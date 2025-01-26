Чай с хазратом: «Мы с вами стали настолько жесткими, что перестали видеть чудо»

Почти полторы тысячи лет назад произошло одно из главных чудес в жизни пророка Мухаммада – ночное путешествие из Мекки в Иерусалим и его вознесение на небо. О том, что видел пророк, что значит это чудо и ждут ли мусульмане второго пришествия, «Татар-информ» спросил у имам-хатыба казанской мечети «Гаиля» Рустама хазрата Хайруллина.





«В тот год умер первый человек, который любил и поддерживал Пророка»

– Ночь Мирадж – с нее начинается путь Мухаммада?

– Аль-Исра валь-Мирадж («ночное путешествие и вознесение»). Это был год печали, когда Пророк (мир ему) потерял свою любимую супругу Хадиджу, которая всегда его оберегала, всегда понимала, которая самой первой его поддержала.

Очень многое зависит от жены, у нас говорят «жена – это шея». Когда к будущему Пророку впервые пришел архангел Джабраил, Мухаммада всего трясло – на пришедшем не было написано, что он ангел. В таком состоянии страха Пророк вернулся домой. Некоторые жены поступят, как Хадиджа, другие будут спрашивать: «Где ты ходил? Что ты делал? Что случилось?» Войдя в дом, Пророк сказал: «Укрой меня». Супруга его накрыла, не задавая вопросов, занялась своими делами. В те времена дома были не такими, как ныне. Наверняка это была одна комната. Когда Хадиджа увидела, что Пророк успокоился, она присела к нему и спросила: «Что случилось?» – «Ко мне кто-то приходил. Я не знаю, кто это. То ли ангел, то ли сам шайтан. Я не знаю», – ответил Пророк. И посмотрите, что говорит супруга: «Ты придерживаешься родственных связей, ты не обижаешь слабых, ты помогаешь нуждающимся», – она его заряжает, духовно восстанавливает. «К тебе не придет шайтан. К тебе наверняка приходил ангел», – сказала Хадиджа.

И первый человек, который его любил и во всем поддерживал, умирает. В тот же год умирает дядя Пророка, который его защищал. Мы прекрасно помним, сколько раз к нему приходили с требованием отдать племянника: «Мы дадим тебе столько золота, сколько он весит, отдадим тебе другого юношу вместо него. Отдай племянника!» Он его защищал, и он тоже умирает.

В год печали Пророк сидел у Каабы в таком состоянии. Всевышний – как бы мы его ни называли: Бог, Творец, Создатель, Аллах, – чтобы поддержать своего посланника, отправляет архангела Джабраила: «Тебя призывает Аллах». Архангел переносит его из Мекки в Иерусалим, в Масджид аль-Акса («Отдаленная мечеть»).

Фото: © Владмир Васильев / «Татар-информ»

«Светским людям это кажется сказкой»

– Что произошло в той мечети?

– Если посмотреть исторически, когда Адам был ниспослан на Землю, говорится, что в память о рае он построил такое же здание – Каабу. Когда Адам уходил из рая, он попросил Всевышнего простить его и дать ему что-то на память. Он взял в раю белый камень, который был вмонтирован в угол Каабы. Сейчас этот камень черный из-за наших грехов. Это первая мечеть.

Через 40 лет строится «Отдаленная мечеть» в Иерусалиме. Джабраил вместе с Пророком переносится сюда, и в Коране говорится, что там собираются все пророки, которые были до этого на Земле, и совершают там намаз. В Коране упоминается 25 имен пророков, в изречениях Пророка говорится, что их было более 110 тысяч. Наверняка ко всем народам приходили в свое время пророки. Мухаммад становится имамом, ведет этот намаз, после чего Джабраил с Пророком возносятся.

Когда светские люди это слушают, им это кажется сказкой. То небо, которое мы видим, та галактика и Вселенная – все это считается первым небом (согласно исламу, всего небес семь, – прим. Т-и). Пророку был показан рай, был показан ад. Когда он вернулся обратно, он рассказал о рае и об аде. Всевышний духовно зарядил Пророка, чтобы он не отчаялся после потери самых близких людей.

