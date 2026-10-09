«Чайная пытка и яблоко дьявола»: в Казани расскажут об истории татарской кухни

Лекторий «Миллиард.Татар» приглашает жителей и гостей Казани на первую лекцию, посвященную татарской национальной кухне. Слушателям расскажут, как этнографы XIX–XX веков описывали традиционные блюда, продукты, напитки и кулинарные обычаи татар.

Материалы для лекции в течение года изучала специальный корреспондент «Миллиард.Татар» Илюза Исхакова. Она работала с заметками известных татарских советских кулинаров и историческими источниками, в которых отражены особенности питания и кулинарные традиции разных групп татар, живущих в России и странах ближнего зарубежья.

Лекция под названием «Чайная пытка и яблоко дьявола: татарская кухня глазами этнографов XIX–XX веков» состоится 12 октября, в понедельник, в казанском ЦУМе по адресу: улица Московская, 2. Начало – в 18:30.

Видео: https://max.ru/channel_TatarTarih