Чай с хазратом: «Пророк каждую неделю отмечал день, в который родился»

В этом году, согласно календарю ДУМ Татарстана, Мавлид ан-Наби приходится на 3 сентября. Почему мусульмане должны отмечать этот день? Праздновал ли свой день рождения Пророк? Какие заблуждения связаны с этим днем? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.





Рустам хазрат Хайруллин: «В дословном переводе с арабского «мавлид» – это рождение. У нас, мусульман, так называют день, когда родился наш любимейший Пророк Мухаммад»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Знаете ли вы, в какой день недели вы родились? Обязательно узнайте»

– Что такое Мавлид?

– В дословном переводе с арабского «мавлид» – это рождение. У нас, мусульман, так называют день, когда родился наш любимейший Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха). Можно видеть, что кто-то за, кто-то против празднования этого события, но «отказаться» от этого дня нельзя – в этот день он родился.

Всевышний сделал так, что в тот же месяц через 63 года Пророк ушел из этого мира. Кто-то говорит: «Вы что, празднуете день его смерти?» Как можно праздновать день смерти Пророка, когда все плакали? Нет, для нас это повод выразить радость по случаю его рождения, читать больше салаватов нашему Пророку, изучать историю его жизни и ислама.

Если мы сейчас выйдем на улицу и попросим назвать десять фактов из жизни Пророка, люди столько не назовут. Это повод прочесть его жизнеописание, вспомнить, чему он нас учил, как говорил и как поступал, вспомнить доброту, которую он излучал.

– Как давно люди отмечают день рождения Пророка?

– Однажды Пророка спросили, почему он держит пост в понедельник и четверг. На это он ответил, что в понедельник он родился и благодарен этому. То есть Пророк каждую неделю отмечал день, в который родился.

Знаете ли вы, в какой день вы родились? Обязательно узнайте, может быть, вы уже при рождении выполнили сунну, появившись на свет в понедельник? Хотя в советское время нас и учили, что тот, кто родился в понедельник, «не очень хороший» (песня «Остров невезения» из к/ф «Бриллиантовая рука», – прим. Т-и).

В четверг, как описывал Пророк, книга деяний представляется Всевышнему, поэтому он хотел встретить этот день постящимся.

– Держать пост по понедельникам – праздновать день рождения Пророка?

– Технически это так.

«Кто прочитает Пророку один салават, тому Всевышний прочтет десять. Когда мы перед дуа читаем салават и потом что-то просим, срабатывает это правило» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Шайтан может войти в сон в любом обличии, кроме обличия Пророка»

– В Мавлид молитва принимается лучше?

– Это, наверное, связано не с днем рождения, а с тем, что тот, кто прочитает Пророку один салават, тому Всевышний прочтет десять. Когда мы перед дуа читаем салават и потом что-то просим, срабатывает это правило.

– Можно ли увидеть Пророка во сне в Мавлид?

– Не обязательно в этот день. Конечно, если он приснится – это большое счастье, потому что Пророк сказал, что шайтан может войти в сон в любом обличии, кроме обличия Пророка. Поэтому если вы видите во сне Пророка – это сам Пророк. Обязательно задайте ему те вопросы, которые вас интересуют (смеется).

– Насколько Мавлид важный день?

– У мусульман не так много праздников. Самые великие – это Ураза-байрам, Курбан-байрам и, как говорит Пророк, величественнее этих двух – Жомга, то есть Пятница. Все остальные – Ашура, Мавлид и так далее – мы, наверное, должны отмечать тем больше, чем ближе мы ко Всевышнему.

Когда проводили исследование о величайших людях, на первом месте был Пророк. Даже немусульманин должен изучить жизнь Пророка, чтобы почерпнуть из нее для себя множество благ.

– Как лучше провести этот день?

– В этот день в каждой мечети вечерами проводятся мероприятия. Постарайтесь прийти на них вместе с семьей. Мавлид – это не один день, а целый месяц. Постарайтесь в этот месяц собрать в доме близких на Мавлид-аш. Тем самым вы не только укрепите родственные связи, но и узнаете что-то новое о Пророке, постараетесь исполнять те вещи, которые исполнял он.

Мы помним, что у Пророка был сосед, который каждый день на протяжении нескольких лет бросал мусор ему под калитку. Однажды Пророк вышел на улицу, а мусора нет – что случилось? Он пришел к соседу домой, а тот, как выяснилось, заболел и не стал мусорить. То есть Пророк зашел узнать, как дела даже у того, кто сорил под его калиткой каждый день.

В день рождения Пророка мы должны перенимать эти качества и учиться применять их в нашей жизни.

«В этот день в каждой мечети вечерами проводятся мероприятия. Постарайтесь прийти на них вместе с семьей. Мавлид – это не один день, а целый месяц» Фото: © «Татар-информ»

«Заблуждаются те, кто говорит, что отмечать Мавлид запрещено»

– Какие заблуждения существуют вокруг Мавлида?

– Одно из таких заблуждений: если ты провел Мавлид-аш, можно больше не читать намаз, не держать пост – ты уже в раю.

И самое большое заблуждение, что Мавлид – это нововведение, «бидга», что отмечать его запрещено. Нет, это одна из древнейших и глубоко почитаемых дат в культуре татарского народа. Каждый, кто возвеличивает Мавлид, способствует оживлению ислама. Сам Всевышний говорит, что отправил к людям Пророка в качестве милости.

Известно, что Иблис, шайтан, кричал четырежды: первый раз – когда был проклят, второй раз – когда был изгнан из рая, третий раз он кричал, когда родился Мухаммад, а в четвертый раз – когда была ниспослана сура «Аль-Фатиха». То есть первый недовольный рождением Пророка – это Иблис. И если кого-то возмущает празднование Мавлида, значит, он следует за Иблисом.

– Отмечают ли мусульмане свой день рождения?

– Конечно, чем ближе мы к вере, тем больше свой день рождения уподобляем этому празднику. Приглашаем родителей, близких и друзей, выражаем им благодарность. Не родители дарят нам подарки, а мы им, потому что они нас воспитали и дали дорогу в жизнь.

***

Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Рустам хазрат даст на них подробные ответы, и мы покажем их в следующих подкастах.

ДРУГИЕ ВЫПУСКИ: #ЧАЙ С ХАЗРАТОМ