«Чак-чак – это самое главное!»: Георгий Дронов заявил, что хочет посетить Казань

На канале ТНТ вышел уже третий сезон сериала «Девушки с Макаровым», где одну из ролей исполнил Георгий Дронов. Мы поговорили с актёром о том, почему на съемках проекта ему пришлось преобразиться в Рэмбо и чего он больше всего ждет от посещения Казани.

На экраны вышел уже третий сезон сериала «Девушки с Макаровым». Расскажите, чем для вас ценна эта история.

Для меня это очень серьезная смена образа после долгого сериала «Воронины». Совершенно другая роль, характер, история, обстоятельства. Поэтому я с огромным удовольствием согласился. Это было просто необходимо после десятилетнего существования в одном образе, как окунуться в другую воду. И я окунулся в совершенно другую историю с прекрасным юмором, с интересными ситуациями, зажигательными партнерами.

Тот факт, что вы играете именно полицейского, важен или комедийный жанр нивелирует это и вы просто существуете в предлагаемых обстоятельствах?

Дело в том, что в промежутке между «Ворониными» и «Девушками с Макаровым» у меня был сериал «Пляж», где я тоже играл полицейского. Не скажу, что образ полицейского для меня в новинку. Но все равно их характеры отличаются, ситуации разные. Там я был начальником, здесь больше подчиненный. Я бы даже их не сравнивал, в любом случае проект – новая страница в моей фильмографии.

Если говорить про новые «страницы», которые открываются в третьем сезоне, то там ваш герой временами даже примеряет на себя образ Рэмбо. Что еще ждет его интересного?

Будет много интересных сюжетных поворотов, потому что открываются новые линии. Будут более плотные, подробные, интересные и глубокие взаимоотношения с другими персонажами. Будет много комедийных моментов. Я очень рад как актер, что третий сезон значительно ярче и интереснее по событиям, чем второй.

Авторы сериала говорили, что одна история с перекрытой трассой, трюками на мотоциклах, в которых также участвует и ваш герой, – одна из самых ярких сцен третьего сезона. Будет ли ещё что-то мощнее?

Это зрелищная с технической точки зрения сцена: огнестрельное оружие, погони, автомобильные трюки, взрывы. Но будет очень много линий, которые не настолько богаты в плане экшена, зато богаты юмором, необычностью самих ситуаций. Это, конечно, яркая сцена, но не самая, будет ещё много всего интересного.

У вас достаточно обширный опыт работы в комедиях, но обычно это какие-то бытовые истории, в том числе и как в сериале «Девушки с Макаровым». Хотя вот эта история с Рэмбо позволяет немного похулиганить, повеселиться. Насколько это для вас важно как для актера?

На самом деле мы хулиганим и веселимся во время каждой сцены. Наоборот, такие технические сцены в себе не предполагают никакого веселья. Во-первых, это очень опасные съемки. Всегда существует риск как для исполнителя, так и для партнеров. Во-вторых, на таких съемках нас всегда дублируют каскадеры, которые профессионально управляют автомобилями и выполняют трюки. Поэтому там все рассчитано по миллиметрам. Мы больше хулиганим и балуемся в, казалось бы, простых для зрителя сценах. У меня не было ни одной скучной сцены!

В кино и на телевидении вас чаще всего можно увидеть в комедийном жанре. В театре вы тоже стараетесь придерживаться этого жанра или там галерея ваших образов шире?

Безусловно, у меня комедийных образов намного больше. У меня сейчас разные истории есть в театре. Есть и полностью коммерческие проекты, и коммерческо-театральные – разные предлагают. Сейчас с высокотеатральными коммерческими проектами большая напряженка. Есть определенная проблема с посещаемостью, мне кажется, что люди все-таки хотят больше комедий из-за политических событий. Зрителям просто необходимо отдыхать.

Хотя есть такой жанр, как трагикомедия. В ближайшее время выходит спектакль «По особым случаям», который мы заново выпускаем под руководством Леонида Трушкина вместе с Ингой Оболдиной. Это спектакль, который вмещает в себя и трагедию, и комедию, и буффонаду. Мне нравится, что эта постановка получает второе дыхание. Приглашаю всех зрителей «Девушек с Макаровым» также его посмотреть, он будет идти во Дворце на Яузе.

Вам самому в каком жанре больше всего комфортно работать? Или вы любите, когда есть микс из разных жанров, как в спектакле «По особым случаям»?

