«Царство антициклонов»: бабье лето в Татарстане задержится до конца октября

В октябре в Татарстане побито три рекорда, а средняя температура месяца ожидается около 8 градусов, что выше исторического максимума. Синоптики связывают аномальное тепло с устойчивым скандинавским антициклоном и обещают, что сухая и теплая погода задержится еще на неделю. Подробности – в материале «Татар-информа».





«Может произойти небольшое снижение температуры ближе к концу месяца, но в целом золотой осенний характер погоды в Татарстане сохранится»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«До конца октября царству антициклонов ничего не угрожает»

На редкость сухим, солнечным и теплым выдался нынешний октябрь в Татарстане. Погода в республике напоминает затянувшееся бабье лето, и до конца месяца, по всей видимости, ничто не нарушит «господство антициклона». Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Эксперт подтвердил, что погода за окном – действительно бабье лето.

«Сухая, в меру солнечная и в целом теплая погода. И вообще весь октябрь еще немного – и потянет на температурный рекорд», – сказал он.

По мнению Шувалова, в Казани и Набережных Челнах не исключено установление новых температурных рекордов.

«И, что самое главное, видимо, до конца октября этой погоде, этому царству антициклонов ничего не угрожает, – подчеркнул синоптик. – Может произойти небольшое снижение температуры ближе к концу месяца, но в целом золотой осенний характер погоды в Татарстане сохранится».

«Продолжение золотой идиллии, золотой осени» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наслаждаемся и используем на полную катушку»

Комментируя, насколько редким бывает столь длительное бабье лето, Шувалов отметил, что это нечастое явление.

«Доминирование и в средней тропосфере, и у поверхности Земли антициклонов – устойчивое положение высотного гребня. На моей памяти был 1987 год, не менее сухой, не менее солнечный, но там были свои особенности. Так что нечастое это явление. Наслаждаемся и используем на полную катушку», – посоветовал эксперт.

На замечание корреспондента «Татар-информа» о том, что в некоторые дни погода напоминала конец августа, Шувалов отреагировал с улыбкой: «Ну это вы, конечно, преувеличили! Очень бы хотелось, но все же и в некоторые дни да, были установлены температурные рекорды».

По его данным, достаточно большое количество таких теплых рекордов было установлено во второй половине месяца – за три-четыре дня порядка сотни рекордов во всей Средней полосе и в Поволжье.

Говоря о масштабах антициклона, синоптик пояснил, что по площади он сопоставим практически с Русской равниной.

«Небольшие участки на северо-востоке, где преобладает циклоническая циркуляция, и на юге. А так в остальном – царство антициклонов», – сказал Шувалов.

На вопрос о том, продолжится ли бабье лето в ближайшее время, Александр Шувалов ответил: «Продолжение золотой идиллии, золотой осени».

По данным Гидрометцентра Татарстана, в октябре в нашем регионе было побито несколько температурных рекордов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Октябрь побил три температурных рекорда

По данным Гидрометцентра Татарстана, в октябре в нашем регионе было побито сразу три температурных рекорда. Они были зафиксированы 13, 16 и 17 октября.

Так, 17 октября, по данным метеостанции «Казань», максимальная температура воздуха составила 18,7 градуса. Предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха в этот день в городе был в 1917 году – 17 градусов. 16 октября в Казани было 19,9 градуса – против рекордов 1923 и 1956 годов, которые составляли по 18,7 градуса. 13 октября воздух в столице Татарстана прогревался до 22,5 градуса, ранее рекорд в 20,1 градуса отмечался в 1896 году.

Эти жаркие дни пришли на смену заморозкам, отмечавшимся 30 сентября, когда ночью и утром местами в восточных и южных районах республики в воздухе и на почве было до минус 2 градусов.

Третья декада, которая только началась, по прогнозам Гидрометцентра России и республиканских синоптиков ожидается со средней температурой около 6,5 градуса при норме в 2 градуса Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Месяц претендует на звание самого теплого в истории наблюдений

Средняя температура октября ожидается около 8 градусов – это выше рекорда 1974 года, сообщила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра РТ Ирина Трущина. По словам синоптика, нынешний октябрь по температурному режиму претендует на звание одного из самых теплых за весь период регулярных метеорологических наблюдений в республике.

