Чай с хазратом: «В Коране Всевышний описал теорию Большого взрыва»

Что такое конец света в исламской эсхатологии? Что такое малые и большие признаки Судного дня и стоит ли этого бояться? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.





Рустам хазрат Хайруллин: «Каждый, кто прожил здесь жизнь, предстанет перед Всевышним и будет держать ответ. Есть определенные признаки конца света, и они синхронны с наукой»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В критический момент Вселенная начнет сжиматься»

– Рустам хазрат, что такое конец света в исламе?

– Как у светского человека, так и у религиозного человека, вне зависимости от верований, это конец Земли. Каждый, кто прожил здесь жизнь, предстанет перед Всевышним и будет держать ответ. Есть определенные признаки конца света, и они синхронны с наукой.

Допустим, одна из теорий происхождения Земли – теория Большого взрыва, «Big bang». Всевышний в Коране описывает то же самое, и причем описывает и то, что Вселенная расширяется. Наука утверждает то же самое. По законам физики мы понимаем, что наступит критический момент, когда Вселенная начнет «собираться». То же описывает и Коран: когда наступит критический момент, Вселенная начнет сжиматься, и солнце взойдет с запада – это будет самое последнее, что увидят люди, после этого покаяния не принимаются. До тех пор Всевышний – он милосердный – все наши покаяния принимает. Конец света – это конец Земли.

Однажды к нашему любимейшему пророку подошел аксакал со своим внуком и спрашивает: «Когда конец света?» Тогда пророк посмотрел на старца и сказал: «Для тебя он настанет раньше, чем для твоего внука». То есть, уходя из этого мира, мы уже в принципе переживаем конец света: предстаем перед Всевышним и несем ответ.

У конца света есть другое название – «Йаум аль-Кияма», или День суда. Всевышний описывает, что, когда люди предстанут перед Всевышним, многие скажут: «Эх, лучше бы мы просто в могиле превратились в прах, и все». На самом деле конец света – это только начало.

– В исламе описана теория большого взрыва?

– Всевышний прямо говорит, что из ничего мы стали увеличиваться, то есть произошел именно взрыв. За определенное количество дней Всевышний создает все, но дни здесь описываются по-другому. Каждый из дней длился множество лет, и создание галактик, Земли, Вселенной происходило в течение большого количества лет. Часто говорят, что в воскресенье Бог отдыхал, но это была не неделя.

– Когда люди впервые узнали о конце света?

– С появлением первого человека на земле, Адама. Когда Всевышний отправляет его на землю, Адам просит о прощении, и Аллах его прощает. Он говорит: «Придут пророки, которые будут обучать твоих детей и правнуков. Ты будешь жить на Земле и, чтобы кушать, ты будешь работать. Чтобы вернуться ко мне, ты умрешь». То есть уже тогда Адаму сказали, что будет смерть, будет конец света и мы все вернемся обратно к Создателю. С самого первого дня самого первого человека Всевышний показал условия жизни на этой земле – мы здесь живем в испытании.

– Когда должен наступить конец света?

– Есть знаменитое изречение «хадис Джабраиля». Описывается, как сам архангел Джабраиль в белых одеждах зашел в мечеть, колено к колену сел рядом с Пророком и начал задавать ему различные вопросы. Столько раз пытались убить Пророка, и, само собой, ученики напряглись, но Пророк попросил всех успокоиться и ответил на вопросы. Настал вопрос: «Когда же Судный день? Когда конец света?» На это Пророк ответил: «Тот, кто спрашивает, и тот, кто отвечает, не знают». Знает об этом только Всевышний.

«Как у светского человека, так и у религиозного человека, вне зависимости от верований, конец света – это конец Земли» Фото: © «Татар-информ»

«Мода «пищит», и это пугает»

– Какие есть признаки Судного дня?

