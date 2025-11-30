Ваххабизм: чем опасен для мусульман и как бороться с ним

Как и по каким причинам возник ваххабизм? Чем он отличается от традиционного ислама? Как бороться с его распространением? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.





Рустам хазрат Хайруллин: «Ваххабизм – это своего рода анархия: «все имамы продались, это неправильно, только я знаю истинный ислам»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Любая секта появляется как политическое движение»

– Что такое ваххабизм?

– Основатель ваххабизма – Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб, с чьим отчеством и созвучен «ваххабизм». Любая секта появлялась как политическое движение. Ислам использовали в политических интригах, что мы можем видеть на Востоке, как это делает, например, ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ, – прим. Т-и). Политика использует веру как разменную монету.

Ваххабизм появился на территории Османской империи, когда определенные силы пытались ослабить, разделить и уничтожить единое ядро ислама. Появляется ваххабизм, который начинает ссорить мусульман, братьев по вере, друг с другом, заставляет поднять друг на друга оружие.

Ваххабизм разделил и поссорил всех, но как? Мусульманин – это тот, кто уверовал и сказал о своей вере. Последователи ваххабизма добавляют в это определение еще одну часть: [нужно] совершить действие согласно вере. Мы считаем, что если человек не читает намаз, но верует, – он верующий мусульманин (но грешник). Ваххабиты же считают, что такой человек не мусульманин, а значит, его имущество и кровь можно забрать. Таким образом, они сразу «выводили» мусульманина из ислама, хотя Пророк всегда запрещал называть кого-то неверующим. Это очень страшные слова.

Этот рычаг, который использовали Ибн Таймия (теолог, салафитский проповедник, критик «нововведений» в исламе, годы жизни 1263-1328, – прим. Т-и) и ибн Абд аль-Ваххаб, используют до сих пор. Мы можем видеть и наших местных ваххабитов, отрицающих в себе ваххабизм. Они распространяют сплетни про имамов, чуть ли не называют их неверующими, но встают за ними читать намаз. Эти ребята еще не достигли пика, но уже отравлены ядом ваххабизма, они называют имама неверным, но все равно видят в нем верующего и читают с ним намаз.

Такая дилемма есть в некоторых молодых головах, и это очень страшно. Мы видели, что и Валиулла Якупов погиб от рук ваххабита, что на бывшего муфтия Татарстана Ильдуса Файзова было совершено покушение [в 2012 году]. То есть они вынесли фетву, по которой муфтий – неверующий, взяли на себя право решать, верующий человек или нет.

«Мы видели, что Валиулла Якупов погиб от рук ваххабита» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Пустоту безверия заполнило разное. Была «смесь», пока мы не вернулись к своему»

– Кем был основоположник ваххабизма?

– Он был одним из последователей ислама и сильно увлекся трудами Ибн Таймии, который жил на несколько сотен лет раньше него. Ибн Таймия был суфием, он похоронен на кладбище суфийских шейхов, и были определенные караматы (чудотворства, – прим. Т-и), но почему-то он выступил против ислама и суфизма.

Ибн Абд аль-Ваххаб был одним из первых, кто разделил веру на части: веру в господство Всевышнего, веру в имена Всевышнего и так далее. Мы либо верим, либо не верим в Создателя. Не бывает так, что чуть-чуть веришь, чуть-чуть не веришь. Но он начал эту веру дробить, и постепенно это привело к тому, что люди начали оценивать друг друга – верующие они или нет.

– Почему это учение вызвало такой широкий резонанс в XVIII веке?

– Любая революция приходит в определенный момент. Были недовольства, возможно, были экономические проблемы, которые сами по себе могли привести к революции. Если СССР ушел в социализм, то они ушли в воинствующий ваххабизм.

– Почему ваххабизм жив сейчас?

