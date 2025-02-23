Чай с хазратом: «Пост – не форма мазохизма»

Зачем мусульмане держат пост? Как правильно к нему подготовиться и как выдержать до конца? Почему курение портит уразу? Можно ли компенсировать пропущенные годы поста? О культуре уразы в месяц Рамазан, который начнется в следующую пятницу, в проекте «Чай с хазратом» рассказал имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.





Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Сдерживать свои похоть, язык, помыслы намного тяжелее, чем не есть и не пить»

– Что значит пост для мусульманина?

– Если на арабском языке «саум» (араб. صوم), то есть пост, прямо переводится как «сжигание грехов». То есть если в месяц Рамазан мы все делаем правильно, то на праздничный намаз мы приходим безгрешными, как дети (об этом говорит наш любимейший пророк).

Поэтому каждый во время уразы пытается накормить [нуждающихся], кто еще не читает намаз – научиться читать намаз, держать уразу. Слава Богу, мы видим, что с каждым годом количество постящихся становится все больше и больше. Тем более что ураза сейчас приходится на холодное время года [с коротким световым днем]. За 33 года она делает «полный круг». Я помню свой первый пост – он был в феврале. Потихоньку мы снова приближаемся к февралю.

– Откуда идет традиция поста?

– Всевышний говорит в Коране прямым текстом, что до нынешнего времени пост был предписан предыдущим поколениям предыдущим пророком. Вспомните пост Марьям – она хранила молчание, вместо нее говорил Иса. Были различные посты, и у нас, мусульман, он такой – с утра и до заката солнца не употребляем пищу, не злимся.

– Как правильно подготовиться к посту?

– Когда крепкие люди, спортсмены, подходят к посту, они не могут его держать. Они вроде бы сильные и здоровые, но не могут, а маленькая бабушка спокойно его держит. Пост больше не физический, а духовный. Если мы духовно [настроимся], то мы сможем держать пост. Если человек здоровый, крепкий, сильный, но сомневается – этот человек не сможет держать уразу.

Не есть – это не тяжело. Не пить – это не тяжело. Сдерживать свою похоть, сдерживать свой язык, свои помыслы и взгляды намного тяжелее. Поэтому первая подготовка – духовный настрой. Тогда он сможет держать пост.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Проконсультируйтесь с врачом, который сам держит уразу»

– Как подготовиться к посту физически?

– В первую очередь мы всегда советуем проконсультироваться с врачом. Причем с врачом, который сам держит уразу. Тот, кто ни разу ее не держал, может подумать, что это какая-то «китайская стена». Так же те, кто никогда не читал намаз, думают, что это что-то огромное, а тут – две минуты и все.

Врач должен быть специалистом, который сам держит, сам знает. Проконсультируйтесь с ним, чтобы он проверил ваши болячки. Сдайте анализы, чтобы он сказал: «Да, уважаемая мама, вам можно держать уразу». Если это кормящие и беременные женщины, единственное условие – пост не должен навредить молоку или плоду. Разные женщины – они и физически разные. Кто-то может кормить десятерых детей, у нее хватает сил и молока, а кто-то чуть-чуть покормит, и уже хочется кушать. Все зависит от физиологии человека.

Ураза не призвана причинить вред или убить человека. Это не форма мазохизма – через это нельзя приблизиться к прощению. Это духовное поклонение.

– В каком возрасте нужно начинать держать пост?

– Есть понятие «совершеннолетие». В исламе совершеннолетние – это не те, кто получил паспорт или кому исполнилось 18 лет. Речь именно о физиологическом совершеннолетии. Для девушки первые критические дни показывают, что она стала совершеннолетней. Прошу прощения, что мы говорим такие вещи. Для мальчиков это первая поллюция. То есть с этого времени держать уразу, читать намаз, совершать хадж, делать закят – все для них становится по возможности обязательным. Это минимальный возраст.

Что касается максимального возраста, то ограничений нет. Физически мы все различаемся. Допустим, человеку 30 лет, но у него язва желудка и держать уразу ему нельзя. Но Всевышний – милостивый и милосердный. Он говорит: если хотите получить награду за уразу – кормите нуждающихся. Не смогли держать 30 дней из-за язвы, диабета или других болезней – есть другой путь получить награду. Ураза – это месяц наград.

Верхний возраст зависит от физического состояния человека.

– Когда можно не держать пост в месяц Рамазан?

– Если человек находится в пути, выехал в командировку, Всевышний говорит не держать уразу, но пропущенные дни нужно будет «отдержать». Но есть продолжение аята, где Всевышний говорит: «Но будет лучше, если будете держать». Кто пробовал, тот знает, что вместе [со всеми] держать проще.

