Чак-чак и не только: как культурные бренды Татарстана завоевывают популярность в мире

Об открытии нового здания театра Камала в Казани, перезагрузке цирка, проекте «Махалля», культурном коде Татарстана и автоклубах в поле рассказала сегодня министр культуры РТ Ирада Аюпова в эфире проекта #ТатарстанОнлайн.





Ирада Аюпова: «Для меня самым важным направлением нацпроекта «Культура» стала поддержка системы образования художественно-эстетической направленности»

Фото: скриншот видео

«Культура должна быть доступна везде»

В 2024 году в Татарстане завершаются мероприятия по национальному проекту «Культура», который действовал на протяжении шести лет. Многие мероприятия продолжатся в 2025 году благодаря новому национальному проекту «Семья».

«Для меня самым важным направлением нацпроекта «Культура» стала поддержка системы образования художественно-эстетической направленности. Были два направления – поддержка школ искусств в части капремонта и реконструкции и проект по обновлению музыкальных инструментов. Это очень важная история. Вы задумайтесь – этого нет практически нигде в мире, когда детей обучает государство бесплатно в музыкальных школах и в школах искусств», – рассказала Ирада Аюпова.

Не менее важным, по ее словам, стало направление по повышению квалификации работников сферы культуры. В республике реализовано много проектов по театральному направлению. В их числе реконструкция театра юного зрителя в Нижнекамске, капремонт, обновление и реновация театров в Альметьевске, Атне, Зеленодольске, Буинске. Сейчас проходит реконструкция театров юного зрителя в Казани и в Набережных Челнах.

«Потрясающий музей открыт в Зеленодольске, в Елабуге открыт потрясающий детский музейный центр. Практически все сферы деятельности – модельные библиотеки и виртуальные концертные залы – были затронуты», – заметила министр культуры.

Еще один интересный проект по созданию автоклубов оценили жители Мамадыша. Речь идет не о месте встреч любителей автомобилей.

«Культура должна быть доступна везде, даже там, где клуба нет. Приезжает площадка, которая разворачивается, выступают артисты. Это может быть площадка и в поле, и в населенных пунктах», – пояснила Аюпова.

Саммит БРИКС и сопутствующие культурные мероприятия стали главными событиями в 2024 году в жизни Татарстана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«БРИКС – ключевое событие для развития международных отношений»

Саммит БРИКС и сопутствующие культурные мероприятия стали главными событиями в 2024 году в жизни Татарстана, считает Ирада Аюпова.

«Для меня, как и для многих жителей республики, самым главным событием был БРИКС. Было много проектов в сфере культуры, посвященных этой тематике. Это событие было ключевым для нашей страны, для развития международных отношений», – напомнила она.

Жители и многочисленные гости столицы Татарстана дали самую высокую оценку проводимым в городе мероприятиям.

«Культура – один из тех мостов, которые остаются незыблемыми и не будут сломлены в любой ситуации», – подчеркнула министр культуры Татарстана.

Если проанализировать паблики, то к культурным событиям, происходящим в Татарстане, проявляют большой интерес жители самых разных стран мира.

«Мы получаем запросы от колоссального числа партнеров, и я рада, что контакты не теряются, интерес к культуре не угасает», – сказала Аюпова.

Сейчас проходят гастроли Татарского театра опера и балета имени Мусы Джалиля в Китае Фото: mincult.tatarstan.ru

Постановки театра оперы и балеты имени Мусы Джалиля в Китае и культурные бренды

Сейчас проходят гастроли Татарского театра опера и балета имени Мусы Джалиля в Китае. Все постановки собирают аншлаги.

«То, как принимает китайская аудитория, а поверьте, у них великолепные залы, великолепная условия… Как вы знаете, 2024-2025-й – перекрестные годы России и Китая. Аншлаги, которые мы показываем, то количество зрителей, которое присутствует… Гуанчжоу – зал на 1,5 тыс. мест, и практически полностью он забит. Люди долго провожают артистов овациями. Мне кажется, это очень важно», – заметила Ирада Аюпова.

По ее словам, Татарстан стал неотъемлемой частью российского и международного культурного пространства. Культурный код региона в керамике, обработке стали и ювелирном промысле известен миру.

«С одной стороны, мы транслируем профессиональный уровень исполнителей, которые работают на наших профессиональных площадках, а с другой – культурный код нашей территории. Технологии в керамике, которые были свойственны Булгару, часть южных регионов до сих пор использует. Это билярская и пестречинская керамика. Это технологические бренды, исторические корни которых связаны с нашей территорией», – отметила Ирада Аюпова.

К примеру, булгарские уточки – образ богини Ума – сегодня стали транснациональным символом. А если говорить про чак-чак, который стал своеобразным символом БРИКС в Казани, то технологии его приготовления известны многим народам.