– Официальная идеология определенных стран так и осталась ваххабизмом, и эти страны не воспринимают эту идеологию негативно и стараются распространить ее на весь мир. После падения «железного занавеса» в нашей стране тоже появились последователи ваххабизма. Пустоту безверия заполнило разное: что-то пришло из Пакистана, что-то из Турции или от арабов – была «смесь», пока мы не вернулись к своему.

«Мы должны обращаться к официальным лицам, которые головой отвечают за то, чтобы продвигать истинный ислам» Фото: © «Татар-информ»

«Праотец многих сект»

– Кто виноват в существовании ваххабизма?

– Можно сказать, что это общая религиозная недоработка в части ликбеза. Население религиозно безграмотно, не знает о сектах, и мы должны давать это образование. В мечети «Гаиля» на примечетных курсах сейчас занимаются более 700 учеников. Всевышний сказал дьяволу, что он [дьявол] собьет [с пути] слабых, неграмотных. Эту грамотность мы должны дать людям.

Ваххабизм – это своего рода анархия: «все имамы продались, это неправильно, только я знаю истинный ислам». Молодежи это свойственно. Почему в тюрьмах распространился ваххабизм? Потому что «весь мир неправ», «я сижу ни за что», «я хороший, остальные плохие».

– Чем ваххабизм отличается от традиционного ислама?

– Воинствующим отрицанием всего ислама, мечетей, медресе. Запрещенная в России секта Хизб ут-Тахрир* призывает к революции и халифату без оружия, а ваххабиты – с оружием.

– Ваххабизм повлиял на формирование современных экстремистских движений?

– Можно сказать, что ваххабизм – «праотец» многих сект, например салафизма, который сам еще разделился. То, что создано для того, чтобы разделять, будет разделяться. Эти секты внутри себя делятся на множество сект. Есть один идеолог, осталось множество его аудиозаписей, но секта распалась на группы, и одна из них сейчас считает самого идеолога неверным. Так они и съедят друг друга.

«В мечети «Гаиля» на примечетных курсах сейчас занимаются более 700 учеников» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Должна быть вакцина веры и знания. Старайтесь записываться на курсы в официальные мечети и медресе»

– Как бороться с распространением ваххабизма?

– Однажды мне позвонила женщина, она хотела прийти с дочерью, чтобы ей почитали. Пришла мама пожилого возраста с дочкой примерно 25 лет, оказалось, что дедушка у них был муллой. Мама живет в другом городе, а дочь здесь, в Казани. У нас как раз шла запись на примечетные курсы, но тут мама говорит: «Я боюсь ваххабизма». Но ведь если не получить ликбеза, тогда точно можно попасть под влияние ваххабизма. Должна быть вакцина веры и знания, поэтому старайтесь записываться на курсы в официальные мечети и медресе и получать знания.

Если вы ушли в онлайн, вы должны понимать, кто по ту сторону экрана. Не красивая картинка с бородой, а имя, регалии, откуда он и где его можно подергать за ухо. Вы слушаете, читаете, смотрите меня – я Рустам Хайруллин, имам мечети «Гаиля». Вы можете прийти сюда и дернуть меня за ухо, если я сказал что-то неправильно. Порой мы не знаем, где богослов учился, какие у него дипломы и свидетельства. Когда мы натыкаемся на какие-то ролики, мы должны понимать это в первую очередь. Чтобы уберечь себя от ваххабизма и других сект, нужно понять, кто «на той стороне».

Очень часто обращаются: «Но он так красиво говорит!» Но кто это говорит? Прекрасно, что он говорит красиво, но кто он? Очень часто молодые люди уезжают за границу, не могут выучиться, отчисляются с первого курса, но они не могут вернуться обратно отчисленными, и тогда они создают канал, чтобы что-то транслировать.

Если вам говорят не ходить в мечеть, не обращаться к имамам, записаться куда-то, прийти в какую-то квартиру –бегите от них: ваххабизм это или нет, но это секта. Мы должны обращаться к официальным лицам, которые головой отвечают за то, чтобы продвигать истинный ислам.

Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Рустам хазрат даст на них подробные ответы, и мы покажем их в следующих подкастах.

