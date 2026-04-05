Царукян назвал Махачева более разносторонним бойцом, чем Хабиба Нурмагомедова
Российский боец UFC Арман Царукян сравнил двух известных соотечественников – Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.
В интервью Эдину Россу Царукян заявил, что Махачев лучше, поскольку он более разносторонний боец. Кроме того, у него есть Хабиб в качестве секунданта.
Ислам Махачев в настоящее время владеет титулом чемпиона UFC в полусреднем весе. Хабиб Нурмагомедов был чемпионом в легком дивизионе и завершил профессиональную карьеру в 2020 году.