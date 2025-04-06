Чай с хазратом: «Наверное, уже можно не использовать рентген?»

В чем причина болезней? Можно ли мусульманину делать анестезию, пить снотворное, колоть инсулин? Как подготовиться к кровопусканию? Как относиться к цигуну, иглоукалыванию и другим «восточным» практикам? На вопросы об исламской медицине в проекте «Чай с хазратом» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.





Рустам хазрат Хайруллин: «Любое преднамеренное причинение вреда здоровью является грехом»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наше тело дано нам в «доверительное управление»

– Что в Коране говорится о медицине?

– Коран – это не книга по медицине. В современных книгах пишут, что есть «пророческая медицина», но в те времена пророк использовал в качестве медицины питание, кровопускание и так далее.

Основной постулат – наше тело дано нам в «аманат», то есть в «доверительное управление». Любое преднамеренное причинение вреда здоровью является грехом. Отсюда вытекают различные запреты в еде, пирсинг, пластические операции и перестраивание тела.

Можно шагнуть дальше. Именем мусульманина Ибн Сины, или Авиценны, который развил эту область, названа сама медицина. Здесь ислам сыграл огромную роль.

– В чем причина болезней и почему они есть в нашей жизни?

– Болезнь может быть двух видов. Первый – мы сами навлекаем на себя гнев Всевышнего, или делаем то, что приводит к болезни. Алкоголизм в исламе запрещался не сразу, а тремя шагами. В первом ниспосланном аяте говорилось не приближаться в опьянении к молитве, так как в таком состоянии человек не понимает, что делает. Второй аят – вреда больше, чем пользы. Некоторые медики говорят, что нужно чуть-чуть выпить, чтобы расширить вены, но Всевышний говорит, что вреда больше. Третий шаг: «Вам запрещено». Запрещено пить не только алкоголь, но и кровь, есть свинину. Если взглянуть с медицинской точки зрения, они влекут болезни. То есть первый вид болезней – те, что мы сами себе заработали.

Порой мы спрашиваем: «Всевышний, зачем ты меня наказываешь болезнью?» Второй вид – испытание. Это может быть испытание для семьи, когда рождается особенный ребенок. Когда мы занимаемся с такими детьми, ходим в центры реабилитации, мы видим, что папы из таких семей сбегают. Это испытание отцу, матери, каждому из нас.

Иногда мы воспринимаем это так: «Да, вам тяжело, пусть Всевышний вам и поможет». Но Всевышний показал [это] тебе, чтобы ты помог. Он ведь не придет сам, поэтому он помогает через людей.

Первое – наказание для самого себя. Второе – испытание от Всевышнего.

«Кальяны «с Востока» еще хуже, чем сигареты»

– Что такое хиджама? Почему люди практикуют кровопускание?

– Перед любым лечением всегда консультируйтесь с врачом, причем с врачом, который знает, что такое ураза. Он должен проверить гемоглобин, железо и сделать другие анализы.

Когда я совершал паломничество в первый раз, я посетил первоклассный медицинский центр, где все лечат методами традиционной медицины. Ребята из нашей группы зашли в кабинет хиджамы, и мне тоже стало интересно. После этого я проболел три дня – у меня понижен гемоглобин. Когда я в первый раз проходил медкомиссию как преподаватель, меня вызывал к себе главврач: «Я хотел увидеть, что с таким гемоглобином ходят». У меня это врожденное, и еще большее понижение гемоглобина может повлечь болезни.

Кто-то меняет хиджаму на пиявок, но и пиявки для кого-то могут быть недопустимы. В нетрадиционных методах лечения обязательно должна быть консультация с врачом или со специалистом, у которого как минимум должно быть медицинское образование.

– Почему пророк запретил прижигание? Что еще недопустимо по аналогии?

– Запрет возлагается на все, что причиняет вред. Девочки и даже мальчики делают себе пирсинг. Для милых дам сережки – это красиво, но для мужчины это недопустимо. То же самое, когда у человека повсюду иголки, железки – это причиняет вред. То же самое – курение. Спасибо правительству за то, что на каждой пачке пишут, к чему приводит курение. Слава Аллаху, что обратили внимание на электронные сигареты, спайсы и другие вещи. Медицина говорит, что это убивает человека. Кальяны «с Востока» еще хуже, чем сигареты. Стало модно ходить к костоправам (остеопатам, – прим. Т-и), но если он не профессионал, то и он может сделать что-то нехорошее нашему здоровью. Прижигание, ломание, любой вред своему здоровью – это грех.