Вспомните пророка Лута, когда его народ полностью отвернулся от него, пророка Нуха, когда даже его супруга не захотела садиться на корабль. Всегда у пророков было такое состояние, и Всевышний никогда их не бросал и поддерживал. То же самое случилось с нашим любимейшим Пророком Мухаммадом.

Представьте в то время мечеть. Ковров нет, только песок; вокруг стволы пальм, сверху накрыто пальмовыми стеблями; впереди мужчины, сзади женщины. И Пророк рассказывает, что в аду больше прекрасных половин, чем мужчин. Женщины заплакали: «За что, Пророк? Мы стираем, кормим – все делаем. За что?» И Пророк показал на язык: «В конце жизни вы говорите своему супругу, что ничего хорошего от него не видели».

Поэтому ислам призывает нас к добру, чтобы мы были благодарны даже за маленькое добро. Пророк говорит, что даже улыбка – это садака.

Конечно, это вкратце об Исра валь-Мирадж. Об этом можно говорить часами. Обязательно почитайте об этом, кому это интересно, задавайте вопросы.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Историческая точка, с которой мусульмане начали исполнять намаз»

– В чем смысл этого праздника? Как его отмечают мусульмане?

– Если посмотреть понятие «празднества», Пророк сказал, что для нас есть два великих праздника: Ураза-байрам и Курбан-байрам. Но более великий, чем даже Курбан-байрам и Ураза-байрам, – это пятница, Җомга. Все остальное – это исторические даты, которые мы почитаем и уважаем, но в ранг праздника не выводим.

Именно в Исра валь-Мирадж Всевышний беседует с Мухаммадом, как беседовал с другими пророками, и дает определенные обязательства, которые мы, мусульмане, должны выполнять. Одно из них – чтение намаза. Говорится, что именно тогда был ниспослан аят о чтении намаза.

Сперва Всевышний сказал читать 50 намазов в день. Когда Пророк спускался, на одном из небес находился пророк Муса, который сказал: «Мой народ не справился, и твой не справится. Проси Всевышнего [меньше]». Так осталось пять намазов, за которые мы получаем награду, как за 50. Это та историческая точка, с которой мы, мусульмане, начали исполнять пятикратный намаз.

– Есть ли место чудесам в исламе? Какими бывают чудеса?

– Чудеса присутствуют. Когда мы говорим о чуде, есть люди, которые относятся к этому скептически. Но даже когда мы заболели, даже когда мы пьем лекарство и выздоравливаем – это одно из чудес. Мы можем выздороветь, а можем не выздороветь. Мы можем жить дальше, а можем не жить. Если мы ложимся спать, мы можем не проснуться. Даже если мы проснулись утром – это чудо.

Мы перестали верить в чудеса, и я говорю не о том, что по щелчку пальцев может появиться «мерседес», а о реальных чудесах, которые мы должны видеть. Допустим, мы идем по улице, и рядом с нами падает сосулька или кирпич. Они не попали по голове – это же тоже чудо. Мы понимаем, что ангелы-хранители защитили нас от беды.

Есть огромные чудеса, есть мелкие. Есть люди, приближенные к Аллаху (их называют «аулия»), – друзья Всевышнего, которые могли творить различные чудеса. Есть пророки, которым Всевышний даровал определенные чудеса.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Прогресс науки не противоречит Корану – это тоже чудо»

– Какими были эти чудеса?

– Если вспомнить Ису, его чудом была медицина – он исцелял и даже оживлял умерших. Если вспомнить Мусу, у него был посох, которым он открыл море по воле Всевышнего и спас людей. У каждого из пророков были свои чудеса, и чудо Пророка – это Исра валь-Мирадж и Коран.

Корану полторы тысячи лет, его первые экземпляры существуют и ныне. Если вы поедете в Ташкент, обязательно посетите центральную мечеть (соборная мечеть Хазрати Имам, – прим. Т-и), где лежит первый экземпляр времен Пророка (Коран Усмана, – прим. Т-и). Если будете в Стамбуле, посетите музей Топкапы, где лежат первые экземпляры. Во многих других странах они сохранены. Ташкентский вариант до этого был в Санкт-Петербурге.

