Чаплин: переезд не влияет на получение пенсии при своевременном уведомлении СФР

Государство гарантирует сохранение пенсионных выплат вне зависимости от того, куда переезжает гражданин, заявил в беседе с «RT» депутат Госдумы и член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, порядок получения пенсии остается прежним, однако важно заранее уведомить Социальный фонд России о смене места жительства, чтобы избежать сбоев и задержек.

«Обеспечение стабильных выплат – одна из ключевых задач государства. Мы понимаем, насколько это важно для миллионов пенсионеров», – отметил парламентарий.

Для перевода пенсионного дела по новому месту проживания достаточно подать заявление с актуальными данными. Это можно сделать как очно – в территориальном отделении СФР или в МФЦ, так и онлайн – через портал «Госуслуг» или официальный сайт СФР. В заявлении необходимо указать адрес регистрации или фактического проживания.

«Процедура максимально упрощена. Электронная подача заявления – это быстрый и удобный способ, позволяющий избежать визита в офис и сэкономить время», – подчеркнул Чаплин.

Согласно установленным правилам, СФР рассматривает заявление о переводе пенсионного дела в течение четырех рабочих дней. После завершения процедуры выплаты возобновляются в кратчайшие сроки, без каких-либо перерывов.

Депутат также напомнил, что при смене региона проживания размер пенсии может измениться, особенно если пенсионер переезжает из районов или в районы с особыми климатическими условиями. Районный коэффициент, применяемый, например, в районах Крайнего Севера, напрямую влияет на сумму выплат.

«Повышенные коэффициенты сохраняются за гражданами, имеющими необходимый северный стаж. Для этого требуется не менее 15 лет работы в районах Крайнего Севера и определенный общий страховой стаж – 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин», – пояснил Чаплин.

Он также добавил, что в отдельных случаях возможны дополнительные надбавки – за работу в сельской местности, в определенных профессиях и за проживание в регионах с особыми условиями.

По данным парламентария, наибольший размер пенсий сегодня получают жители Чукотского автономного округа (примерно 40 тыс. рублей), Ямало-Ненецкого округа (36 тыс.), Москвы (35 тыс.), Магаданской области (33 тыс.) и Ненецкого округа (29 тыс. рублей).