«Пророк говорил: «С каким намерением ее выпьешь, то намерение сбудется» Фото: © Mardetanha, ru.wikipedia.org, по лицензии CC BY-SA 3.0

«Воду зам-зам продавать нельзя, поэтому продают бутылку»

– Что такое «зам-зам»?

– Исторически вода зам-зам появилась во времена Ибрахима. Когда у него не было детей, он берет вторую супругу. Она рожает сына Исмаила, и Всевышний говорит Ибрахиму перевезти семью в Мекку, которая на тот момент была разрушена со времен Адама. Супруга Сара остается дома, а вторая супруга с ребенком отправляются с Ибрахимом. Воды нет, вокруг пустыня, холмы Сафа и Марва (бег между ними входит в ритуал хаджа). Говорится, что архангел Джабраил спустился к младенцу Исмаилу и ударил крылом рядом с ним – оттуда забил родник.

Мать услышала плач ребенка и, когда прибежала к нему, увидела воду. Она начала собирать воду, на арабском это звучит как «зам-зам», или «не растекайся». Говорится, что если бы она не остановила родник, вышла бы целая река. И вот уже сколько тысяч лет со времен Ибрахима этот родник существует под тем же названием «Зам-зам», вокруг него выросло поселение, которое этим родником пользовалось, давало право пользоваться этим родником другим и таким образом выжило.

Эту воду проверяли, она действительно очищенная и не замерзает. Я взял с собой бутылку воды, оставил ее в морозы в машине – не замерзает. Пророк говорил: «С каким намерением ее выпьешь, то намерение сбудется». Если хочешь утолить жажду – утолишь, хочешь наесться – наешься, хочешь поправиться (выздороветь, – прим. Т-и) – поправишься. Так Всевышний принимает наши мольбы.

Сейчас транспортные средства позволяют привозить эту воду в больших объемах, но хулиганят – так как воду продавать нельзя, «продают бутылку». Пытаются делать на этом бизнес, но настоящий, стопроцентный «зам-зам» сегодня, к сожалению, редкость.

«Ешьте то, что растет у вас». Неэкологическое питание, продукты, выращенные неестественным способом, ГМО – своими словами пророк, наверное, запрещал эти вещи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Есть изречение Аллаха: «Я сотворил болезни, я сотворил для них лечение». Мы просто еще не открыли лекарства»

– Эта вода используется как лекарство?

– С каким намерением выпьешь, то и сбудется. Даже неизлечимым больным Всевышний может продлить жизнь. Мы затронули болезни, такие как ВИЧ. Эти болезни, наверное, возникают, когда мы сами навлекаем на себя гнев Всевышнего, кроме тех случаев, когда был использован загрязненный шприц или что-то еще. В большинстве своем заражение происходит естественным путем, пусть Всевышний от этого убережет. Любая болезнь может прийти с наказанием.

Возвращаясь к Корану, есть другое изречение Всевышнего: «Я сотворил болезни, я сотворил для них лечение». Мы просто еще не открыли лекарства. Ученые должны сделать эти открытия, должны найти способ исцелять такие болезни, как, допустим, рак. До сих пор не знают, почему человек заболевает раком. Одно из изречений пророка гласит, что перед Судным днем увеличится количество смертей от сглаза. Возможно, сглаз вызывает рак, или переживания. Поэтому мы должны беречь друг друга и от сглаза тоже.

– Какие еще методы лечения предлагает исламская медицина?

– Наверное, метод опережения. Во времена пророка использовалась зубная щетка из корня дерева арак – мисвак. Пророк ею чистил зубы даже во время уразы, и по аналогии мы тоже чистим зубы в уразу. Ибн Сина пишет, что сок дерева арак полезен для пищеварения.

В одном из изречений пророк также сказал: «Ешьте то, что растет у вас». Неэкологическое питание, продукты, выращенные неестественным способом, ГМО – своими словами пророк, наверное, запрещал эти вещи. Даже наше питание – это и есть наше лечение. В другом изречении пророк говорит не наполнять желудки полностью: еда, питье и воздух – это к вопросу о переедании.

Естественные вещи полезнее для нашего здоровья, чем килограммы каких-то лекарств.

«Если я не могу ночами спать, я раздражен, из-за чего у меня в семье скандалы, не сплю сам и не даю спать другим, тогда врач пропишет снотворное» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я до сих пор помню бабая, который делал мне обрезание»

– Допустимо ли мусульманину использовать анестезию?

