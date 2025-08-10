Чай с хазратом: «Стоит ли испытывать такую боль, чтобы иметь такие кудри?»

Может ли мусульманин брить ноги или накачивать губы? Нарушается ли аманат бодибилдингом? Для чего совершают омовения? Как относиться к операциям по снижению лишнего веса? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.





Рустам хазрат Хайруллин:

«Пророк говорил: мы должны мыться полностью как минимум раз в неделю»

– Почему ислам считается религией чистоты?

– Вспомните своих бабушек и дедушек. Когда они выходили во двор и, прошу прощения, шли в туалет, у них в руках всегда был кумган. То есть после облегчения они полностью омывались. Если на нашей одежде или на нашем теле остается даже капля мочи или другого вида нечистот, мы не имеем права совершать намаз, читать Коран и проводить любые другие ритуалы.

Поэтому ислам уделяет особое внимание тому, чтобы на нашем теле и на нашей одежде не было нечистот животного или человеческого происхождения, чтобы человек был чист от всего этого. Это касается и крови.

– Уход за собой – каково отношение к нему в исламе?

– Уход за собой, чистота как ритуальная, так и духовная, – это обязательная вещь. Пророк говорил, что мы должны мыться полностью как минимум раз в неделю, а в пятницу, перед походом в мечеть, – умыться, нанести на себя благовония, надеть свои лучшие одежды. Ислам всегда обращает внимание на чистоту не только физическую, но и духовную.

– Чем отличаются большое и малое омовения?

– Гусль – это полное омовение. Гусль портится, когда мы, например, исполнили супружеский долг. После этого мы обязательно должны полностью омыть все наше тело, включая постыдные места, рот и нос. С мылом или нет – это уже в зависимости от чистоты нашего тела.

Что касается тахарата, то есть малого омовения, то он портится, когда мы, например, поспали или сходили в уборную. В этих случаях мы должны «обновиться»: вымыть руки, рот, нос, лицо, руки до локтей, протереть голову, уши, шею, омыть ноги [от подошвы стопы] до щиколоток.

«Можно использовать любые ароматические средства, в том числе на спиртовой основе»

– Можно ли использовать гигиенические средства, мочалки, мыло, шампунь?

– Их использование исламом приветствуется. Пророк говорил, что от человека должно всегда веять чистотой, приятно пахнуть. Пророк сам был таким, от него всегда приятно пахло.

Так же и наши предки. Допустим, если мы поедем в Болгар, мы увидим руины бани. Уже в те времена были общественные бани с паровым отоплением, где люди мылись.

– Можно ли пользоваться парфюмом на спиртовой основе?

– Мы можем использовать любые ароматические средства – и на спиртовой, и на масляной основах. Некоторые говорят, что спирт здесь как наджаса, но если брызнуть его на себя, он тут же испарится, останется только приятный запах. Спиртовая основа – это просто средство переноса запахов. (Как пояснили нам в ДУМ РТ, по ханафитскому мазхабу спирт, полученный из всего, кроме фиников и винограда, не считается наджасой. Поэтому у ханафитов в целом нет проблем с использованием духов на спиртовой основе. Что касается шафиитов, то у них спирт считается наджасой, поэтому они не читают намаз, пока спирт на одежде не высохнет, – прим. Т-и).

«Мужчине нельзя менять волосяной покров»

– Можно ли брить ноги, руки, другие части тела?

– Здесь мы должны разделить «мальчиков и девочек». Об общей гигиене Пророк говорил, что постыдные места и подмышки всегда должны быть чистыми. Так же как при эпиляции, в то время вырывали волосы, женщинам было очень больно. В постыдных местах и в подмышках должно быть чисто, без волос. Что касается остальных частей тела, то мужчинам брить ноги нельзя, а женщинам, чтобы выглядеть красиво, разрешено.

– Что можно брить мужчинам?

– Менять волосяной покров мужчине нельзя. Нам можно брить голову, можно брить постыдные места, но все остальные части тела – как нам дал Всевышний. Уход за своей внешностью не должен превращать мужчину в женщину.

– Можно ли мусульманам накачивать губы?

– Изменения внешнего вида мы можем видеть разные, в зависимости от тенденций и моды. Когда-то было модно ушки делать острыми, насмотревшись фильмов. Внешние изменения на теле ислам, в принципе, не поощряет и запрещает, кроме единственного случая.

Если произошло ЧП, в результате которого человек стал изуродованным, и мужчине, и женщине позволительно вернуть тело к красоте, изменить «уродство». Но когда у тебя все прекрасно, что-то в себе менять: выщипывать брови, а потом их рисовать, увеличивать губы или уменьшать скулы – это, конечно же, в исламе недопустимо, потому что Всевышний каждого человека создал красивым.

Кому-то не нравится мой нос, но это тот нос, который дал мне Всевышний, а он сотворил каждого человека идеальным и красивым. Поэтому, милые девушки, если вы считаете, что у вас некрасивый нос, что на вас никто не смотрит, другие девчонки над вами смеются, то найдется тот единственный, кто на вас посмотрит, влюбится и станет вашим мужем. Этот нос предназначен для того единственного, а не для подружек, которые над вами смеются. Они вам не подружки, если ваш нос им не нравится.

