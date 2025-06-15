Чай с хазратом: «В мечетях дефицит кадров!»

Где нужно отучиться, чтобы стать имамом? Можно ли работать в мечети без образования? Зачем нужна степень доктора исламских наук и как получить исламское образование за границей? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.





Рустам хазрат Хайруллин рассказал, как стать имамом

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Меня прозвали «хулиган-малай»

— Рустам хазрат, как вы решили стать имамом?

— В первую очередь я благодарен маме. Но, как говорят, против генов не попрешь. Своих дедов и прадедов я не видел, после войны они рано ушли из этого мира, но они и их отцы были имамами. Так случилось, что в раннем возрасте мама привела меня за руку в мечеть. В мечети тогда был организован летний лагерь, и я стал его посещать. Из дома я выходил каждый день, но в лагерь приходил через день — аксакалы прозвали меня «хулиган-малай».

Но уже на следующий год я сам начал тянуться и занял первое место в лагере. Окончив школу, пошел в Российский исламский университет (РИУ). Мне повезло, и я до сих пор служу нашему народу ради довольства Всевышнего.

— Как выбрать учебное заведение?

— В первую очередь, хочет человек быть имамом или нет, он должен получить религиозный ликбез. Ликбез проводится в каждой мечети республики согласно программе Духовного управления мусульман РТ. Программы есть трех- и четырехгодичные, записаться на них могут ребенок, взрослый, бабушка и дедушка. Это фундамент.

Если человек хочет углубить свои знания, мечеть выдает своим выпускникам направление, чтобы поступить в медресе. В республике порядка восьми-девяти медресе. Окончив медресе, он может поступить уже в высшее исламское учебное заведение. И далее он может поступить в Болгарскую исламскую академию (БИА), если решил полностью связать свою жизнь со служением религии, с учебой и преподаванием.

Мы благодарны Духовному управлению и государству за то, что в республике выстроены все ступени исламского образования – от нуля и до доктора исламских наук.

— Можно ли работать имамом сразу после окончания медресе?

— Окончив медресе, студент получает диплом, где прописано, что он уже имам-хатыб. То есть человек уже имеет право быть служителем мечети или медресе.

— Зачем получать степень доктора исламских наук?

— Пророк учит нас, чтобы мы всю жизнь учились и получали религиозное образование: от колыбели и до загробной доски. На наших примечетных курсах самому маленькому ученику три года, самым возрастным — больше 90 лет, и в основном это женщины. Необязательно становиться доктором, но человек должен стараться учиться всю жизнь.

«Окончив медресе, человек может поступить в высшее исламское учебное заведение. И далее он может поступить в Болгарскую исламскую академию, если решил полностью связать свою жизнь со служением религии» Фото: © «Татар-информ»

Имам «местного производства»

— Почему имамы уезжают учиться за границу?

— Мне повезло, я «местного производства», выпускник наших учебных заведений: РИУ и БИА. Но, конечно, я был на стажировках в других странах и на курсах повышения квалификации.

В свое время, когда «закончился» Советский Союз и пал железный занавес, мы стали свидетелями того, как наших молодых людей пачками вывозили в разные заграничные вузы. Мы должны понимать, что весь земной шар, если взглянуть глазами ислама, разделен на четыре неравные части.

Мы приверженцы мазхаба Абу Ханифы. Из около 2 миллиардов мусульман почти 1,5 млрд — это приверженцы ханафитской школы. Шафиитская школа — примерно 200 млн, и еще меньше — остальные школы. Допустим, молодой человек, который не заканчивал примечетных курсов, не знает наших традиций и обычаев, попадает в другую правовую школу. Другая правовая школа — это целый институт, и у разных правовых школ есть разночтения. Человек, освоивший ту правовую школу, приезжает сюда и видит: все неправильно. Так возникали различные конфликты, доходило до того, что молодые люди попадали в секты.

Чтобы такого не случалось, Духовное управление мусульман Российской Федерации приняло решение: «Давайте будем получать базовое религиозное образование здесь. Если вы хотите учиться дальше, Духовное управление проведет аттестацию и, если вы заслуживаете, направит вас за границу в учебные заведения нашей правовой школы, чтобы не возникало разночтений и два мусульманина не тыкали друг в друга пальцем».

«Имам — это тот же руководитель, который несет ответственность перед людьми, перед государством, перед налоговыми органами» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сегодня имаму нужно знать светские законы»

— В исламском вузе учат управлять мечетью?

— После выпуска из Российского исламского университета я вернулся домой в Бугульму. Зеленый, «салага» — имам. Имам — это тот же руководитель, который несет ответственность перед людьми, перед государством, перед налоговыми органами. Любая мечеть — это юридическое лицо.

И вот я, салага, не знаю про налоги и другие постулаты, счета мечети арестованы за долги, нужен ремонт. Что делать? Я был вынужден изучать налоговую систему. То есть у руководящего кадра не было светского образования. Сейчас даже в программу медресе входит изучение обязанностей имама. Нужно знать светские законы, чтобы не было нарушений и штрафов, вовремя сдавались отчеты. Эти вещи имам тоже должен знать и разбираться в них.

