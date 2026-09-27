«Чай с хазратом»: зачем нужны суннат-намазы и когда нельзя читать намаз

Помимо обязательных мусульмане совершают дополнительные намазы. Зачем нужно читать суннат-намазы? В какое время нельзя молиться? На эти и другие вопросы в интервью «Татар-информу» ответил имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.





Мы все с вами знаем, что в день читается пять намазов. И вот каждый из этих пяти намазов состоит из обязательного (фард) и дополнительного (суннат), есть еще нафиль-намаз

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Суннат-намазы закрывают недостатки в фард-намазе»

Что такое дополнительный намаз и чем он отличается от обязательного (фард)?

Мы все с вами знаем, что в день читается пять намазов. И вот каждый из этих пяти намазов состоит из обязательного (фард) и дополнительного (суннат), есть еще нафиль-намаз. Допустим, утренний намаз состоит из двух ракаатов суннат-намаза и двух ракаатов фард-намаза. Суннат – добровольный, фард – обязательный.

Когда мы читаем обязательный намаз, в голову постоянно лезут всякие мысли: это забыл, надо купить, надо сходить куда-то, надо еще что-то. И у нас награда из-за этого за намаз уменьшается. А суннат-намаз в данном случае идет как запасные части, чтобы награда за него не уменьшалась.

Бывает и такое, что за намаз к концу его совершения почти награды не остается. Потому что он, во-первых, очень быстро прочитал, во-вторых, в это время мыслями где только не летал, о чем только не думал, но не о намазе.

Также есть и другие намазы, не связанные с обязательными ежедневными намазами фард. Допустим, это праздничные намазы в дни Ураза-байрама и Курбан-байрама, таравих-намаз, который мы совершаем только в Рамадан. Есть намаз, который называется истихара. Он совершается, когда у человека возникает какая-либо дилемма, он стоит перед сложным выбором, не знает, какое принять решение, и затрудняется что-то выбрать. Например, истихару можно читать перед замужеством-женитьбой, перед сменой места работы, заключением какой-то сделки и т.д. В данном случае вы прочитываете два ракаата дополнительного намаза и просите у Всевышнего: «Всевышний, ты все знаешь. Вот в чем будет для меня благо: по этому пути или по этому пути?» И он, конечно же, вам даст направление.

«Когда мы читаем обязательный намаз, в голову постоянно лезут всякие мысли: это забыл, надо купить, надо сходить куда-то, надо еще что-то. И у нас награда из-за этого за намаз уменьшается» Фото: © «Татар-информ»

Есть ли грех за оставление суннат-намаза

Если человек не совершает суннат-намазы, то записывается ли ему грех за это?

За то, что мы оставляем суннат-намазы, греха нет. Есть грех за то, что мы оставляем фард. Но мы в этом мире собираем свой багаж благих дел, и намаз – это, наверное, один из самых легких путей, когда за одну минуту мы получаем великую награду.

Чем ваджиб-намаз отличается от фард-намаза?

Фард и ваджиб – обязательные, поэтому многие люди не понимают, в чем разница между ними. Фард – это то, что Аллах упомянул в Коране. Допустим, утренний намаз, обеденный, полуденный, и они становятся в ранг обязательных фардов. Ваджиб – это тот, об обязательности которого говорил Пророк, но в Коране это не упомянуто.

Например, возьмем курение сигарет. В Коране нет прямого запрета на курение сигарет. По этой причине курение относится не к хараму (запретному), а к макруху (нежелательному).

«Есть три промежутка времени, когда никакой намаз не читается. Да, в это время можно делать дуа, можно читать Коран, можно находиться в мечети, но намаз не читается» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Есть три времени, когда нельзя читать намаз»

Нафиль-намазы можно совершать в любое время? Или есть какие-то ограничения?

Есть три промежутка времени, когда никакой намаз не читается. Да, в это время можно делать дуа, можно читать Коран, можно находиться в мечети, но намаз не читается. Это восход солнца, время нахождения солнца в зените и во время захода солнца.

Как правильно совершать истихара-намаз?

Во-первых, мы должны понять, чего сами хотим. Мы должны конкретно определить свой запрос. И в состоянии дилеммы, когда есть два или три пути развития событий, мы задаем вопрос Аллаху о том, что будет лучше для человека.

Истихара-намаз прочитывается в два ракаата, и в нем есть специальное дуа: «О Аллах, ты знаешь, будущее мы не знаем. Ты знаешь, что для меня лучше, что для моей семьи лучше, что для моей веры лучше. Я не знаю. Покажи мне это». Если же мы не можем конкретно сформулировать запрос и не знаем, чего хотим, то в таком случае просите у Аллаха того, в чем будет благо для вас.