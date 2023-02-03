ЦАР направило в Совбез ООН заявку на увеличение числа российских инструкторов в стране

Сегодня в ЦАР находятся 1 890 военных инструкторов из России, правительство страны заинтересовано в увеличении их количества и направило соответствующую заявку в Совбез ООН. Об этом рассказал российский посол в Банги Александр Бикантов, передает РИА Новости.

«Правительство заинтересовано в увеличении их количества. Относительно недавно Банги в установленном порядке направил соответствующую заявку в СБ ООН», – рассказал дипломат.

Власти ЦАР и представители вооруженных формирований подписали мирное соглашение в феврале 2018 года – оно призвано положить конец многолетнему конфликту в стране.