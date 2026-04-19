19 апреля 2026

Царукяна выгнали из самолета в США перед турниром

Фото: © соцсети бойца ММА

Российско-армянский боец смешанных единоборств Арман Царукян оказался в центре скандала после того, как его вместе с двумя товарищами выдворили из самолета в США, сообщает РИА Новости.

Известный по выступлениям в UFC спортсмен направлялся на рейсе American Airlines из Лос-Анджелеса в Филадельфию. Как рассказал журналист Адам Зубайраев, один из членов команды Царукяна пользовался телефоном во время захода на взлет, а другой открыл столик – это и стало поводом для санкций в отношении бойца.

В итоге Царукян добрался до Филадельфии на частном самолете. Уже в ночь 19 апреля он выступит во главе турнира борцовской лиги RAF, где встретится с прославленным американцем Юрайей Фейбером.

В социальных сетях боец оставил комментарий, что отказался от коммерческих рейсов и теперь летит частным самолетом.

#мма #США