Еще – любые болезни. Я не врач и не медик, поэтому если ураза причиняет вред человеку (а причинение самому себе вреда является греховным), он не держит уразу. Если есть возможность выздоровления, он продержит пропущенные дни поста после выздоровления. Если болезнь хроническая и выздоровления не будет, тогда человек кормит нуждающихся.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы не монахи и не отрекаемся от мира во время поста»

– Посты мужчин и женщин различаются?

– Во-первых, женщинам тяжелее – они целый день на кухне. Есть единственное исключение – у женщины «выходные», когда наступают критические дни. В эти дни она не держит уразу, не читает намаз.

– Какая награда ждет тех, кто выдержал весь пост?

– Когда мы открываем Коран и читаем одну букву, нам записывается десять наград. Когда в уразу мы даем садака нуждающимся или кормим человека, говорится «от 10 до 700». За весь пост мы не знаем.

Всевышний говорит: «Ураза моя, и я сам воздам за нее». Говорится, что это прощение грехов, поэтому, если ураза принята, человек раскаялся, то на праздничный намаз он придет безгрешным, как ребенок. Пусть Всевышний примет у всех нас уразу.

– Как работать во время поста?

– Некоторые мусульмане стараются подгадать отпуск на это время, чтобы полностью посвятить себя поклонению, проводить время в мечетях. Но так может не каждый, и я думаю, возможно, это даже неправильно. Мы не монахи, мы не отрекаемся от этого мира, мы живем здесь и работаем.

Рассчитайте свои силы. Если вы ходите в спортзал, в дни поста можете исключить спортзал. Если собирались с друзьями в баню, можете исключить баню. Баня, в принципе, не портит уразу, но когда выходишь из нее, хочется пить, организм не справляется.

Исключите те вещи, которые забирают силы, потому что ураза сама по себе физически тяжелая. В первые дни болит голова. Вы привыкли пить чай и кофе, а теперь организм очищается. Уберите лишние вещи, чтобы остались силы на уразу.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Таблеткам найдите аналог в виде инъекций»

– Почему разговение происходит финиками и водой?

– Это сунна пророка, то есть так делал пророк. Делая так же, мы получаем награду. Мы прекрасно понимаем, что финик – богатый продукт, мы сразу получаем витамины. Вода насыщает. Когда держишь пост летом, понимаешь, насколько вкусная вода. Целый день не пьешь, и вечером первый глоток насыщает тело этой водой. Наверное, пророк брал финики и воду, чтобы исключить голодание и обезвоживание.

– Как правильно принимать пищу в пост?

– Даже вне уразы пророк учил нас, что желудок состоит из трех вещей: твердая еда, питье и место для воздуха. Не переедайте.

Очень часто нам, мусульманам, говорят: «Какой у вас пост? Вы не едите целый день, а потом едите всю ночь». Частично они правы, но в то же время, когда желудок после третьего дня сжимается, ты уже не можешь переедать. Уже просто не лезет.

Постарайтесь не переедать и есть, хотя бы в уразу, полезную пищу.

– Уколы не нарушают поста?

– Если говорить об инъекциях, уколах (например, сердечникам), сдаче крови, которые не причинят нам вред и мы не будем лежать без сознания, то это не нарушает поста. Нарушают только витаминизированное – то, что придаст сил. «Не-витамины» можно колоть.

Когда люди мне говорят, что им нужно периодически принимать лекарства – нужно найти аналог в виде инъекций, чтобы [лекарство] не попадало в организм через горло.

В исламе, если вдруг мы не находим [примеров] из того, что было во времена пророка, применяется «кыяз» (араб. قياس‎), или «примерное сравнение», по которому ученые выносят фетву. Ученые выяснили, что обезболивающие не дают сил, не дают возможности дольше держать уразу, значит, они ее не нарушают.

– Непроизвольный глоток воды нарушает пост?

– Если мы забыли или даже выпили чай и поели, но вспомнили, то, что осталось у нас во рту, мы должны выплюнуть, ополоснуть рот и больше не глотать. Пророк сказал, что таким образом Всевышний накормил и напоил нас, поэтому не переживайте.

Но за преднамеренный глоток нужен «каффарат» (араб. كَفَّارَةٌ – искупление): за один день человек должен держать пост 60 дней непрерывно.

– Портит ли пост слюна?

– Если слюна чистая, то глотать ее можно. Если у нас кровоточат десны или есть остатки еды и слюна уже смешана, вместе со слюной наберется «больше горошины» (в период поста разрешается проглотить со слюной не больше горошины, – прим. Т-и). Если остатки еды есть и они перемешаны со слюной, почистите зубы.

Фото: © «Татар-информ»

«Несоблюдение поста – грех»

– Можно ли делать себе послабления во время поста?

– Что такое послабления? [Действия,] Не нарушающие пост. Допустим, в жаркую погоду вы можете зайти под холодный душ – само собой, чтобы вода не проходила через ваше горло.

– Стоит ли держать пост дольше одного месяца?

