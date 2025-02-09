Чай с хазратом: «Странно видеть семьи, которые заводят не детей, а маленькую собачку»

Разрешено ли мусульманам слушать музыку? Какие места им не рекомендуется посещать? Можно ли завести в доме обезьяну? Как поздравлять православных друзей? На эти и другие вопросы зрителей и читателей проекта «Чай с хазратом» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.





Имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Можете убрать Израиль из списка нерекомендованных стран»

– Есть ли места, куда нельзя ездить мусульманам? Зрителя интересует Израиль.

– Есть места, которые посещать не рекомендуется – какие-то временно, а какие-то постоянно. Что касается Израиля, то посещение этой страны, в частности Иерусалима и мечети аль-Акса, является хорошим деянием, и за это мы получим награду. Прочитанный там намаз в тысячу раз больше намаза, прочитанного здесь, в мечети «Гаиля». Можете убрать Израиль из этого списка и старайтесь [, оказавшись там,] посещать эту мечеть.

Нельзя посещать места греха. Допустим, там, где вдруг появятся идолопоклонники, которые будут приносить жертвы, – эти места для нас являются греховными, и мы не имеем права их посещать.

«Посещение Израиля, в частности Иерусалима и мечети аль-Акса, является хорошим деянием» Фото: © Стрингер / РИА Новости

– Можно ли татарским мусульманам заключать брак с представителями другой национальности?

– Что делать, если мы собираемся жениться или выйти замуж за человека другой национальности (при этом оба мусульмане)? Мы должны понимать, что любая национальная культура огромна. Допустим, чеченская культура и татарская культура – разные, поэтому нужно сто раз подумать, стоит ли заключать такой союз. Башкирская и татарская культура примерно одинаковы, пережить это будет легче.

Этим культурам более тысячи лет, сможет ли молодая пара их соблюдать?

«Я вынужден слушать музыку по радио, и в этом, наверное, нет греха»

– Можно ли мусульманам слушать музыку? Слушаете ли ее вы?

– Часто задают этот вопрос. Допустим, я сижу дома, включаю фильм, в этом фильме заиграла музыка. Я не хватаюсь за пульт, не убираю звук. Допустим, я зашел в торговый центр за продуктами, и там играет фоновая музыка. Хочу, не хочу, но я это слышу. Еду в машине, включаю радио, чтобы послушать новости, и там играет музыка. Я вынужден это слушать, и в этом, наверное, для всех нас нет греха.

Какая же музыка разрешена в исламе? Ударные, бубны или песнопения (у татар это мунаджаты).

– Арабская и турецкая поп-музыка – это халяль?

– Татарская музыка – это халяль? Арабская и турецкая музыка – халяль? Нужно посмотреть: если это ударные инструменты, которые не сопровождаются чем-то другим, конечно, это слушать можно.

– Большая борода – это показатель святости?

– Борода – это не показатель ни святости, ни греховности. Мы этого [святость или греховность человека] не знаем. Всевышний сам в Коране говорит, что лучшие из нас – богобоязненные. А богобоязненность у нас внутри, в сердце. Мы можем пройти мимо святого человека и не понять, что он святой.

«Очень странно видеть семьи, которые не заводят детей, а заводят маленькую собачку. Поэтому заводите детей» Фото: © «Татар-информ»

«Пророк сказал, что в жилище, где живет собака, не зайдут ангелы»

– Считается ли грехом убить ядовитую змею – живое существо?

– Здесь возникает вопрос самообороны. Если к нам в жилище заползла змея, Пророк (мир ему) учил так. Если вдруг это джин обратился в змею, то нужно сказать ему уйти. Если нет, то в спасении себя и своей семьи ничего постыдного нет, как и со скорпионами.

Если к нам во двор забежала бешеная собака, которая бросается на всех и ее невозможно выловить, мы приглашаем службу отлова собак. Если они смогут, они ее выловят, если нет – усыпят, чтобы она не причиняла людям вред.

– Можно ли в мороз запустить собаку в дом?

– Наш любимейший Пророк (мир ему) сказал, что в жилище, где живет собака, не зайдут ангелы. Если не приходят ангелы, придут бесы. Современная медицина подтверждает, что очень вредны слюни собаки и другие ее выделения. Поэтому очень странно видеть семьи, которые не заводят детей, а заводят маленькую собачку. Поэтому заводите детей.

Что касается экстренных случаев, когда собаке грозит смерть, когда она на улице в 50-градусный мороз охраняет наш двор, – конечно, это исключение из любых правил.

«Сейчас в зависимости от того, какой год наступает, люди стараются завести у себя животное, мол, оно принесет благодать» Фото: © «Татар-информ»

«Если ваш дом для животного – неестественная среда, лучше его отпустить»

– Можно ли держать в доме обезьянку или хорька?

