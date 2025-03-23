Чай с хазратом: «На Ураза-байрам приготовьте всем подарки, чтобы праздник был праздником»

Как провести первый день Ураза-байрама? Какая пища должна быть на столе? Можно ли поститься в праздничный день? Что делать, если праздник приходится встречать на работе? Имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин рассказал в проекте «Чай с хазратом», как провести заключительную неделю месяца Рамадан.





Рустам хазрат Хайруллин рассказал, как провести заключительную неделю месяца Рамадан

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Любой праздник в исламе социально направленный»

– Рустам хазрат, что такое Ураза-байрам? Почему это один из главных праздников мусульман?

– На арабском языке Ураза-байрам звучит как Ид аль-Фитр, то есть «праздник очищения». Наш любимейший пророк сказал, что если Всевышний примет пост – все наши покаяния, старания, помощь нуждающимся, то человек на праздничный намаз придет безгрешным, как ребенок.

Любой праздник в исламе социально направленный. Целый месяц мы не ели сами, кормили других, заботились, просили прощения и на праздник приходим безгрешными, как дети. Пусть Всевышний примет наш пост.

Может быть и такое, что он не примет. «Зачем ты держал уразу?» – «Я хотел похудеть». «А ты зачем кормил людей?» – «Я хотел, чтобы ты сказал, какой я хороший». Если наши намерения будут подобными, Всевышний, конечно же, нас не простит, и мы просто придем на праздник.

«Возвращаясь из мечети домой, идите другой дорогой»

– Какие обязательные ритуалы нужно совершить в этот день?

– Мы целый месяц постились, целый месяц держали уразу, поэтому, идя на праздник, мы уже завтракаем. Жены остаются дома, мужчины идут в мечеть, надевают красивейшие одежды, умываются. У нас есть обычай «гает мунчасы», то есть «праздничная баня».

Идем в мечеть не просто так, желательно говорить такбир, «праздничные слова», чтобы чувствовался праздник. Собираемся в мечети, читаем праздничный намаз, молимся и возвращаемся домой. Пророк говорит: «Идите домой другой дорогой, а не той, которой вы пришли». Дома нас обычно уже ждут блинчики, угощения. Целый день двери дома открыты, чтобы близкие, друзья, знакомые могли посетить праздничный стол. В этот день люди приглашают друг друга в гости. Если есть возможность, желательно посетить кладбище, где похоронены близкие, и помолиться за них.

– Что традиционно готовят на Ураза-байрам?

– У нас есть такой термин «таба исе чыгару», то есть нужно, чтобы от сковородки пошел запах [выпечки], если переводить дословно. В основном это блинчики, оладьи. Остальное каждая хозяйка уже старается приготовить по-своему, украсить стол.

«В Татарстане сейчас есть такая тенденция, что этот день становится праздником для всей семьи и для детей, а не только для взрослых» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ребенку не нужны блинчики, ему нужен праздник»

– Каковы особенности этого праздника в Татарстане?

– В Татарстане сейчас есть такая тенденция, что этот день становится праздником для всей семьи и для детей, а не только для взрослых. Многие мечети делают гулянья. Допустим, при нашей мечети мы стараемся собрать пони, паровозики, батуты, чтобы вся семья могла прийти и почувствовать этот праздник. Потому что ребенку эти блинчики не нужны, ему нужен праздник.

Я всегда говорю: если хотите провести опыт, просто выйдите на улицу и спросите у детей, какие праздники они знают. Что они скажут? Они не скажут «Курбан-байрам» или «Ураза-байрам». Они скажут: «день рождения», «Новый год», потому что на эти праздники дарят подарки, а здесь подарка нет. Поэтому, уважаемые родители, обязательно постарайтесь всем приготовить подарки, чтобы этот праздник действительно был праздником. Если вы на 8 Марта не подарили супруге цветы, то на Ураза-байрам это нужно сделать.

– Можно ли поститься в Ураза-байрам?

– В Ураза-байрам мусульманину нужно обязательно посетить мечеть, праздновать, но пост держать в этот день нельзя. На второй день праздника уже можно. Если кто-то хочет, есть дополнительные шесть дней.