– В исламе есть обязательные вещи, которые необходимо соблюдать – хочу не хочу, буду не буду, есть время, нет времени (кроме болезней). Ураза в месяц Рамазан обязательна. Если я совершеннолетний и здоровый, я должен держать пост. Несоблюдение поста – грех.

Дополнительные посты: шесть дней после уразы, понедельник и четверг (сунна), в середине лунного месяца – их можно держать, можно не держать.

– Можно ли курить во время поста?

– Конечно, во время уразы и в любое другое время курение является греховным. Электронные сигареты, обычные сигареты – это макрух. Кто-то скажет: «Хазрат, это же не харам».

Чем отличается макрух от харама? Если Всевышний сказал в Коране, что нельзя – это харам, точно грех. Если об этом не сказано в Коране, но сказал пророк, или сигарет нет в перечне запрещенного, но они наносят вред, – это макрух. И это тоже греховное. Курить во время уразы и не во время уразы – греховно. Курение во время уразы уразу портит.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мелкие грехи могут свести уразу на нет»

– Какую садака дают в пост и как она рассчитывается?

– Есть обязательная садака – закят. Мы об этом уже говорили: если мы имеем определенный достаток и у нас собирается сверх этого, то сороковую часть мы должны отдать нуждающимся. Не в мечеть. Если у вас нуждается тетя – отдайте тете. Если нуждается дядя – отдайте дяде. Если вы отдаете закят нам, мы должны найти нуждающихся и передать им.

Вид садака, который мы даем только в уразу, – это «закят аль-фитр» (араб. زكاة الفطر‎), или «очистительная милостыня». Во время уразы мы все равно где-то разозлились, наступили кому-то на ногу – такие мелкие-мелкие грехи, которые могут свести уразу на нет. Чтобы сохранить уразу, мы отдаем очистительную милостыню.

Пророк не говорил про рубли, он говорил «са» (араб. صاع) – говоря современным языком, это трехлитровая банка продуктов. Это могут финики, пшеница, гречка. В мечети, когда собирается народ, я говорю – возьмите фитр-садака, наберите в магазине пакет сыпучих продуктов и отнесите бабушке, дедушке, соседу, дяде или тете, порадуйте их. У меня хитрый умысел. Духовное управление определяет, сколько стоит «са», – 200-300 рублей. Что можно взять на эти 200-300 рублей в магазине? Ничего. Поэтому люди тратят больше, потому что знают, к кому пойдут. Родственные связи, поддержка неимущих и помощь нуждающимся – очень большое благо.

Поэтому во время уразы определите, кому вы занесете, кому отдадите, кого порадуете. Фитра призвана радовать.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Накормив кого-то ради умершей мамы, сын тоже получит награду»

– Ураза – это индивидуальное или коллективное очищение от греха?

– В Коране говорится: «Начни с себя». Мы любим учить других и забываем про себя. Как говорится, в своем глазу бревна не видишь, а в чужом соломинку замечаешь.

Первое – ты будешь отвечать за себя. Второе – любой мусульманский праздник социально значим. Допустим, ураза. Люди спросили пророка: «Зачем мы держим уразу? Тяжело же». Он ответил: «Чтобы ваше сердце стало мягче». Чтобы мы стали отзывчивее, чтобы мы помогали людям.

Если я не смог держать уразу по болезни, нужно кормить нуждающихся. В мечетях мы каждый день собираем нуждающихся, люди их кормят. В то же время не забывайте об ушедших из этого мира. Всевышний спросит у них, где их ураза. А вдруг ваша мама не держала уразу несколько дней? Пусть сын посчитает, пусть придет в мечеть, накормит такое количество нуждающихся. Он тем самым поможет и нуждающимся, и маме, которой уже нет в этом мире.

Это забота о живых и неживых, но отвечать мы будем в первую очередь за себя. Совершив ритуал, даже накормив кого-то ради мамы, сын тоже получит награду.

– Как компенсировать пропущенные годы поста?

– В таком тяжелом случае есть два пути. Мужчинами мы, парни, стали где-то в 14 лет. Если сейчас мне 30, и я только сейчас узнал, что мне нужно держать уразу, значит, я пропустил 16 постов. Если я начну держать сейчас, я не знаю, додержу ли столько до конца своей жизни.

Здесь есть две фетвы. Одна из них для нас, наверное, более подходящая. Можно посчитать [пропущенные посты] и постараться накормить нуждающихся. Завести тетрадь: столько-то человек накормил, значит, столько-то дней продержал пост. Чтобы, когда вы предстанете перед Всевышним и он спросит, почему не держали пост, вы ответили: «Я не знал, но я старался это возместить».

То же касается намаза или хаджа (человек должен поехать в Мекку, если есть материальная возможность). Всевышний – милостивый и милосердный. Конечно, он нас любит и дает нам возможность исполнить его предписания.

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