Конечно, мне удобней всего в комедийном жанре, но и в драме, и в фарсе, и трагикомедии, и в мелодраме я не растеряюсь! Даже детектив был в моей фильмографии – «ПЛЯЖ» и «ПЛЯЖ-2».

Для меня, как актера, большой подарок судьбы, когда режиссёр или продюсер предлагают роли в других жанрах, всегда хватаюсь за такие предложения! Есть жанры, в которых я вообще ни разу серьезно не существовал, – мистика, фэнтези, фантастика, триллер, ужасы, а очень хотелось бы!

Про комедии часто говорят, что они обладают терапевтическим эффектом для зрителя. Вы разделяете такой взгляд? Как считаете, есть ли подобные свойства у сериала «Девушки с Макаровым»?

Безусловно, конечно! Прелесть сериала «Девушки с Макаровым» в том, что в нем есть четыре прекрасные волшебные нимфы. Каждая из них – как разные полюсы на компасе, они прекрасны сами по себе. Просто наблюдать за игрой девчонок прекрасно, то, как они прочувствовали своих персонажей, заслуживает отдельной похвалы. Почувствовали юмор, ситуации. И у их бригадира Павла Майкова тоже прекрасная линия любви! И картинка, и герои, и ситуации картина прекрасна! Если вы просто хотите отдохнуть вечером, то сериал «Девушки с Макаровым» как никакой другой поможет вам это сделать. Второй сезон стал самым популярным сериалом на ТВ, думаю, что третий будет ещё популярнее!

В третьем сезоне появляются новые персонажи в исполнении Юлии Топольницкой и Олега Тактарова. Вы с кем-то из них взаимодействовали? Расскажите, как это было.

Да, с Тактаровым, например. У нас был всего один съемочный день, это были сцены в бане. Знаете, любые мужчины и баня – это всегда прекрасная расслабляющая обстановка, поэтому съемочный день прошел великолепно. Мы получили огромное удовольствие. Было приятно поработать с Тактаровым и посмотреть, как ответственно работает не актер, а спортсмен, боец UFC. Посмотреть на то, как этот грозный человек тактично себя ведет и взаимодействует с нами на площадке.

С театральными гастролями вы бываете в разных городах России. Была ли в этом списке Казань?

Да, я и сейчас на гастролях: Магадан, потом Хабаровск и Владивосток – тур достаточно большой. В Казани я тоже был со спектаклем. Знаю, что Казань – очень красивый город. Когда проходил чемпионат мира по футболу, и я смотрел репортажи из Казани, обратил внимание на то, как преобразили город, как подготовили. Мне очень понравилось, и я очень хотел посмотреть. Знаю, что это вообще наша татарская столица: красивый город с богатой историей. Если буду в Казани, то дам знать. Надеюсь, там будут и эчпочмаки, и чай с молоком. Но чак-чак – это самое главное!

Вы известны не только как актер, но и как режиссер-постановщик. Как сейчас обстоит ситуация с этим вашим амплуа? Насколько вам интересна режиссура?

Безусловно. Сейчас я не очень активно этим занимаюсь. Был занят, не смог реализовать определенные предложения из-за съемок. Сейчас съемок поменьше, времени побольше. А я больше открыт для режиссуры, мне, правда, было бы интересно этим заняться. Если поступит какое-то предложение, я тут же соглашусь. Свои идеи у меня тоже есть, их нужно разрабатывать. Например, что-то сериальное, но не ситком, а в жанре фэнтези.

Если это ваш любимый жанр, поделитесь любимыми фильмами? Что вас особенно увлекает?

Меня увлекает жанр, который сейчас не особо популярен. Сейчас очень много интересных писателей в жанре фэнтези. Можно сделать сериал по типу Supernaturals («Сверхъестественное»), который сделали наши американские коллеги. Но только у них борьба с призраками, демонами, написано очень много серий. Они называют этот формат «попаданцы» – когда люди из нашего современного мира попадают в другие. Например, как сейчас сделали у нас с «Последним богатырём».

А над какими проектами вы работаете сейчас? Что готовится к выходу?

В кино я сейчас довольно редко, за исключением одного проекта. Полнометражная лента «О любви». Фильм уже полностью отснят, и, по-моему, уже идет монтаж. Думаю, что в скором времени зритель его увидит. Эта история коснется вообще всех возрастов. Этот фильм о многоликости любви. Она меняет свои лица, но не уходит от нас. И о том, как важно разглядеть и не потерять ее, и о том, как важно уметь ценить ее и не потерять в любых проявлениях.

Фотографии предоставлены каналом ТНТ.