– Есть малые, общие признаки и есть большие, глобальные признаки. Большие признаки придут один за другим так же быстро, как бусины осыпаются с разорванных четок. О малых признаках Пророк говорит, например, что мама родит своего господина. К сожалению, мы можем это видеть сейчас, когда дети помыкают родителями. «Ребенкоцентричные» семьи ныне – это, к сожалению, нехорошо, и мы тем самым портим своих детей. Следующий признак: когда женщины будут одеты, но в то же время наги. К большому сожалению, мы видим, что каждый год мода «пищит», но «пищит» так, что на человеке все меньше и меньше одежды, и это, конечно, пугает. Подобных мелких признаков множество.

Большие признаки – это второе пришествие Иисуса Христа, мы, мусульмане, тоже ждем Ису (имя Иисуса в исламе –прим. Т-и); пришествие животного (который выйдет из-под Земли – прим. Т-и); пришествие Антихриста; пришествие народов Гог и Магог. Есть всего есть 10 признаков, и они самые последние. Начнется все с пришествия Исы, то есть Иисуса Христа. Ученые говорят, что из больших признаков еще ни одно не сбылось. Они пойдут друг за другом, и, если наступит одно, тут же придет другое.

Маленьких множество, и один из них уже был. Пророк перед смертью сказал, что не наступит Судный день до тех пор, пока не выйдет огонь и не озарит шеи верблюдов чуть ли не в Сирии. Говорится, что после смерти Пророка недалеко от Медины проснулся вулкан, и он действительно был настолько ярким, что шеи верблюдов даже в Сирии и других соседних государствах были освещены.

– Имам Махди – кто это?

– Один из признаков Судного дня – приход имама Махди, который объединит мусульман, христиан – всех. И в его бытность как раз придет Иисус Христос. Описывается даже место – в Сирии, там была построена огромная мечеть. Когда имам будет готовиться к намазу, ангелы спустят на землю Иисуса Христа. Некоторые трактуют так, что войны идут в тех местах, потому что идут поиски имама, – это одно из предположений. Мы молимся, чтобы Всевышний не дал нам увидеть времена, когда появятся большие признаки.

«Конечно, это полушутка, но, может быть, это телевизор или телефон, потому что мы действительно смотрим в один «глаз»? Конечно, описывается человек» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Может быть, телефон – это Даджжаль?»

– Кто такой Даджжаль? Есть ли его описание и как его узнать?

– Христиане называют Антихриста Антихристом, потому что он выступит против Иисуса Христа. Говорится, что это будет большой человек с одним глазом, сперва он будет святым и набожным. Потом он объявит себя пророком, а потом – богом. В принципе, Всевышний даст ему такие качества, чтобы он мог испытать людей. Сейчас современные IT-технологии многое нам объясняют.

Антихрист подойдет к могиле и скажет: «Сейчас я подниму из могилы твоих родителей, и ты уверуешь в то, что я твой бог». И люди начнут веровать в него. Также описывается юноша, который подойдет к Антихристу и скажет: «Все равно я не верю в тебя, ты Антихрист, Даджжаль». Антихрист ответит: «Я сейчас тебя разрублю на кусочки и соберу обратно». Тогда юноша точно убедится, что это Даджжаль: «О тебе говорил Пророк».

К сожалению, описывается, что за ним пойдет больше женщин. И сейчас предсказателей, белых и черных магов больше посещают наши прекрасные половинки, к большому сожалению. Поэтому, говорит Пророк, когда вы услышите, что он заходит в ваш город, бегите оттуда. Это действительно будет испытание, он будет показывать чудеса, и люди начнут верить в него.

– Может быть, Даджжаль уже среди нас?

– Конечно, это полушутка, но, может быть, это телевизор или телефон, потому что мы действительно смотрим в один «глаз»? Конечно, описывается человек.

«Всевышний описывает, что в этот день каждому вручат книгу наших деяний. Если у человека больше благих дел, он возьмет книгу в правую руку, если больше грехов – в левую» Фото: © «Татар-информ»

«Судный день будет идти тысячу лет»

– Каковы главные отличия иудейской и христианской эсхатологии от исламской?

