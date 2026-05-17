Чай с хазратом: о халяльном бизнесе, работе с запретным и серых зарплатах

О том, почему честный бизнес в исламе считается одним из самых трудных путей, можно ли работать в «запретной» сфере, допустима ли серая зарплата и почему мусульманин отвечает перед Всевышним даже за лишние пять минут вне рабочего места, в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.





Рустам Хайруллин: «Человеку дозволено работать где угодно в меру своей возможности»

«Праведный бизнесмен будет с пророком в раю»

– Рустам хазрат, какими видами бизнеса можно заниматься мусульманам, а какими нет?

– Однажды наш любимейший пророк поднял два сомкнутых пальца и сказал: «Праведный торговец (в то время так называли бизнесменов), в раю со мной будет настолько близко». Я сам, еще будучи студентом-шакирдом, не понимал это изречение: «Почему? За что торговец будет в раю вместе с пророком?»

И я летом, помню, во время учебы подрабатывал у своего родственника, он на базаре продавал кондитерские изделия, и вот я был продавцом. Поскольку я был учеником исламского заведения, боялся греха. Поэтому грамм в грамм взвешивал, копейку в копейку сдачу давал. И все равно кто-то подойдет, которому что-то не понравилось, и будет возмущаться. А у тебя все это копится, и потом вот это выплескивается, причем на того человека, который вообще ни при чем. И вот тогда я действительно понял смысл этого изречения, что быть праведным торговцем, правильным бизнесменом очень-очень тяжело.

Также наш пророк объясняет, какой торговец окажется в раю. Он не обманывает, не обвешивает, он делает все честно, но и в то же время помогает нуждающимся. Здесь работают вот эти два фактора, то есть рука дающая, она лучше, чем рука берущая. И в этом плане, конечно же, бизнес должен соответствовать нормам ислама, то есть не должен быть связан с запрещенным.

– Может ли человек работать в учреждении, где присутствует запретное?

– Человеку дозволено работать где угодно в меру своих возможностей. Допустим, она мама-одиночка, у нее нет другой работы, кроме той, где она работает, – в продуктовом магазине, в котором в продаже может быть алкоголь. Допустим, она увольняется, и кто же будет кормить ее детей?

Поэтому если есть возможность найти работу, которая не связана с алкоголем, которая не связана с запретным, то вы, конечно, постараетесь найти эту работу. Если нет такой возможности, то работайте на этой работе, но находитесь в постоянном поиске именно дозволенных средств к существованию.

«Работодатель обязан позаботиться об официальном трудоустройстве работников»

– Как ислам относится к неофициальной работе? Могут ли мусульмане получать серую зарплату?

– Вот у нас коллектив мечети – это порядка 70 человек. И я сторонник того, чтобы все были оформлены официально. Почему? Потому что все рано или поздно выйдут на пенсию. А когда неофициально человек работает, то у него нет ни отчислений, ни соцпакета, ни больничных, ни декретных.

И этот человек потом на меня может обидеться и сказать: «Хазрат, из-за тебя я получаю минимальную пенсию». Поэтому работодатель должен не только о своем заработке думать, но и думать о своих подопечных, потому что он за них будет нести ответственность. Поэтому каждый работодатель пусть позаботится, чтобы человек достойно вышел на пенсию и ни в коем разе не был обижен.

«За каждый обман мы будем отвечать»

– Насколько важно для работодателя своевременно выплачивать зарплаты своим работникам?

– Наш любимейший пророк в своем изречении сказал: «Если вы кого-то наняли, то расплатитесь с ним, пока у него пот не высохнет». Например, мы договорились с кем-то на почасовую работу или сдельную. И если мы обещали выплатить в определенный срок, то мы должны, конечно же, оплатить. Да, бывают различные экономические ситуации. Если работодатель не может, то ему следует обсудить это со своими работниками.

Нужно стремиться к тому, чтобы это было честно, потому что Всевышний не смотрит на наши языки, он смотрит на наше сердце. И за каждый свой обман в этом мире мы будем отвечать в мире ином.

«Время нахождения на работе – это аманат мусульманина»

– Можно ли мусульманину уйти с работы пораньше без согласия начальника, даже если это будет 5-10 минут?

– Если у нас есть какая-то потребность пораньше уйти с работы, то следует подойти к руководителю, объяснить и спросить: «Я могу пораньше уйти?» А если нет, то, как у нас прописано в трудовом договоре, это есть аманат (доверенное нам). И мы не только перед работодателем, но мы перед Всевышним отвечаем. Да, бывает такое, что некоторые работники, я прошу прощения, просто сидят, ничего не делая. За это он также будет нести ответственность.

Поэтому насколько мы обещали выполнять функционал, мы должны стопроцентно исполнять его. Да, я это могу и завтра сделать, но пророк нас учил: «Не оставляй на завтра то, что ты можешь сделать сегодня».

