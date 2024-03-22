Чак-чак возглавил топ любимых сладостей путешественников

Татарский чак-чак стал самым любым сладким блюдом по мнению путешественников. За десерт «в медовом сиропе» проголосовали 15% опрошенных, сообщает сервис tutu. Отмечается, что в опросе приняли участие три тыс. человек.

Второе место в данном рейтинге заняли тульские пряники. За них проголосовали 8,87% опрошенных. Замкнули топ-3 конфеты московских кондитерских фабрик (6,9%).

На четвертое место попал калининградский марципан (6,87%), а пятое досталось чурчхеле и рахат-лукуму (6,6%), которые производят в Краснодарском крае.

В топ-10 также вошли сибирское варенье из шишек (6,57%), коломенская пастила (6,17%), конфеты кондитерских фабрик Санкт-Петербурга (6,13%), алтайское варенье из кедровых шишек и кедровая халва (4,63%) и фрукты в шоколаде, производимые в Самаре (4,6%).

Напомним, чак-чак — это десерт из кусочков жареного теста в медовом сиропе. По легенде, хан Волжской Булгарии заказал на свадьбу сына новое блюдо. Оно должно было долго сохранять вкус, удивлять заморских гостей и при этом быть удобным для перекуса, чтобы его могли есть «не слезая с лошади». У именитых кулинаров не получилось поразить хана, а вот жена пастуха с задачей справилась блестяще, приготовив тот самый чак-чак.