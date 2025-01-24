Роман Рыбало

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чак-чак предложили сделать предметом охраны в Казани, которая имеет статус исторического поселения.

Рассмотреть такую возможность предложил глава Департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта России Роман Рыбало на заседании коллегии татарстанского комитета.

«Это, скажем так, полушутка, но в то же время и полусерьезно. Об этом можно подискутировать», — сказал чиновник журналистам после завершения заседания.

Председатель Комитета Республики Татарстан по охране ОКН Иван Гущин пообещал рассмотреть возможность реализации предложения и доложить об этом позже.

«У нас Казань, как мы сейчас убедились, является лидером во многих направлениях. Так почему бы не возглавить? А мы на дегустацию приедем и оценим», — поддержал коллег президент Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) России Леонид Кондрашев.