– Во времена пророка были глубоко верующие люди. Один из его учеников говорил: «Я буду читать намаз, а вы излечите мне рану». Тогда не было инструментов для проведения операций, чтобы человек не почувствовал боль и выжил.

Анестезия допустима. Мне перед школой делали обрезание, и в то время не было анестезии. Я до сих пор помню бабая, который делал мне обрезание, – настолько было больно. Чтобы излечить человека и облегчить его боль, анестезия допустима как с точки зрения медицины, так и со стороны ислама.

Закроем дверь для шайтана: можно ли облегчить боль наркотиками? На последней стадии, когда боль неимоверная, допустимые с точки зрения медицины и разрешенные законодательно средства – да, допустимы. Если же человек просто себя «мотивирует» тем, что это придает сил, как в случае с энергетиками, медицина говорит: да, дает на время, но сажает сердце, и ты себя убиваешь. Это уже недопустимо.

– Можно ли мусульманину принимать снотворное?

– Здесь мы должны доверять врачам. Не тем, кто отучился две недели, прошел интернет-курсы, а реальным специалистам. Если я не могу ночами спать, я раздражен, из-за чего у меня в семье скандалы, не сплю сам и не даю спать другим, тогда врач пропишет снотворное.

Но если я выпью пачку снотворного, чтобы уйти из этого мира, – причинение себе вреда и самоубийство являются грехом.

«У нас ведь есть современные менее вредные средства: магнитно-резонансная томография, компьютерная томография – эти вещи покажут лучше, но мы все равно идем на рентген» Фото: © «Татар-информ»

«Я до сих пор не понимаю, почему разрешен рентген»

– От чего вы отказываетесь при лечении?

– Есть запрещенные лекарства. Всевышний запретил опьяняющее, свинину, кровь. Если лекарство содержит спирт или свинину – нельзя. Здесь возникает вопрос альтернативы. Если человеку прописали лекарство на основе спирта и больше нет других лекарств, «халяльной альтернативы», – только в этом случае мусульманин может его принять, чтобы спастись*.

К нам часто приходят бабушки и говорят: «Хазрат, мы смотрели передачу, где сказали, что настойка боярышника такая полезная!» Нельзя. Запрещенное лекарство допустимо, если нет альтернативы. В других случаях мы, мусульмане, скажем нет.

При диабете используют инсулин. Большинство инсулина производят нехаляльным. У нас халяльного инсулина нет, поэтому те, кто принимает инсулин, принимают запрещенный. Если этого не сделать, человек умрет. Такие дилеммы есть.

– Рентген наносит вред, хотя и небольшой. Почему он разрешен?

– Этот вопрос я до сих пор не понимаю. У нас ведь есть современные менее вредные средства: магнитно-резонансная томография, компьютерная томография – эти вещи покажут лучше, но мы все равно идем на рентген. Я спрашивал у врачей. Как преподаватель, я раз в год прохожу такое облучение и каждый раз с непониманием: «Зачем, если есть другие средства?» Пока ответа нет, медики говорят: «Хазрат, сейчас они облучают меньше».

Он, конечно же, вредный, и через вас я бы хотел попросить современную медицину: мы, наверное, уже можем себе позволить не всегда облучаться и использовать другие средства, которые качественно и безвредно покажут, что у нас внутри.

«Ислам не отрицает такие методы лечения, как иглоукалывание, массажи» Фото: © «Татар-информ»

«Ислам не отрицает массажи, но мужчин должен принимать мужчина, женщин – женщина»

– Как ислам относится к прививкам?

– У меня есть личный опыт, как у многодетного отца. Советуясь с врачами по этому вопросу, я узнал, что есть прививки очищенные и неочищенные. Весь перечень прививок, предписанных Минздравом, мы своим детям делаем, но стараемся просить выбор: есть ли очищенная прививка? Пройти могут и не слишком экологически чистые продукты, те, что дешевле, но медицина дает нам право выбрать очищенную прививку для своего ребенка.

-– Цигун, иглоукалывание и другие восточные медицинские практики – как к ним относится ислам?

