Чай с хазратом: «Жена Пророка была бизнесвумен своего времени»

Откуда берется стереотип о приниженном положении мусульманской женщины? Почему черная одежда – то же, что мини-юбка? Дарить ли женщинам цветы? Матриархат – это норма для татарских семей? В Международный женский день «женский вопрос» в проекте «Чай с хазратом» прояснил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.





Рустам хазрат Хайруллин: «На самом деле, [в исламе] у женщин даже больше прав, чем у мужчин»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Жена может сказать: «Не буду кормить грудью, нанимай кормилицу». По исламу муж обязан исполнить это требование»

Рустам хазрат, откуда берется стереотип о приниженном положении женщин в исламе?

Мы живем в специфическое время, после революции и Советского Союза. В советские времена был воинствующий атеизм, когда пытались заменить веру культурой или чем-то другим. Мусульмане, наверное, пострадали меньше, чем православные, но в то же время шло гонение на веру. Чтобы это гонение поддерживать, придумывались разные стереотипы. Вспомните все эти фильмы, где восточная женщина всегда принижена. У нас, у советского и постсоветского поколений, это отложилось.

На самом деле, [в исламе] у женщин даже больше прав, чем у мужчин. Наверное, должно пройти еще лет десять, и мы от этого стереотипа полностью отойдем.

Какие права есть у женщин, которых нет у мужчин?

Я, наверное, сейчас открою вам тайну, и мужчины будут на меня злиться.

Мужчина – это добытчик, а женщина – это хранительница очага. Вся внутренняя, или даже духовная часть – на женщинах. Когда вы приходите домой и жена встречает вас улыбкой и добрым словом, вы порхаете, готовы сделать все. А когда вы переступаете порог и жена кричит с кухни: «Ты где шлялся? Опять у тебя грязные носки! Натоптал!», тогда у вас будет другое настроение.

Большой секрет здесь – женщина, родив ребенка, может сказать: «Я не буду кормить грудью, она у меня обвиснет. Нанимай кормилицу». И по исламу мужчина обязан исполнить это требование. Жена может сказать, что она не обязана готовить или убираться. Вроде бы это дико, мы привыкли к стереотипу о женщине, которая 24 часа дома работает.

«Мужчина – это добытчик, а женщина – это хранительница очага. Вся внутренняя, или даже духовная часть – на женщинах» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Само собой, у нас, татар, есть пословица: «Юрганга карап», или «Вытягивай ноги по одеялу». Да, зажиточные семьи могут себе это позволить: эмираты, нефтяные доходы, жена ходит по бутикам, дома – домработница. В наших стандартных семьях мы об этих правах женщины молчим.

Милые дамы, если раскрыл вам какой-то секрет, не говорите об этом мужьям. Они не будут за вас мыть, готовить, кормить ребенка грудью. Пророк говорил: «За то, что вы помогаете своему мужу, вам будет награда».

«Если аксакалом будет женщина, которая мудро управляет семьей, я не против такого матриархата»

Метафора «Женщина – шея» – это наша локальная черта? По исламу семьей руководит женщина?

Не совсем руководит, потому что сигнал шея получает от мозга. Функция шеи – [определять] положение головы. Она может держать ее так, что голова будет гордо вести корабль семьи вперед. Или так, что та будет висеть.

Да, наверное, это больше национальная черта, но если мы посмотрим в лоно ислама, то права и обязанности мужчины и женщины устроены таким образом. Жена может даже неосознанно руководить мужем: поворачивать голову в нужном направлении или повернуть ее так резко, что станет больно.

Многое зависит от мудрости жены, и пусть Всевышний даст каждой женщине женского счастья и этой мудрости. Всевышний будет спрашивать за семью у мужчины, а жена будет получать только награду.

«Мы живем в то время, когда каждая женщина, чуть-чуть поучившись в медресе, уже называет себя абыстай» Фото: © «Татар-информ»

Кто такие абыстай? В татарских семьях матриархат?

Мы живем в то время, когда каждая женщина, чуть-чуть поучившись в медресе, уже называет себя абыстай. Помню одного древнего хазрата, к которому однажды зашла такая женщина: «Я абыстай!» Он улыбнулся и сказал: «Чтобы быть абыстай, нужно быть женой хазрата». Это должен быть союз супруга-хазрата, который занимается мужчинами, и супруги-абыстай, которая занимается женщинами.

В вопросе матриархата мы возвращаемся к аксакалам. Мужчины уходят в более молодом возрасте, и получается так, что в семьях самые пожилые – это бабушки. К ним, как самым старшим, обращаются за советом. Пусть эти бабушки действительно будут мудрыми бабушками, а не амбициозными, идущими на поводу у своих чувств.

Помните историю нашего любимейшего Пророка, которую мы вкратце уже затрагивали? Когда к нему в первый раз пришел архангел Джабраил, Пророк вернулся домой и попросил супругу его укрыть. Хадиджа была богаче Пророка, мудрее и старше. Мудрость ее в том, что она расспросила его только после того, как он пришел в себя.

Мудрая женщина, мудрая мама, мудрая бабушка – аксакал в платочке. В этом вопросе матриархат – это добрый совет, сохранение семьи. Сейчас много разводов, потому что в семьях нет стержня. Многие говорят: «Была мама (то есть бабушка, – прим. Т-и) – мы жили дружно. Мамы не стало, и каждый стал жить сам по себе». В каждой семье должен быть аксакал – пусть он будет в платочке или калфаке, но он должен быть, должен консолидировать семью.

Если аксакалом будет женщина, которая мудро управляет семьей, я не против такого матриархата.

