они тоже ответственны, все мы несем ответственность, и все хотят исправить ситуацию. Поэтому здесь важно дойти и психологически, и эмоционально в хорошее состояние, показать свой максимум. Как я уже сказал, играть можно со всеми, и не важно, кто у нас впереди, ближайший матч – самый важный.

К проблеме большого количества пропущенных мячей прибавляется и не самая впечатляющая статистика по реализованным стандартным положениям – то, за что отвечал Олег Кузьмин в штабе Франка Артиги. Теперь, по его словам, стандарты возьмет на себя Александр Дутов, но и сам Олег Александрович будет продолжать работать над этим компонентом. С оценкой журналистов он, впрочем, согласен не был.

– Если продолжать тему стандартов: «Рубин» забил всего один гол с прямых стандартов в этом сезоне, а со «Спартаком» пропустил три в одной игре. Если брать игру со «Спартаком», это систематические ошибки или индивидуальные? – продолжали допытывать наставника представители медиа.

– Наверное, больше индивидуальные ошибки. То, что мы пропустили три гола со стандартов со «Спартаком», – такое со мной впервые за все время работы и как игрока, и как тренера не случалось. Что касается забитых мячей, мы забили один с прямого стандарта, но тем не менее входим в пятерку или тройку в лиге по забитым со стандартов. Пенальти же они не считают как стандарт. Нам забивают с пенальти, и доигровки нам считают, когда мы пропускаем. Поэтому, если брать статистику, мы на первом или в первой тройке по забитым. Больше нас никто не забил, есть несколько команд, забивших по семь голов со стандартов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что ждать от игры со «Спартаком»?

Уже в среду «Рубин» вновь выйдет на поле «Лукойл Арены», однако сам Кузьмин не скрывает, что Кубок сейчас не в приоритете, поэтому ротацию в составе точно стоит ожидать уже в этом матче со «Спартаком».

– Можно ли при вас ожидать кадровых изменений в составе, например, среди легионеров, или перестроения схемы? – уточнил корреспондент «ТИ-Спорта».

– У нас не так много времени, чтобы что-то менять. Безусловно, нам важны и Кубок, и чемпионат. На ближайший матч будет ротация: о Кубке думаем, но в уме держим чемпионат.

– Почему я упомянул именно легионеров… К определенным игрокам были вопросы по последним матчам.

– Для меня важен каждый игрок, неважно, легионер он или русский. Мы рассчитываем на всех игроков, верим в них, поэтому не хочется кого-то разделять. Ротация на Кубок будет обязательно, – пообещал специалист.

При этом рассчитывать на кадровые резервы Кузьмину не приходится. По его словам, Жак Сиве оправляется от незначительного повреждения и вскоре будет тренироваться с общей группой. Но не факт, что он успеет восстановиться уже к среде. Константин Нижегородов же будет тренироваться отдельно – рассчитывать на него не приходится.

Что же касается бывшего полузащитника «Лиона», «Тоттенхэма», «Наполи», «Галатасарая» и «Ниццы» Танги Ндомбеле, который прибыл на просмотр, рассчитывать на него пока не приходится. Хотя Олег Кузьмин уже высоко оценил потенциального новичка команды.

– Это футболист высочайшего уровня. Это видно по тренировкам, как он работает с мячом, у него есть безусловные качества. По поводу дальнейшего решения мы пока на эту тему не разговаривали, последние два дня было совсем не до этого, – отметил Кузьмин.

Так начинается новая, уже очередная глава казанского «Рубина» с явным привкусом чего-то уже давно знакомого.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru