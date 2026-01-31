Чак-чак дипломатия в ОАЭ, смертность в ДТП и легализуют ли онлайн-казино: акценты недели

Рустам Минниханов представил пищевую промышленность Татарстана в Дубае, Антон Силуанов предложил легализовать онлайн-казино в России, а на дорогах республики растет смертность в ДТП. Эти темы в видеоподкасте «Акценты недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов.





Коллаж: «Татар-информ»

Татарстанская кухня на столах Глобального Юга и исламского мира

Крупнейшая в мире выставка пищевой промышленности Gulfood прошла на этой неделе в Дубае. В этом году она стала еще масштабнее, а Россия и в том числе Татарстан увеличили площадь своих стендов. Республика представила на выставке свои деликатесы и продукцию халяль.

Ежегодно в событии участвуют более 6,5 тыс. компаний из 130 стран мира. В одном месте собираются производители, экспортеры и дистрибьюторы, а также руководители регионов и государств.

В мероприятии самое активное участие принял Раис Татарстана Рустам Минниханов. А глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров озвучил в Дубае цифры, согласно которым совокупный экспорт продукции АПК республики по итогам прошлого года составил 512 млн долларов, в том числе экспорт продукции халяль – $45 млн.

Традиционно подобные выставки становятся площадкой для встреч и переговоров. Так, Минниханов на полях Gulfood пообщался с эмиром Дубая, вице-президентом ОАЭ Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом. Раис Татарстана пригласил его на KazanForum.

Главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий Артур Халилуллов обсудили перспективы выхода татарстанской кухни на рынки Глобального Юга и стран исламского мира.

Попытка легализации онлайн-казино в России: доходы и риски

Министр финансов России Антон Силуанов написал письмо Президенту России Владимиру Путину, в котором предложил рассмотреть возможность легализовать онлайн-казино в России.

По раскладкам Минфина РФ, единый оператор онлайн-казино будет отчислять в бюджет не менее 30% выручки, что обеспечит ему 100 млрд рублей дополнительного дохода в год. В то же время оборот нелегальных азартных игр в интернете в России оценивается более чем в 3 трлн рублей ежегодно.

С одной стороны, вывод этого рынка из серой зоны выглядит целесообразным. Но есть и обратная сторона медали. Эти 100 млрд рублей налогов в бюджет страны, как и 3 трлн рублей доходов для казино, опустошат карманы россиян, которые станут жертвами лудомании.

Участники видеоподкаста рассмотрели вопрос с обеих сторон.

Фото: © «Татар-информ»

Рост смертности в ДТП на дорогах Татарстана: в чем причины

По итогам 2025 года в Татарстане зарегистрировано 3276 ДТП, в которых погибли 345 человек и 3994 получили ранения. Последние два года в регионе наметилась тенденция роста смертности в авариях на дорогах. Такие данные были озвучены на заседании правительственной комиссии по БДД в Кабмине республики.

«Десять лет подряд снижали количество погибших на дорогах – что случилось за последние два года?» – задался вопросом заместитель Премьер-министра РТ Шамиль Гафаров на заседании. И указал на недоработку ряда ведомств.

Каких именно ведомств и имеются ли объективные причины происходящего – разбирались участники программы «Акценты недели».