«У мамы бизнес-проекты – это ее дети, семья и семейное счастье. Если женщина видит, что работа наносит урон семье, то, наверное, нужно сделать выбор в пользу семьи!» Фото: © «Татар-информ»

«Бизнес-проект» мамы – это дети, семья и семейное счастье»

Может ли женщина содержать семью или быть бизнес-леди?

Мы с вами вспомнили о супруге Пророка Хадидже, чье имя по-татарски звучит как Хадича. Она была бизнесвумен. Ей принадлежали, говоря современным языком, самый большой «гипермаркет» в Мекке, караваны из длинных «фур». Конечно, женщина имеет право быть бизнес-леди, но, работа не работа, ответственность не ответственность, ее самая первая забота – это семья. Женщина должна работать в свободное от семьи время.

Пророк говорил, что мама – это медресе. Если не вошло с молоком мамы, то с молоком коровы не войдет. Современные психологи говорят, что если с младенчества не привить ребенку первые навыки, воспитание, потом прививать их будет бесполезно.

У мамы бизнес-проекты – это ее дети, семья и семейное счастье. Если женщина видит, что работа наносит урон семье, то, наверное, нужно сделать выбор в пользу семьи. В современном мире мы можем наблюдать множество бизнес-леди, которые носят маску счастья, но они приходят и горько плачут: «Дорогие машины, дорогие квартиры. Хазрат, я бы их прямо сейчас обменяла на семейное счастье».

«Есть порядок. В мечети во время намаза выстраиваются ряды. Считается, что в первых рядах сидят мужчины, за ними идут женщины, потом дети» Фото: © «Татар-информ»

«Наши мамы и бабушки всегда носили красочные наряды»

Какие ограничения есть у женщин в исламе?

Выходя из дома, женщина должна быть покрыта при чужих мужчинах: у нее открыт только овал лица, кисти рук и стопы. А у нас супруга, прежде чем выйти на улицу, накрасится, оденется, сделает прическу, чтобы выйти самой красивой. А когда мы возвращаемся домой, она уже смыла «штукатурку», надела бигуди и старенький халат. По исламу так нельзя, так можно разрушить семью. Дома ты – самая красивая, твой муж видит тебя самой красивой, на улице ты серенькая мышка, чтобы никто не обратил на тебя внимания.

Можно вкратце затронуть следующий постулат. Некоторые молодые девушки одеваются во все черное. В нашей мусульманской традиции такого не было. Если посмотреть старинные фотографии, у наших мужчин и женщин никогда не было черных одеяний.

Поэтому когда даже покрытая женщина идет в черном, все смотрят на нее – а это то же, что идти в мини-юбке. Поэтому наши мамы и бабушки всегда носили красочные наряды с вышитыми цветочками.

Почему в мечети женщины читают намаз отдельно от мужчин?

Есть порядок. В мечети во время намаза выстраиваются ряды. Считается, что в первых рядах сидят мужчины, за ними идут женщины, потом дети. Если посмотреть, в древности у женщин был свой уголок, который был от всех скрыт. Там они могли надеть обычную одежду, вести свои беседы – это был «закрытый клуб», куда мужчинам не было доступа. Тогда не было интернета, не было телефонов, поэтому где они могли общаться, кроме мечетей?

Почему поза женщины в намазе отличается от мужской?

Когда мужчина молится, у него грудь вперед, руки в земном поклоне растопырены – всем своим видом он защитник Отечества. Женщины – это скромность. Они руками закрывают грудь, в земном поклоне руки поджаты, чтобы части и изгибы ее тела не выделялись, чтобы не цеплялись чужие взгляды и не появлялись наущения от шайтана.

«В нашей традиции женщины всегда выходят замуж где-то в возрасте 19-21 года» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы не дарим женщинам подарки, а потом удивляемся, почему они не улыбаются»

В каком возрасте девушке можно выйти замуж и рожать по шариату?

В нашей традиции женщины всегда выходят замуж где-то в возрасте 19-21 года. Даже до революции, когда говорили, что выдают замуж в малом возрасте, это могло быть где-то в других странах, но у нашего народа такого никогда не было. Если посмотреть на любое семейное древо, это был возраст 19-21 год.

Что касается беременности. Сейчас мы может предохраняться различными способами. Допустимо ли это? Предохранение, которое не убивает ребенка, разрешено. Если контрацептивы убивают эмбрион, они запрещены.

В каждой семье есть серый кардинал, аксакал, ак яулык, как бы мы ни называли, который может это регламентировать. Лучше родить молодой, но девушка учится – пусть доучится, родит потом. Не нужно возлагать это решение только на молодых, они не могут советоваться с аксакалами, которые это уже пережили.

Разрешены ли в исламе аборты?

В принципе аборты в исламе запрещены, кроме одного случая. Если стоит выбор между жизнью ребенка и жизнью мамы, выбирается мама.

Дарите ли вы своей супруге цветы на 8 Марта?

Сейчас 8 Марта признано обществом Международным женским днем. Можно привести разные исторические факты, но ныне это женский день. Всего раз в год. Да, у нас, мусульман, День жены, как и День матери, должен быть каждый день, но отметьте его хотя бы раз в год. Подарите раз в год подарок и цветы. Лично я это делаю.

Будут критики, которые скажут, что 8 Марта – это не мусульманский праздник. Хорошо, не мусульманский, но придет Ураза-байрам – подарите цветы на Ураза-байрам. Нет? Подарите тогда на Курбан-байрам.

Получается так, что женщин мы все время задвигаем, подарков не дарим, а потом удивляемся, что она не улыбается, относится как-то не так. Женщина любит ушами, поэтому дарите подарки, дарите больше красивых слов, не жалейте свой язык, и вы увидите, как этот цветок будет благоухать и помогать вам во всем.