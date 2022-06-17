Чак-чак и эчпочмаки: какие гостинцы повезет делегация Татарстана в Якутию

В Дни Татарстана в Республике Саха ожидается подписание ряда соглашений между Минсельхозпродом РТ и Минсельхозом Якутии. Праздничные мероприятия состоятся в период с 22 по 25 июня. Об этом сообщил сегодня начальник отдела Министерства сельского хозяйства РТ Артур Шамсиев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Татарстан – животноводческий регион, поэтому мы заинтересованы в изучении опыта по развитию племенного животноводства по различным направлениям. От региона будут представлены крупнейшие предприятия и холдинги пищевой промышленности. Будет представлена транспортабельная продукция для взаимовыгодной торговли. В рамках Сабантуя, проведение которого запланировано в ходе культурной программы, будет организована дегустация чак-чака и эчпочмаков», – сказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что для участников делового форума предусмотрена обширная культурная программа. В частности, пройдет национальный татарский праздник Сабантуй, будут организованы презентация книг, запланированы Дни татарстанского кино и выставка «В гостях у татар».