Популяризации этнокультурного многообразия, народного искусства, нематериального культурного наследия и традиционных семейно-духовных ценностей способствует проект «Махалля» Фото: mincult.tatarstan.ru

«У проекта «Махалля» большое будущее»

Популяризации этнокультурного многообразия, народного искусства, нематериального культурного наследия и традиционных семейно-духовных ценностей способствует проект «Махалля» («Мәхәллә»), запущенный в этом году в Татарстане.

«Мы пошли по пути организации пространства межпоколенческой коммуникации. У проекта большое будущее в части осмысления новой миссии культурно-досуговых центров», – сообщила Ирада Аюпова.

Она добавила, что современные жители Татарстана выступают свидетелями «феноменального процесса обращения к культурным корням».

«Я 16 лет назад впервые пришла в Министерство культуры и помню, что тогда с опаской относились к вопросу культурного кода. Сегодня только ленивый не говорит про культурный код. Он используется во многих процессах и проектах. У нас очень большой пласт традиций», – сказала министр культуры.

Аюпова заметила, что если выйти на улицу и спросить у людей, какая традиция была самой распространенной в Татарстане, то они назовут Сабантуй. Но это лишь один из множества татарских национальных обрядов, которые сейчас возрождаются.

«Для меня самым ценным проектом этого года стал проект «Махалля». Он заимствован из Узбекистана. Это были общины, промысловые артели. На общности традиций организации занятости выстраивалась система формирования межпоколенческой коммуникации, передача традиций происходила от одного поколения к другому в одной артели. Это было сообщество, которое сохраняло традиционный уклад жизни», – пояснила Аюпова.

«Цирк любим и посещаем»

В новогодние праздники в Казанском цирке впервые запланировано проведение 50 представлений. Это много, если учесть, что буквально два года назад таких мероприятий было чуть более тридцати.

«Мы увеличиваем ежегодное количество постановок, но при этом востребованность не падает, и это искренне радует», – рассказала Ирада Аюпова.

Для нее самым важным открытием года стал эксперимент по созданию национального проекта на площадке Казанского цирка. Проект открыла программа ко Дню рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая.

«Мы впервые пошли по такому пути, было много скептиков. 26 апреля мы традиционно проводили мероприятия для определенного количества людей, ставили галочку и шли дальше. В этот раз мы пошли другим путем и сделали мероприятие в цирке. Поставили спектакль, который затем прокатали еще восемь дней, всего было 16 спектаклей», – сообщила министр культуры.

С ее слов, это был очень интересный опыт, программу на татарском языке пришло посмотреть колоссальное количество зрителей. Так цирк стал площадкой для трансляции традиционной национальной культуры. И эта тема получит продолжение в будущем, сейчас создается новое национальное шоу.

«Цирк любим и посещаем. Площадка открыта для самых социально незащищенных групп населения», – добавила Аюпова.

Представления активно посещают дети-инвалиды, семьи участников СВО, ребята из малообеспеченных семей.

Новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала возвели в рекордные сроки Фото: скриншрт видео

Новое здание театра Камала станет «витриной культуры»

Новое здание Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала возвели в рекордные сроки — стартовали в 2023 году, а к концу 2024-го объект получил ЗОС — заключение о соответствии. Первые мероприятия в новом здании стартуют в первом квартале 2025 года, к лету театр заработает в полном объеме.

«В настоящее время объект введен в эксплуатацию. Мы его приняли, поставили на учет, сейчас идет освоение. Когда вы приезжаете в новую квартиру, естественно, требуется какое-то время, чтобы адаптироваться, привыкнуть, разложить посуду, поставить мебель. У нас сейчас идет процесс адаптации нового здания под нужды Камаловского театра», – рассказала Ирада Аюпова.

Оказывается, ввод объекта в эксплуатацию – только первый шаг. В ближайшие пять лет творческий коллектив будет осваивать новое пространство. Что касается технических возможностей, то новая площадка – одна из самых современных и прогрессивных не только в стране, но и в мире.

«Драматические театры – отдельное направление театрального искусства. Оно служит сохранению многих пластов традиционной культуры – языковой, уклада жизни и ценностей. Очень важно сделать пространство, которое будет востребовано самыми разными целевыми аудиториями и которое, по сути, будет витриной нашей культуры», – сказала министр культуры Татарстана.

По ее словам, это будет не только пространство для презентации театрального искусства. Здесь будут воплощаться в жизнь научно-образовательные проекты для театрального сообщества всех татарских и национальных театров, и не только. Площадка станет своеобразным культурно-просветительским центром, местом развития креативных индустрий. Здесь будут реализованы межрегиональные и международные проекты.

Говоря об использовании старого здания театра Камала в будущем, Аюпова отметила, что «существует много запросов, но решения будут приниматься последовательно».