Чак-чак, Сабантуй, СВО: о чем говорили участники X форума «Дружба народов – богатство РТ»

В Госсовете РТ прошло пленарное заседание X республиканского молодежного межнационального форума «Дружба народов – богатство Татарстана». Его участники обсудили итоги десятилетней истории форума и наметили планы дальнейшего развития.

В центре внимания участников оказались такие темы, как национальное этнокультурное достояние народов Татарстана, объекты материального наследия, богатая история и культура родного края, а также внешнеполитическая ситуация.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Сегодня начинает свою работу юбилейный республиканский молодежный межнациональный форум "Дружба народов – богатство Татарстана". Традиция его проведения была заложена в 2013 году. Тогда первый форум проходил в этом зале, было принято решение о создании Молодежной ассамблеи народов Татарстана. За десять лет участниками форума стали более 1,5 тыс. человек, представляющие различные национальности и проживающие в Татарстане», — сообщил, открывая форум, директор Дома дружбы народов РТ, председатель Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров.

Он отметил, что проходящий в Казани форуме собрал 160 участников. Они разработают проекты, направленные на сохранение традиционных ценностей и культуры, родного языка.

Заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова отметила, что за прошедшие 10 лет в республике реализовано более 50 проектов, направленные на сохранение и приумножение, популяризацию традиций и обычаев народов Татарстана.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Татарстан — многонациональный субъект Российской Федерации, где проживают 175 национальностей. Народы в нашей многонациональной, многокультурной и многоконфессиональной республике живут в мире и согласии, сохраняя и приумножая традиции добрососедства», — подчеркнула Рыбакова.

Она отметила, что Молодежная ассамблея народов Татарстана играет важную роль в гармонизации межнациональных отношений. Кроме того, в республике работают 13 центров и Домов дружбы народов, 110 отделений воскресных школ, клубные формирования, кружки, которые направлены на изучение родных языков.

«За этими цифрами стоит вся республика. Поле деятельности очень большое. Принят закон о нематериальном этнокультурном достоянии РФ. Сабантуй — нематериальное культурное наследие, как его сохранить и передать? Нужна большая работа научного сообщества. Наш чак-чак, технологии его изготовления, это тоже нематериальное этнокультурное достояние», — заметила Рыбакова.

Она пояснила, что молодые люди могут подготовить проекты, направленные на выявление, популяризацию и сохранение объектов нематериального этнокультурного достояния.

Видеоприветствие участникам форума направил депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов.

«Нам важно, чтобы каждый народ, который живет в Татарстане, сохранил свои традиции, культуру и язык. Вклад Молодежной ассамблеи, ваш вклад, неоценим», — сказал он, обращаясь к молодым людям.

Заместитель председателя Молодежной ассамблеи народов Татарстана Диляра Дамар рассказала, какая работа проводится для гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде. Тему внешних вызовов, информационной войны и СВО поднял в своем выступлении заместитель председателя Комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа государственной власти Татарстана Александр Терентьев.

«Против нас противостоит весь коллективный Запад, Европейский союз, мы видим верх цинизма в политике США. Но надо понимать, что мир стал другим. Российская Федерация стала более крепким государством. Мир не может быть подчинен одному игроку, он многополярный. Построение многополярного мира, основанного на международном праве и уважении государств, сохранении духовно-нравственных ценностей народов, уважении историко-культурного наследия, — все то, что находит все больший отклик и понимание», — подчеркнул Терентьев.

X республиканский молодежный межнациональный форум «Дружба народов – богатство Татарстана» проходит с 16 по 19 ноября на базе МЦ «Волга». Запланировано проведение «диалога на равных» на тему «Актуальные направления в реализации молодежных этнокультурных проектов в Республике Татарстан».