Я говорил об «уродстве», которое возникло под воздействием от чего-то. Сейчас молодежь летает на квадроциклах, и вот он улетел, по асфальту лицом прошел так, что носа не осталось. Конечно, нос нарастят.

«Всевышний создал вас такими, какие вы есть. Не нужно вставлять импланты»

– Есть ли в исламе понятие оценки красоты?

– Красоты с точки зрения размеров или овалов нет. Допустим, когда описывается пророк, говорится, что он был круглолиц и среднего роста, и не говорится, что все дети должны быть круглолицыми и невысокого роста. Поэтому какими нас сотворил Всевышний, такими мы должны себя и беречь.

В то же время, само собой, мы должны беречь свое здоровье. Нанесение вреда своему здоровью – грех, сохранение своего здоровья – благо. Если человек может сохранить свое здоровье только через спорт, пусть занимается спортом. Я, к большому сожалению, веду больше сидячий образ жизни, за что себя очень часто ругаю, но в то же время я каждый день ставлю на часах план в 20 тысяч шагов, чтобы следить за здоровьем, не посещая спортзал.

– Импланты – можно ли их использовать?

– Всевышний дает нам здоровье, и мы должны его беречь. Допустим, Всевышний бесплатно дважды нам дает зубы – молочные и коренные. Но мы все равно не бережем их и ходим к зубным врачам, чтобы их восстановить. Восстанавливать зубы необходимо, чтобы беречь свое здоровье. Отсутствие зубов приводит к тому, что у человека портится пищеварение, возникают другие болезни – медики это объяснят лучше. Всевышний не просто так дал нам зубы, поэтому беречь их – это сунна пророка. Он чистил зубы мисваком, всегда следил за своей ротовой полостью. Если потеряли зуб, нужно постараться поставить имплант – каждый смотрит на свои возможности.

Что касается милых дам, которые с помощью имплантов увеличивают какую-то часть своего тела. Милые девушки, если вашему мужу в вас что-то не нравится, то это не ваша вина, а вина вашего мужа, который насмотрелся того, что не нужно. Вас Всевышний создал такими, какие вы есть, и вы прекрасны. Не нужно себя портить, оперировать, вставлять импланты.

Мы же прекрасно знаем, что красота – это бизнес. Люди на этом зарабатывают, но никто не говорит о последствиях – как будут выглядеть накачанные губы, когда вам будет 50-60 лет? Мы живем в этом мире не ради одного дня или года, мы живем в этом мире всю жизнь. Нужно сохранить то, что нам дал Всевышний, уберечь аманат. Вроде бы мы что-то исправляем, но мы сами причиняем себе вред.

«Женщина должна оставаться женщиной, а мужчина должен быть мужчиной»

– Как вы относитесь к операциям по снижению лишнего веса?

– Я сам мучаюсь от лишнего веса, много об этом читал, и, к моему большому сожалению, эффект от операции недолговременен. У людей, которые платят деньги, чтобы убрать жировые накопления, все восстанавливается обратно. После операций по удалению части желудка у человека возникают другие болезни. Всевышний создал нас такими, какие мы есть, и мы должны беречь это. Ваш организм идеален, не причиняйте себе вред.

Если мы наели лишний вес, значит, нужно побольше ходить, а не платить деньги, чтобы убрать этот «нарост». Да, какое-то время вы будете выглядеть прекрасно, но потом снова наберете вес.

– Бодибилдинг – это нарушение аманата?

– Повторюсь, занятия спортом, уход за своим телом, наращивание мышц для мужчин, наверное, приемлемая вещь. Но когда мы видим, что наши милые дамы начинают качать себе бицепсы, трицепсы, выходят в полуобнаженном виде, чтобы показать, что ее трицепс больше, чем у мужчины, – это неестественно. Женщина должна оставаться женщиной, а мужчина должен быть мужчиной.

Если мужчина посещает спортзал для своего здоровья, не превращая это в погоню за объемами и не причиняя себе вред, конечно, в этом будет польза. Красная линия – не причинить себе вреда.

– Можно ли делать пересадку волос?

– В любой пересадке волос, в спасении своего внешнего вида греха нет. Но стоит ли человеку испытывать такую боль, чтобы иметь красивые кудри? Это не греховно, но в то же время и не поощряемо исламом.

«Естественную красоту ничто не заменит»

– Как вы относитесь к существованию «параметров красоты», таких как «90-60-90»?

– Красота всегда будет меняться. Человечество живет очень долгое время, и мы можем видеть, что красота в советское время была одной, в постсоветские 90-е – другой, сейчас она третья. Когда мы росли, это было 90-60-90, сейчас нужно быть худыми, чуть ли не «парящими».

Разное нам пытаются внушить, но настоящая красота – красота естественная. Почему ислам говорит девушкам, чтобы они не красились, выходя на улицу? Потому что естественную красоту никто, никогда и ничем не заменит – ни операцией, ни наращиванием, ни имплантами.

– Можно ли отращивать и красить ногти?

– Длина ногтей, конечно же, не регламентируется. Но пророк говорил, что в пятницу ногти должны быть подстрижены, поэтому мужчине отращивать ногти нежелательно. У ногтей есть и другая особенность. Когда наши милые половинки красят ногти и делают тахарат, вода под краску не попадает, поэтому тахарат не совершается. В таком состоянии она не может читать намаз. Девушки могут красить себе ногти в «критические дни», когда они не читают намаз.