– Конечно же, есть разночтения, и где-то они могут быть малыми. Допустим, христиане и мусульмане ждут Иисуса Христа, а иудеи не ждут, потому что они не уверовали в него. Подобные разночтения есть, но в большинстве своем большие признаки у мусульман, у христиан и у иудеев, в принципе, друг другу соответствуют.

– Спасет ли бункер от конца света?

– Конечно же, бункер не спасет, потому что Всевышний описывает, что земля разверзнется, то есть станет плоской. Сейчас научно мы не можем этого представить. Выйдут все драгоценности, алмазы будут под ногами, но люди не будут обращать на это внимания, потому что они увидят ад. На земле будет ад, а поверх него будет проходить мост, который будет вести в рай, на небеса. Здесь будет настолько страшно, что люди будут нагими и не будут обращать на это внимания. Все бункеры тоже выйдут из земли.

Мы будем проходить суд, принесут весы. Возле Медины, где похоронен Пророк, есть огромная гора Ухуд. Пророк говорит, кто участвует в джаназа намазе, то есть в похоронах, получит награду подобно этой горе. Представьте, сколько мы за всю жизнь участвуем в похоронах, сколько это награды? Какие весы должны быть, чтобы эта награда туда влезла? Какими должны быть наши грехи, чтобы эти горы перевесить?

Конечно же, ни бункер, ни шаттлы, ни жизнь на Марсе не спасут от того, что мы предстанем перед Всевышним.

– Как долго будет длиться Судный день?

– Пророк описывает, что этот день будет идти тысячу лет. Из этого описания встает вопрос о мироздании: за неделю ли создал его Всевышний, если каждый день шел тысячу лет?

– Что будут делать праведник и грешник в ожидании суда?

– Всевышний описывает, что в этот день каждому вручат книгу наших деяний. Если у человека больше благих дел, он возьмет книгу в правую руку, если больше грехов – в левую. Рядом будут родители, весь наш род, все наши соседи – соберутся все. Вызовут, например, Рустама, сына Минхайдара, и выйдет Рустам хазрат один напротив Всевышнего, и поставит его дела – все будут видеть эти дела. Но Всевышний скажет: «У тебя есть еще грехи, но ты покаялся за них, не рассказывал о них, и, кроме меня, никто не знал о них – я прощаю их тебе». Сейчас даже те люди, которые уже начинают ходить в мечеть, рассказывают, хвастаются, и те люди, которые это услышали, будут им свидетелями. Они скажут: «Всевышний, у него же есть еще грехи! Ты же справедлив!» Поэтому одна из норм покаяния – никогда не хвастать грехами, не вспоминать о них. Забыли и попросили прощения.

«Мы даем садака, но Всевышний не смотрит на садака, а смотрит на наше намерение» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Маркетологи учат, чтобы мы завели ежедневник и каждый день подводили итоги»

– Существует ли «инфляция» на благие и грешные дела?

– Конечно же, «инфляция» есть и на благие дела, и на грехи. Допустим, говорится, что когда мы посещаем священную Каабу в Мекке, за одно благое дело нам дадут в 100 тысяч раз больше награды. В то же время богословы переживают, что и за грех может быть такая же «инфляция».

Мы даем садака, но Всевышний не смотрит на садака, а смотрит на наше намерение. Сегодня мы как делаем? Сделаем селфи, как мы кормим бабушку. В Cудный день выведут троих. Один из них будет богатейший человек, который построил множество храмов, мечетей и медресе. Его спросят, зачем он это делал. И он ответит: «Ради твоего довольства, о Господь». Тогда ангелы скажут: «Ты обманываешь». И Аллах скажет: «Ты обманываешь. Ты хотел благодарности от людей, чтобы тебя хвалили. Тебя хвалили? Тогда ты получил то, что хотел. Уведите его в ад». Придет другой богослов, который читал множество проповедей и книг. Тот же вопрос – зачем? Богослов ответит: «Ради тебя, о Господь». Аллах скажет: «Обманываешь. Ты делаешь, чтобы тебя хвалили, и ты получил что хотел».