– В принципе, это причинение неудобства животному, если для него наш дом неестественная среда. Сейчас в зависимости от того, какой год наступает, люди стараются завести у себя животное, мол, оно принесет благодать. Не принесет это животное никакой благодати, благодать дает Всевышний.

Поэтому если для животного ваш дом – это неестественная среда, лучше отпустить его в естественную среду. Но если мы будем дома держать какое-то животное, греха в этом нет. Если это не собака, не свинья, то они дозволены.

– Какое наказание ждет тех, кто мучил животных?

– В одном из своих изречений Пророк (мир ему) говорил, что одна женщина попала в ад за то, что закрыла дома кошку, и та умерла с голода. Она причинила вред и за это попала в ад. Из-за животного мы можем попасть в ад, но Пророк (мир ему) приводит и другой пример. Женщина шла по пустыне и хотела пить. Увидела колодец, спустилась вниз, напилась, поднялась и увидела собаку, которая тоже хотела пить. Женщина снова спустилась, набрала воду в обувь, подняла ее в зубах и напоила собаку. За это она попала в рай.

Если вы специально причинили вред [животному], за это можно попасть в ад. Нечаянно [причинить вред] – не будет греховным.

«Если маркетплейс предлагает рассрочку, где нет процентов, удорожаний и непонятных условий, то это дозволено» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Если рассрочка соответствует исламу, она дозволена»

– Можно ли поздравлять православных друзей с их праздниками?

– Есть понятие поздравления. Пусть мы вместе, но вера у нас различается. Когда нам говорят «Иисус воскресе», мы, мусульмане, убеждены, что он не умер, что он жив. Он не воскреснет, а вернется. Это идеологический [вопрос].

Просто поздравьте с праздником не теми словами, которые говорят в другом веровании. Мы, мусульмане, должны это понимать, когда и нас поздравляют. Благими пожеланиями поздравлять можно.

– Разрешены ли для мусульман рассрочки в маркетплейсах?

– Если маркетплейс предлагает рассрочку, которая соответствует исламу, то есть нет процентов, удорожаний и непонятных условий, то это дозволено.

«Когда мы вместе с соседями и друзьями другой веры сели за стол, где еда халяль, конечно, это допустимо» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Любая попусту потраченная вещь является греховной»

– Если я ем за одним столом с иноверцами, уподобляюсь ли я им?

– Вопрос касается именно еды. Еда, которую мы едим, должна быть халяль. Следующий постулат, который можно понять из этого вопроса: если на столе находится спиртное, за этот стол нам садиться нельзя. Об этом говорит ислам.

В других случаях, когда мы вместе с соседями и друзьями сели за стол, где еда халяль, конечно, это допустимо.

– Можно ли выбрасывать еду?

– Всевышний говорит, что любая попусту потраченная вещь является греховной. Лучше постараться найти [полезное применение]. Кто-то держит животных – передайте еду этим людям, чтобы они накормили кошек или собак. Есть множество приютов для животных – отвезите еду туда. Тем самым вы получите награду.

– Конина – халяль? Почему ее не едят в Турции?

– Конь в древности всегда был боевым товарищем, почти членом семьи. С ним шли в поход, с ним жили, спали и ели. В то время было вынесено решение о том, что конина – это макрух, то есть почти харам.

Сейчас, когда наши «боевые товарищи» – это автомобили или телефоны, современные ученые говорят, что конину есть дозволено. У нас, татар, казылык делается из конины.

– Желатин проходит многократную обработку, получается, что в итоге он халяль?

– Если он нехаляльного происхождения, то что бы с ним ни случилось, он не будет халяль. Ныне благодаря комитету по стандарту «Халяль» ДУМ РТ мы свободно можем найти халяльный желатин.

«Считается, что любая татуировка – это роспись шайтана» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Татуировка не мешает жить, так? Но больше не делайте»

– Можно ли сделать татуировку?

– Мусульманам – нет, нельзя. Считается, что любая татуировка – это роспись шайтана. Что делать, если вы ее уже сделали? Если есть возможность, попытайтесь свести. Если не получается (она очень большая), то она не мешает жить, так? Но больше этого не делайте.

– Судного дня еще не было, а уже говорят, что человек попал в рай или ад. Почему?

– До Судного дня души находятся в барзахе, среднем состоянии между этим миром и иным. Территориально для нас это кладбище, «ляхат», в котором лежат наши ушедшие близкие. В то же время мы должны понимать, что измерение нашего мира не есть измерение Судного дня. Когда Пророк (мир ему) говорил, что человек попал в ад, это значило, что человек из нашего измерения попал в другое. Возможно, этот человек уже прошел через суд.