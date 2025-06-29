Чай с хазратом: «Нельзя издеваться над покойным телом, тем более – сжигать его»

Когда ЭКО не считается грехом? Есть ли семья после третьего «талака»? Может ли мусульманин завещать себя кремировать? На эти и другие вопросы зрителей в проекте «Чай с хазратом» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.





Рустам хазрат Хайруллин: «Мы всегда советуем молодежи, когда они выбирают себе пару, выбирать человека религиозно, национально, культурно, социально и материально одного уровня»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Кремация – это издевательство»

– Как в исламе относятся к кремированию?

– Вопрос кремации очень тяжелый и специфический, потому что по исламу издеваться над телом нельзя, тем более нельзя его сжигать. Кремация считается издевательством над телом. Человек [после смерти] должен быть омыт, обернут [в саван], «прочитан», после чего похоронен.

– Как быть, если я хочу лежать на кладбище рядом с супругом, а места нет?

– Здесь ислам допускает сделать рядом с ляхатом (углубление в стенке могилы, – прим. Т-и) другое углубление, чтобы положить супругов рядом.

– Если у моей жены другая вера, значит, мы будем похоронены на разных кладбищах?

– Мы всегда советуем молодежи, когда они выбирают себе пару, выбирать человека религиозно, национально, культурно, социально и материально одного уровня. Сейчас мы любим друг друга и готовы сделать друг для друга все, но придет момент ухода из этого мира, и один будет лежать на одном кладбище, а другой – на другом. На это нужно обратить внимание в молодости. Но и в старости мы видим много примеров, когда супруга принимает ислам, чтобы вместе лечь на одном кладбище.

– Можно ли мусульманам играть в шахматы?

– Шахматы – это специфический вопрос. Я бы попросил того, кто его задал, обратиться в Духовное управление мусульман, чтобы они издали фетву по этому вопросу. Могут возникнуть разночтения.

«Шахматы – это специфический вопрос. Могут возникнуть разночтения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В исламе нет понятия исповеди»

– Я хочу оставить в мечети Коран в качестве подарка на день рождения мужчине. Дозволено ли это сделать девушке? И как это сделать?

– Пророк учит нас дарить друг другу подарки – тогда между вами будет взаимоуважение и любовь. Даже если вы не близки друг другу и хотите сделать подобный благой поступок, оставить Коран в мечети, вы должны понимать: сколько будут его читать – столько будет идти награды тому человеку, для которого вы это сделали.

Ислам не запрещает дарить друг другу подарки. Поэтому если вы сделаете подарок на день рождения, в этом не будет ничего зазорного.

– Нужно ли исповедоваться перед хазратом?

– Что такое исповедь? В исламе понятия исповеди нет. Если человек совершил какой-то грех, он должен искренне раскаяться перед Создателем. Раскаявшись, человек больше никогда не должен упоминать этот грех. Если человек расскажет про него, например, своему другу, то в Судный день этот друг будет свидетельствовать против вас. Пусть ваш грех останется при вас, но искренне раскайтесь перед Всевышним.

А если вам нужны советы, как поступить в той или иной ситуации, то советуйтесь с имамами.

– Как сохранить семью, если сказано три «талака»? Можно ли дальше жить как муж и жена?

– Это очень тонкие вопросы. На них очень сложно отвечать, когда их задают в письме. Нужно понять ситуацию и вникнуть в нее. Если у вас возникли подобные вопросы из семейного права, засчитан «талак» или нет, вам лучше обратиться к казыям. Казый пригласит и мужа, и жену, выслушает и вынесет решение, сохранить ли семью.

Общий принцип: если сказано три «талака», никаха не существует.

«Уважаемые парни и девушки, ищите для себя равных людей, чтобы вам было легче жить» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мусульманин может взять в жены иудейку»

– Можно ли соблюдающей мусульманке выйти замуж за несоблюдающего мусульманина?

– Что такое соблюдающий и несоблюдающий? Мы понимаем, что девушка ходит в длинном платье и платке, и вот она влюбилась в парня, который пьет, курит, ходит налево и направо. Конечно, здесь лучше остерегаться подобного.

Пророк говорил: «Если вы читаете никах, вы должны быть равны друг другу, как религиозно, так и социально». Допустим, парень беднее девушки – ему будет сложнее соответствовать ее социальному статусу. Или вы собрались молиться, а он устроил дома дискотеку.