– Однажды у меня поясница заболела так, что я не мог ни сесть в машину, ни выйти из нее. Буквой «зю» я захожу к знакомому, который говорит: «У нас как раз есть здесь специалист из Китая». Меня увезли, я еле-еле залез на койку, и мастер начал иглоукалывание. Иглы легко зашли в тело, и я вышел оттуда на своих ногах, радостный, все прекрасно. Ислам не отрицает такие методы лечения, как иглоукалывание, массажи, но мужчина должен идти к массажисту-мужчине, женщина идет к массажисту-женщине.

Специалист должен быть высокого уровня, чтобы не причинить нам вред и не забрать наши деньги просто так. Что касается восточных методик гимнастики, ушу – все это допустимо, если не возникает вопрос поклонения. В той же йоге, когда они просят у какого-то бога, поклоняются ему – это отрицается. Как гимнастика, здоровье для тела, она принимается.

«Даже если лучший специалист-гинеколог – это мужчина, женщина-мусульманка к нему не идет» Фото: © «Татар-информ»

«Когда видишь, что на гинекологов учатся арабы, хочется сказать: «Вы что?»

– Можно ли мусульманину идти на прием к врачу другой веры?

– Есть такие понятия, как фард аль-кифая или фард аль-айн. Фард аль-айн – это то, что должен уметь каждый: намаз, ураза или уважение к старшим. Фард аль-кифая – если кто-то в обществе это уже делает, то обязательство спадает. В мусульманском обществе должен быть мусульманин-врач, тогда с остальных это обязательство спадает.

Но пророк учил нас пользоваться самым лучшим. Если я мужчина и мой врач мужчина, и при этом он самый лучший специалист в этой области, по исламу к нему можно идти, какой бы веры и каких бы взглядов он ни был.

[Теперь о ситуации,] Когда пол разный. Мы часто слышим, что лучший гинеколог – это мужчина. Здесь я, конечно, не согласен. Когда видишь, что в медвузах на гинекологов учатся арабы, хочется сказать: «Вы что?» Это же женская профессия: роды, гинекология – заходить туда мужчинам, наверное, табу. Также есть чисто мужские специальности, куда не надо идти женщинам.

Даже если лучший специалист-гинеколог – это мужчина, женщина-мусульманка к нему не идет.

«Молитва, конечно, лечит. Есть понятие «өшкерү» или «отчитки» Фото: © «Татар-информ»

«Молитва не только от сглаза, но и от болезней»

– Все болезни от нервов или от шайтана?

– Японец получил Нобелевскую премию за то, что доказал: во время поста уразы нервы восстанавливаются, хотя всегда говорят, что нервы не восстанавливаются.

Откуда возникают нервные переживания? В нас не хватает богобоязненности, мы должны полагаться на Всевышнего. Почему мы читаем намаз? Когда ты пять раз поднимаешь руки, ты понимаешь, если ты где-то упал, то это по воле Всевышнего. Человек должен перестать нервничать, что он чего-то не смог, что у соседа дом больше: все по воле Всевышнего. Это своеобразное успокоительное, от которого человек меньше нервничает, и, наверное, от этого меньше болезней.

– Можно ли вообще не болеть? Молитва лечит?

– Молитва, конечно, лечит. Есть понятие «өшкерү» или «отчитки». Оно не только от сглаза, но и от болезней. Всевышний говорит, что в Коране поистине есть лечение, и мы видим эту пользу. Когда люди несколько раз ходят на ЭКО, когда людям ставят диагноз, при котором они не родят, слава Аллаху, после өшкерү они через какое-то время приглашают на имянаречение. Это большое благо, это есть, и молитвы нужно читать.

Самые эффективные, наверное, пять сур: аль-Фатиха, аят аль-Курси, аль-Ихлас, аль-Фаляк, ан-Нас. Прочитали намаз, после намаза попросите себе здоровья, и я надеюсь, что болезней будет меньше. Но не вредите себе. К большому сожалению, большинство болезней от того, что мы вредим себе сами.

* Шариатский подход к употреблению медикаментов основывается на принципах сохранения жизни, минимизации вреда и избежания запретного, с учетом наличия или отсутствия допустимых альтернатив. Если спирт содержится в незначительном количестве, не способном вызвать опьянение даже в большом количестве (например, используется в качестве консерванта или стабилизатора), и его наличие не влияет на фармакологические свойства препарата как опьяняющего вещества, то употребление такого лекарства считается дозволенным. Это касается как внутреннего, так и внешнего применения, при условии, что препарат не используется с целью опьянения и спирт не составляет его основу.

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Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Рустам хазрат даст на них подробные ответы, и мы покажем их в следующих подкастах.

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