Мы должны понимать, что в месяц Рамадан держать уразу обязательно, это фарз. Если я болею или есть другие причины, которые могут освободить меня от поста, я должен накормить нуждающихся. Для всех остальных пост в этот месяц обязателен. Еще шесть дней, понедельник и четверг – это дополнительные дни поста. Человек может держать, если хочет, за это будет бóльшая награда. Если не хотите или не можете держать [в дополнительные дни], за это греха не будет.

«Одна ночь, в которую мы бодрствуем и молимся, лучше, чем 83 года нашей жизни» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Кадер кичесе – это когда все ангелы на Земле»

– Что нельзя делать в этот день?

– Есть изречение у пророка, где он говорит про никах. Между двумя праздниками нельзя читать никах. Два праздника – это что? Например, когда Ураза-байрам пришелся на пятницу. Утром мы в мечети празднуем Ураза-байрам, а в обед мы в мечети читаем пятничный намаз. Между этими двумя праздниками нельзя читать никах.

Некоторые люди путают, думая, что нельзя между Курбан-байрамом и Ураза-байрамом. Нет, никах не читается в промежутке между утренним намазом в Ураза-байрам и пятничным намазом. Неэтично между ними совать третий праздник. Можно, но будет неэтично.

– Кадер кичесе – как он определяется и что он значит?

– Наш любимейший пророк сказал искать Ночь предопределения в последние десять нечетных ночей. Конечно, многие календари пишут, что это двадцать седьмая ночь, но мы можем не угадать.

Пророк описывает ее так: будет тихо, будет благодать, ты выйдешь на улицу ночью и будет спокойствие, не будет ни ветра, ни лая собак. То есть такая радость, спокойствие, все ангелы здесь на Земле – это Кадер кичесе.

Кадер – это предопределение на всю нашу жизнь. Мы просим что-то, и Всевышний это принимает. Поэтому если кто-то болеет, просите долгой здоровой жизни. То есть любую вещь, что бы мы не попросили, Всевышний примет в эту ночь.

В Коране есть целая сура, посвященная Кадер кичесе, где Всевышний говорит, что эта ночь лучше, чем тысяча месяцев. Если перевести тысячу месяцев в года, то получится лучше, чем 83 года. Одна ночь, в которую мы бодрствуем и молимся, лучше, чем 83 года нашей жизни.

«Если кто-то сомневается – пойти или не пойти, обязательно нужно постараться пойти. Все равно для вас это праздник» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Чтобы заслужить прощение, нужно наладить все отношения»

– Можно ли перечитать праздничный намаз в другой день?

– Есть два намаза, которые не перечитываются. Первый – это намаз, который мы читаем по покойному. Старались успеть, но не успели на джаназа-намаз – второй раз не читается.

И так же с праздничным намазом. Если вы проспали, опоздали – второй раз не читается. Не переживайте, за это греха не будет, но если кто-то сомневается – пойти или не пойти, обязательно нужно постараться пойти. Все равно для вас это праздник.

– Что делать, если я работаю в Ураза-байрам?

– Если у нас работа и мы не можем участвовать в праздничном намазе, то за это греха не будет. Мы живем в Татарстане, у нас это выходной день. Но федеральные компании даже в Татарстане в этот день не отдыхают. У них это рабочий день, и мусульманин, который там работает, не может прийти на праздничный намаз, потому что он на работе. На нем греха не будет.

– Что вы посоветуете тем, кто сейчас держит пост и готовится к Ураза-байраму?

– Последний десяток дней – это «махфират», прощение Всевышнего. Здесь мы должны постараться заслужить его прощение. Поэтому нужно вспомнить: может быть, вы с кем-то поссорились, может, давно не звонили, кого-то не посещали – нужно все наладить, чтобы действительно заслужить прощение.

Ураза – это не только пост. Ураза – это наша душа, образ жизни. Здесь нужно наладить все-все взаимоотношения с нашими близкими и не близкими людьми.

***

Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Рустам хазрат даст на них подробные ответы, и мы покажем их в следующих подкастах.

ДРУГИЕ ВЫПУСКИ: #ЧАЙ С ХАЗРАТОМ