Поэтому «инфляция» зависит от намерения. Допустим, даже в Курбан-байрам Всевышний не смотрит ни на кровь, ни на шерсть, ни на вес. Он смотрит на намерение. Бабушка дала 50 копеек нуждающейся соседке, но перед Всевышним эта милостыня может быть огромной. В то же время олигарх дал тысячу рублей и тут же попал во все газеты – тысяча рублей может стать нулем. Это и есть «инфляция».

– Можно ли подготовиться к концу света?

– Всевышний в Коране прямо говорит: «Возьмите расчет с себя, прежде чем возьмут с вас». В одном из изречений Пророк говорит, что наш сон – это тоже «смерть», и многие ученые трактуют, что мы настолько слабы во время сна. Поэтому Пророк говорит, чтобы мы перед сном каждый раз подводили свои итоги. Не собирать бухгалтерию, делать квартальные или ежегодные отчеты, не нужно ждать конца своих дней – потом будет тяжело. Легче подводить итоги каждый день. Современные маркетологи учат, чтобы мы завели ежедневник и ставили себе плюсы и минусы. Мы с вами каждый день ведем свой ежедневник, каждый день ангелы записывают каждое наше действие.

Если вы кому-то нагрубили – извинитесь, если сделали что-то неправильно – исправьте. Али ибн Абу Талиб говорил: «Никогда не оставляйте на завтра то, что можете сделать сегодня». К большому сожалению, мы откладываем все на потом: «Я исправлюсь, извинюсь, помирюсь, позвоню, поздравлю». Подготовка к концу света идет каждый день, каждый день мы подводим итоги.

Попросить прощения можно не только за грехи. После каждого намаза мы трижды говорим «прости меня». За что мы просим прощения, если мы прочитали намаз, если мы не согрешили? Чтобы в день мы совершали больше благих дел, чтобы каждый день мы собирали свой багаж.

Пророк говорит: когда с локоть останется до смерти, мы уже ничто не сможем изменить. Как бы мы ни каялись, когда наша душа подойдет к гортани, покаяние уже не будет принято. Поэтому каждый день мы готовимся, прощаем, миримся. Те дела, из-за которых мы, возможно, не общаемся с родственникам, не стоят того, чтобы попасть в ад. Нужно помириться и простить друг друга.

«Всевышний в Коране прямо говорит: «Возьмите расчет с себя, прежде чем возьмут с вас» Фото: © «Татар-информ»

«Не нужно бояться конца света, нужно к нему готовиться»

– Если Аллах нас любит, почему будет конец света?

– Судный день – это справедливость. Даже безрогий барашек, которого бодал рогатый баран, должен получить по справедливости. Даже петушок, которого клевал большой петух, должен получить по справедливости.

Мы с вами прекрасно видим, что в этом мире мало справедливости и многие люди обижают и унижают. В Судный день восторжествует справедливость. Одно из 99 имен Всевышнего – Справедливый, Адиль.

– Как вы думаете, почему о конце света говорят все чаще?

– Так было всегда, и во времена Пророка спрашивали. Мы с вами помним 2000 год и календарь майя. Археологи что-то нашли, или Ванга что-то сказала, и каждый год мы ждем, что что-то случится. Не нужно бояться конца, нужно готовиться к нему, быть добрыми. Всевышний говорит, каким мы его представляем, таким его и увидим. Если мы его представляем прощающим и милосердным, мы его увидим прощающим и милосердным.

– Вы верите в скорый конец света?

– Я молю Всевышнего и надеюсь, что конец света будет не скоро, потому что такие глобальные испытания, как Даджжаль или Гог и Магог, мы не сможем пройти – настолько мы слабы. Поэтому пусть Всевышний подольше не дает нам конца света, и пусть Всевышний сделает так, чтобы мы не увидели больших признаков.

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Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Рустам хазрат даст на них подробные ответы, и мы покажем их в следующих подкастах.

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