Уважаемые парни и девушки, ищите для себя равных людей, чтобы вам было легче жить.

– За кого может выйти мусульманка и кого может взять в жены мусульманин?

– Девушка может выйти замуж за мусульманина. Парень может взять в жены мусульманку, христианку или иудейку.

– В детстве родители резали на меня барашка. До скольки лет можно сделать курбан на рождение ребенка? Мне не делали курбан – могу ли я сделать его за себя?

– В данном случае мы говорим о курбане «акика» (жертвоприношение за рождение ребенка, – прим. Т-и). Если родился мальчик, желательно совершить два курбана, если девочка – один.

Если вы уже взрослый, но вам никто этот курбан не делал, сделайте его сами или попросите сделать его за вас. В этом будет благо, никаких возрастных ограничений нет. Но ныне, когда у вас рождаются дети, старайтесь делать для них курбан.

«Если во время ЭКО используется биоматериал мужа и жены, в этом случае ЭКО допускается» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Всевышний смотрит на наше сердце»

– Кому дать милостыню, если рядом нет нуждающихся?

– Если вы хотите отдать милостыню, но не можете найти нуждающегося человека, вы можете обратиться в мечеть. Мы вам дадим список нуждающихся людей, кому вы можете сделать свои пожертвования. Можно отдать в те же мечети или медресе.

Ограничений нет, но лучшая садака – это садака нуждающимся близким людям.

– Можно продержать пост 11 дней и «додержать» его после путешествия?

– Если это [путешествие] касается священного месяца Рамадан, путник может не держать пост. Будучи в круизе, вы можете не держать уразу. Но по возвращении нужно будет «вернуть» те дни, которые вы не держали.

– Можно ли читать молитву умершему на русском языке? Какую молитву читать умершему?

– Лучше всего читать в оригинале, на арабском языке суру «Ясин». Вы можете даже попросить своими словами: «О, Всевышний! Дай самый великий из раев моему отцу!» Эта молитва в ту же минуту дойдет до умершего. Конечно, Всевышний смотрит на наше сердце.

– Как ислам относится к ЭКО?

– Это очень глобальный вопрос, который в наше время очень актуален. Если во время ЭКО используется биоматериал мужа и жены, в этом случае ЭКО допускается. Если используется донор, это считается как прелюбодеяние. Тогда ЭКО считается греховным.

«Если к вам в гости приезжают турки или арабы, не нужно кормить их кониной, они поймут вас неправильно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наши предки всегда ели конину»

– Является ли халяльным мясо лося, подстреленного на охоте? Нужно ли при этом делать малое омовение?

– У охоты есть определенные условия. Когда мы заряжаем патрон, когда стреляем в дичь, мы говорим: «Бисмилляхи Аллаху Акбар». Если дичь осталась жива, мы перерезаем ей гортань со словами: «Бисмилляхи Аллаху Акбар». Во всех случаях эта дичь будет считаться дозволенной. Без «Бисмилляхи Аллаху Акбар» дичь будет запрещенной. Иметь религиозное омовение необязательно.

– Пророк Ибрагим оставил Хаджар с ребенком в безводной пустыне и уехал домой. Не слишком ли жестоко он поступил?

– Пророк Ибрагим – это добрейший человек. Мы понимаем, что это испытание Всевышнего. Его супруга, схватив его за ногу, спросила: «Ты сам нас здесь оставляешь или тебе сказал Всевышний?» Он отвечает: «Всевышний». Посмотрите, насколько она глубоко верующий человек: если сказал Всевышний, он нас не бросит.

Где бы мы ни были, в какой бы тяжелой ситуации ни находились, Всевышний нас не бросает. Он говорит: «Я сам вас выведу из любой ситуации». И он вывел Хаджар прекраснейшим способом. Ныне там Кааба и Мекка.

– Почему в Турции не едят конину?

– Конина во многих странах арабского мира – и в нашем мазхабе – считается «макрух» (нежелательное, – прим. Т-и). Поэтому если к вам в гости приезжают турки или арабы, не нужно кормить их кониной, они поймут вас неправильно.

Но хотя мы ханафиты, если посмотреть исторически, наши предки всегда если конину, и ныне мы тоже ее едим.

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Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Рустам хазрат даст на них подробные ответы, и мы покажем их в следующих подкастах.

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