В первую декаду месяца средняя температура по республике составила 6,8 градуса при норме 7,4 – почти на градус ниже нормы. А вот вторая декада преподнесла настоящий сюрприз: средняя температура достигла 11,1 градуса при норме 5,4. Превышение нормы составило почти шесть градусов.

«Начиная с 1965 года эта вторая декада стала самой теплой за весь период метеорологических наблюдений в республике. Ранее такая теплая декада отмечалась в 2009 году, но там средняя температура составила 10 градусов, а в данном случае – 11,1», – подчеркнула Ирина Трущина.

Третья декада, которая только началась, по прогнозам Гидрометцентра России и республиканских синоптиков ожидается со средней температурой около 6,5 градуса при норме в 2 градуса. Таким образом, средняя температура за месяц составит около 8 градусов.

«Если рассматривать весь ряд регулярных наблюдений, то самым теплым октябрь был в 1974 году – тогда средняя температура составила 7,8 градуса. А в этом году около восьми градусов получается. Преодолеем мы эту отметку или нет, пока сказать сложно. Этот октябрь претендует на то, чтобы стать либо самым теплым, либо одним из самых теплых», – отметила специалист Гидрометцентра РТ.

Для сравнения: за последние годы таким теплым был октябрь 2019 года со средней температурой 7,5 градуса. А самый холодный октябрь за историю наблюдений зафиксировали в 1976 году – тогда средняя температура составила минус 3,6 градуса, то есть месяц был практически зимним.

В ближайшие выходные дни дневные температуры составят 9–14 градусов тепла Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Скандинавский антициклон установил стабильную погоду

Сейчас в республике сохраняется теплая и сухая погода, обусловленная антициклоном скандинавского происхождения. Его центральная часть располагается над Татарстаном.

«Антициклон представляет собой очень мощное, огромное по территории образование, охватывает практически всю европейскую территорию России, и Татарстан в данном случае располагается вблизи его центральной части. Высокое давление отмечается и сухая погода с температурами где-то около нормы примерно», – рассказала синоптик.

В ближайшие выходные дни дневные температуры составят 9–14 градусов тепла. В начале следующей недели температуры будут примерно такими же: днем от 8 до 13 градусов. Ночью столбики термометров будут колебаться около нуля – от минус трех до плюс двух градусов.

Температура воздуха в ближайшую пятидневку будет выше нормы на 4–4,5 градуса Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бабье лето затянулось почти на месяц

Говоря о том, когда началось бабье лето, Ирина Трущина отметила: если не учитывать переход, случившийся в прошлые выходные, по сути один антициклон сменился другим, и изменился только температурный режим. При этом спокойная, достаточно теплая, малооблачная погода без существенных осадков сохраняется.

«Начиная, наверное, с 8 октября установилась антициклоническая теплая погода, за исключением отдельных дней. Никаких существенных изменений пока не предвидится ни в ближайшие дни, ни, возможно, до конца месяца», – сообщила синоптик.

Если большую часть второй декады определяли южные антициклоны, то сейчас, как уже отмечалось, пришел скандинавский. Он стал стационарным и охватил своим влиянием всю европейскую территорию России.

Температура воздуха в ближайшую пятидневку будет выше нормы на 4–4,5 градуса. Прогноз Гидрометцентра на ближайшую декаду также предполагает аналогичное превышение нормы.

Начиная со вторника активизируются атлантические циклоны Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Скоро осень пойдет в наступление по всем фронтам

Между тем ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в соцсетях предупредил, что «как ни крути, ощущается наступление глубокой осени». Среднесуточная температура в Москве становится ниже 5 градусов, а это уже другое состояние природы. Он рассказал о погоде в Центральной России.

«23 октября в утренние часы фронт обострится, местами пройдут кратковременные дожди, днем чуть распогодится, температура 10–13 градусов. В субботу и воскресенье усилится западное крыло антициклона скандинавского происхождения. Предстоящие выходные будут относительно погожими – облачно с прояснениями в субботу, в воскресенье – переменная облачность. Днем можно рассчитывать на прогрев воздуха до 11–14 градусов», – сообщил Тишковец.

Такая позиция позднего бабьего лета, по данным синоптика, сохранится до понедельника включительно. Начиная со вторника активизируются атлантические циклоны.

«Осень пойдет в наступление по всем фронтам – с дождями, понижением температуры и усилением ветра. Все это предвещает переход от глубокой осени к предзимью», – заключил Тишковец.