Чары Рахимова сработали: Даку остался в Казани, но в матче с «Торпедо» героем стал не он

Казанцы провели второй товарищеский матч на зимних сборах в Турции. Накануне вечером команда Рашида Рахимова обыграла московское «Торпедо» со счетом 2:0. О деталях встречи, судьбе главного голеадора «Рубина» и капризах владельца турецкого отеля - в материале «ТИ-Спорта».





«Рубин» сыграл пока что против самого серьезного соперника в Турции

Для «Рубина» матч против «Торпедо» (2:0) стал лишь вторым на текущих турецких сборах. Изначально команда Рашида Рахимова планировала сразиться в январе с «Войводиной» и «Стругой». С македонским клубом встреча состоялась по расписанию, а вот с сербским коллективом игру пришлось отменить из-за проливных дождей в Белеке.

Сперва главный тренер «Рубина» настаивал на проведении матча против «Войводины», однако хозяин отеля, в котором разместились казанцы, был категорически против этой затеи. Бизнесмен сердечно опасался за свое поле, которое могло превратиться в огород, если бы в проливной дождь состоялся матч.

Позже Рашид Рахимов даже негодовал, что из-за природных катаклизмов ему пришлось перестраивать тренировочный план. Ведь в игру против «Войводины» тренерским штабом закладывались высокие физические нагрузки, а в связи с отменой встречи футболисты их попросту не получили. Поэтому на вторых сборах количество контрольных матчей претерпело изменения. Вместо запланированных сперва двух игр у «Рубина» их состоится три. Казанцы как бы компенсируют один пропущенный матч на первых сборах.

Вчерашняя встреча против «Торпедо» носила для «Рубина» самый серьезный характер. «Автозаводцы» под руководством Олега Кононова ушли на зимнюю паузу вторыми в таблице Первой лиги. Причем, поражений у столичного клуба за 21 игру – ни одного.

«Торпедо» не только решительно настроено на чемпионство в весеннюю часть сезона, но и амбициозно в планах на РПЛ. Известно, что с выходом в элитарную лигу России «Торпедо» хорошо поддержат финансово главные спонсоры. Отразится это уже на предстоящей летней трансферной селекции «автозаводцев».

Казанцы уверенно разобрались с «Торпедо», а после матча Рашид Рахимов огласил важную новость

Несмотря на высокий класс «Торпедо» в этом сезоне, «Рубин» весьма уверенно расправился с одним из лидеров Первой лиги. В первом тайме казанцам отличиться не удалось, во многом, наверное, из-за того, что Рашидом Рахимовым был выпущен резервный состав. Болельщикам «Рубина» в течение 45 минут удалось понаблюдать за игрой молодого таланта и воспитанника клуба – Никиты Васильева. В стартовом составе вышел также Марвин Чуни. Правда, надолго албанец в поле не задержался и был заменен уже на 20-й минуте. Как стало известно по окончании встречи, тяжелой травмы никакой у форварда не случилось. Это была плановая замена, так как по общему состоянию здоровья Чуни не был готов физически выдержать целый тайм.

Рахимов дал шанс проявить себя в первые 45 минут практически всем игрокам, которых сватают из «Рубина» в другие команды: Марату Апшацеву, Рустаму Ашурматову. Остался ли ими доволен наставник казанцев – вопрос открытый, но провальными выступления игроков точно назвать нельзя. На фоне других они смотрелись ничуть не хуже.

В первом тайме было много обоюдной борьбы, стыков, фолов. И «Рубин», и «Торпедо» играли с желанием, ответственностью. Видимо, из-за этого стартовый академический час получился в матче столь не событийным. Опасных моментов у команд было по минимуму, во многом благодаря надежным действиям в обороне.

Во втором тайме «Рубин» все же взял мастерством. У казанцев вышла на поле основная обойма во главе с Мирлиндом Даку. На протяжении января в прессе не утихали разговоры, что албанец может покинуть «Рубин» уже этой зимой. Интерес к нападающему был громадным как со стороны российских топ-клубов, так и европейских середняков.

К счастью для Рашида Рахимова и болельщиков «Рубина», Даку принял решение остаться в Казани до конца сезона 2024/25. Об этом сообщил сам главный главный тренер после матча с «Торпедо». По словам Рахимова, вопрос о будущем албанца в команде не будет подниматься вплоть до июня 2025 года.

«Слухи об уходе всегда будут, поэтому не вижу смысла, чтобы объявлять о том, что остается в команде. Тем более, он здесь, мы с ним разговаривали об этом. Он принял наш разговор и будет с нами, как минимум до конца сезона», –цитирует Рахимова пресс-служба «Рубина».

Полузащитник Велдин Ходжа выходит на лидирующие позиции в «Рубине»

Вместе с тем, главным героем второго тайма матча в составе казанцев оказался на удивление не Мирлинд Даку, а полузащитник Велдин Ходжа.

Вчера хорват в матче с «Торпедо» оформил 1+1. Сначала Ходжа хладнокровно замкнул в штрафной передачу Даку, а потом сам выполнил филигранную подачу на Богдана Йочича. Сербу оставалось лишь не промахнуться головой с близкого расстояния.

Присоединившись к «Рубину» в сентябре прошлого года, Велдин Ходжа постепенно становится одним из лидеров команды. В этом сезоне хорватский полузащитник уже признавался MVP отдельных встреч. Вспомнить хотя бы октябрьский матч против «Оренбурга» (2:1), где Ходжа оформил дубль и принес важнейшую гостевую победу казанцам.

Фамейе покинул «Рубин» и отправился покорять чемпионат Венгрии

«Рубин» идет пока без поражений на турецких сборах. Следующий соперник казанцев в Белеке будет, вероятно, известен на днях, так как официальной информации о нем в своих соцсетях пресс-служба казанцев еще не анонсировала.

«Рубин» продолжает изнурительную подготовку к весенней части чемпионата. Второй сбор для клуба будет самым тяжелым по нагрузкам в Турции. Вместе с тем, болельщики наблюдают не только за игрой «Рубина», но и за изменениями в составе команды.

Вслед за Александром Ломовицким и Умарали Рахмоналиевым клуб покинул нападающий Джоэль Фамейе, купленный в 2022 году Леонидом Слуцким у «Оренбурга». Ганский форвард обладал одним из самых дорогих финансовых соглашений в команде. Но при Рахимове в основной состав «Рубина» Фамейе не попадал и фактически все эти годы просто досиживал контракт.

Срок соглашения с ганцем истекал этим летом, поэтому трансфер Фамейе в венгерский клуб «Академия Пушкаша» «Рубин» может считать для себя удачным. Казанцы сумели получить хоть какие-то деньги за продажу игрока.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru