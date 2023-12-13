Чак-чак и хлеб с родины: как многодетная мать разыскала раненного на СВО односельчанина

Фото: intertat.tatar

Односельчанка разыскала бойца в Москве

Жительница села Киров Венера Сабитова – одна из самых активных и добрых матерей района. С мужем Алмазом вместе со своими родными детьми воспитали еще девять приемных детей. Ведут здоровый и активный образ жизни, тем самым являются примером для других.



Венера апа всегда находит возможность помогать нуждающимся, воспитывает в своих детях сострадание и отзывчивость. Сабитовы всей большой семьей активно участвуют в сборе гуманитарной помощи землякам, участвующим в специальной военной операции.

Узнав о том, что односельчанин Альберт Зигангиров был ранен и находится в госпитале в Москве, Венера апа решила к нему поехать. Привезла ему гостинцев из родного края, а также искренние пожелания выздоровления сельчан. Для Альберта было очень волнительным и приятным, что односельчанка преодолела дальние расстояния, чтобы поддержать его.





«Правая рука сломана, удастся ли восстановить, не знаю»

Венера Сабитова также сделала видеоролик, где можно увидеть основные моменты ее поездки, общение с Альбертом, ребятами, врачами и медсестрами.

Ранее Альберт по телефону рассказал близким об обстоятельствах своего ранения.

«Правая рука сломана, удастся ли восстановить, не знаю. Осколки удалили из груди, головы. Ничего не слышу», – рассказывает Альберт Зигангиров на видео.

Чак-чак из родного края

С большим удовольствием боец отведал чак-чак, хлеб, приготовленные так, как умеют только в Актаныше. Гостинцами, присланными односельчанами, жителями родного района, он угостил ребят, с которыми он лежит в одной палате.

«После попадания дрона у Альберта сильно пострадали руки, одной руки до локтя нет, врачи стараются сохранить вторую его руку. Из-за контузии потерял слух. Огромное спасибо врачам, медсестрам, которые лечат наших ребят в госпитале», – сказала Венера Сабитова.



Она собирается до Нового года еще раз съездить в госпиталь, порадовать вкусными гостинцами ребят, потерявших здоровье, защищая интересы свой страны. На днях Сабитовы вместе с односельчанами приступают к сбору предметов первой необходимости (бритвы, зубная паста, шампунь и т.д.), нижнего белья, сушеных и замороженных фруктов для компота, сладостей.



Лейсан Газизова, «Актаныш-информ»