— Можно ли работать имамом без образования?

— В свое время мы сталкивались с тем, что многие имамы были самоучками. Не было ни медресе, ни университетов, ни академий. И мы очень благодарны этим имамам. Построили в селе мечеть, кто будет имамом? «Ты читаешь намаз, ты и будешь имамом», — и мы благодарны этому имаму. Он десятки лет служил, и мечеть не закрывалась. Он не знал и не умел, но на уровне подсознания старался это делать.

Уже открылись медресе и университеты, и он отправляет односельчан учиться. Сейчас, если пожилой имам уходит из этого мира, за его спиной стоят с дипломом несколько специалистов, и махалля легче выбрать, кто будет имамом. Духовное управление проводит аттестацию, смотрит документы, чтобы убедиться, что имам не заставит всю умму краснеть за него.

«Я говорю про нашу мечеть: вы не поверите — дефицит кадров есть!» Фото: © «Татар-информ»

«Это служение, а не бизнес»

— Легко ли найти работу выпускнику медресе?

— Я говорю про нашу мечеть: вы не поверите — дефицит кадров есть! На примечетных курсах у нас учатся более 600 учеников, и нам не хватает педагогов. Мы обращаемся в исламские учебные заведения и приглашаем студентов преподавать у нас. Тут есть следующая дилемма. Любая мечеть готова с радостью принять молодого образованного специалиста, но он не ангел — ему нужно что-то есть и где-то жить. Встает вопрос материального обеспечения, или, говоря современным языком, зарплаты.

И когда молодой специалист уже готов идти работать в нашу мечеть, но слышит зарплату, он выбирает стройку или работу упаковщиком или доставщиком. Он вроде бы хороший специалист, который хотел посвятить жизнь этому делу, но материальный аспект его ломает. Он женился, ему нужно кормить семью, обеспечить ее жильем, нужен транспорт и все остальное — это материальная дилемма.

Через вас хочу обратиться ко всем, кто построил в родном селе мечеть: постарайтесь построить рядом с ней домик, постарайтесь пригласить в мечеть имама и обеспечить ему зарплату. Я был свидетелем, как в одном селе после долгих поисков нашли имама. И им [умме] повезло и не повезло. Повезло тем, что супруга имама оказалась хорошим педагогом в светской и религиозной областях. Она прекрасно ведет начальные курсы для детей и взрослых. А имам, как любой мужчина, хочет все время куда-то переехать.

Если вы молодой специалист и только начали работать, Москва не сразу строилась. Потихоньку люди увидят вашу работу и будут обеспечивать. Работа имама — это больше служение, а не бизнес. Возможно, будет время, когда имам не сможет купить себе даже хлеба, но что говорится в Коране: «После любой тягости придет облегчение». Поэтому вперед, ни шагу назад. Тем, кто учится: имамы всегда рядом с вами, мы рады тому, что и вы идете вместе с нами.

— Существует ли «биржа труда» для имамов?

— Как таковой нет. Мы обращаемся с письмом во все учебные заведения: «Нам нужен специалист. Готовы обеспечить тем и тем». Ректор или проректор получает письмо и обращается к выпускникам с предложениями в разные мечети. Выпускники смотрят на зарплату и условия и так выбирают мечеть.

«Это давняя мечта нашего муфтия, чтобы было подушевое финансирование» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если имам местный, у него уже есть жилье, он знает народ и менталитет»

— А может, создавать квоты в вузах, исходя из потребности в имамах?

— Это давняя мечта нашего муфтия, чтобы было подушевое финансирование. Есть в районе руководитель — имам-мухтасиб. У него 20 мечетей, в одной из них имаму уже 90 лет. Давайте будем оптимистами — через 10 лет в эту мечеть нужен будет новый имам. Наверное, мухтасиб должен собирать информацию в перспективе, передавать ее в Духовное управление.

Все исламские учебные заведения получают финансирование от ДУМ, чтобы готовить специалистов и возвращать их в районы. Муфтий всегда говорит: «Если в какой-то район нужен имам, думайте об этом заранее. Подготовьте студентов, отправьте к нам, мы их обучим и вернем». Так решаются многие вопросы. Если имам местный, у него уже есть жилье, он знает народ и менталитет. Это намного лучше, чем закинуть «десантом» другого молодого имама. Пока он вникнет, пройдет время.

— Может ли пожилой человек отучиться на имама?

— Возраст, конечно же, никакой роли не играет. Мы можем это видеть в вопросе о самоучках. Многие из них поступили и стали образованными, дипломированными имамами. Поэтому даже если вы в возрасте, поступайте, учитесь, возвращайтесь в родные села, будьте имамами.

Но порой бывает так, что множество образованных людей начинают между собой спорить. Так, конечно же, быть не должно. Даже если перед вами имам, который вам не нравится, вы должны ему подчиниться, потому что его избрал Всевышний.

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Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Рустам хазрат даст на них подробные ответы, и мы покажем их в следующих подкастах.

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