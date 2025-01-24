news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Культура 24 января 2025 12:36

Чак-чак предложили сделать предметом охраны в Казани

Чак-чак предложили сделать предметом охраны в Казани
Роман Рыбало
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чак-чак предложили сделать предметом охраны в Казани, которая имеет статус исторического поселения.

Рассмотреть такую возможность предложил глава Департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта России Роман Рыбало на заседании коллегии татарстанского комитета.

«Это, скажем так, полушутка, но в то же время и полусерьезно. Об этом можно подискутировать», — сказал чиновник журналистам после завершения заседания.

Председатель Комитета Республики Татарстан по охране ОКН Иван Гущин пообещал рассмотреть возможность реализации предложения и доложить об этом позже.

«У нас Казань, как мы сейчас убедились, является лидером во многих направлениях. Так почему бы не возглавить? А мы на дегустацию приедем и оценим», — поддержал коллег президент Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) России Леонид Кондрашев.

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#чак-чай #комитет по охране объектов культурного наследия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Работу сохраним, о семье позаботимся: в РТ выплаты контрактникам подняли до 2,8 млн

Работу сохраним, о семье позаботимся: в РТ выплаты контрактникам подняли до 2,8 млн

23 января 2025
«Наши машины дорожают и будут дорожать»: остановится ли экспансия «китайцев» в России

«Наши машины дорожают и будут дорожать»: остановится ли экспансия «китайцев» в России

23 января 2025