Это чудо, когда сейчас прогресс науки не противоречит Корану. Религия не противоречит ни науке, ни традиционным вещам, которые мы можем назвать чудесами или благом. Конечно, и вознесение это чудо. Я помню, видел мусульманскую книгу о том, кто был первым космонавтом, кто первым посетил небеса. В ней говорилось, что это был пророк Мухаммад.

– Творить чудеса – это свойство пророков?

– Смотря что мы подразумеваем под большим чудом. Если человек творит чудо, значит, он приближен к Всевышнему. Если же чудо происходит вне нашей воли, значит, Всевышний нас любит, значит, мы как-то к нему приблизились. Пусть Всевышний всех нас любит и показывает нам чудеса.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мусульмане также ждут второго пришествия Иисуса Христа»

– Если Мухаммад – последний пророк, значит, чудес после него не было и не будет?

– Не только пророки могут творить чудеса, но и люди. Есть бабушка, которая молится и лечит людей, даже когда традиционная медицина вроде бы не справляется. А бабушка взяла ту травку, эту травку, почитала дуа, и человек выздоравливает. Это чудо.

В нашей мусульманской трактовке Пророк Мухаммад – последний Божий посланник. Но есть другие верования, которые могут считать по-другому, могут ждать других пророков. Мы помним, что даже в истории ислама были лжепророки, которые регулярно появлялись. Буквально недавно, осенью, мне позвонили: «Я будущий Иисус Христос». Что мне оставалось сказать? Когда станете Иисусом Христом, тогда позвоните. Вроде бы некрасиво, но мы понимаем, что лжепророки могут появляться регулярно. Поэтому пусть Всевышний нас от этого убережет.

– Как ислам объясняет чудеса Исы?

– Мы помним, что Иисус Христос творил чудеса: превращал воду в вино, исцелял. Если мы вернемся к раю, Пророк, описывая его, говорил, что там есть несколько рек: одна из меда, другая из молока и третья из вина. Когда люди это услышали, они, конечно, задали вопрос: «Пророк, ты же сказал, что нельзя [вино], а в раю есть». Пророк ответил, что это не то вино, которое одурманивает человека, а то вино, которое дает прекрасный вкус, но не забирает разум. Зная Иисуса Христа, я думаю, что это было то вино, которое не забирало разум человека и не одурманивало его.

– Ислам признает чудеса пророков из других религий?

– Источник один, как бы мы его ни называли: Бог, Творец, Создатель или Аллах. Наука называет его высшим разумом или как-то еще. Мы прекрасно понимаем, что это творец, который отправлял своих посланников. Само собой, ислам признает всех посланников, которые описаны, и все чудеса.

Даже если посмотреть исторически, мы говорили об «Отдаленной мечети», и там есть «место пророка Закарии». Если вы помните (это описывается в Библии), там находилась святая Мария (Марьям), его племянница, если не ошибаюсь. Как описывает Коран, когда он зашел к ней, у нее были разные яства, то есть фрукты, для которых был уже не сезон. «Откуда они у тебя, кто их тебе приносит?» – спросил пророк Закария у Марьям. Она сказала, что их ей приносит архангел Джабраил. Или когда Иса заговорил [в младенческом возрасте]. Все эти факторы нас объединяют. Нам нечего делить с другими верованиями, и мы так же, как другие верования, ждем второго пришествия Иисуса Христа, мессии. Всевышний даже описывает, что это будет Сирия, что именно там выстроена огромная мечеть. Даже описывается место пришествия. Мы, мусульмане, христиане и иудеи, вместе, и нам действительно нечего делить.

Фото: © «Татар-информ»

«Мы перестали видеть прекрасное»

– Как понять, что является чудом, а что нет?

– Если в понятии чуда – весеннее или осеннее обострение, и у нас все светится, этот мир – это не рай, а мир испытаний. Но каждое испытание, которое мы проходим во благо, я бы назвал чудом.

Даже рождение ребенка, даже возможность забеременеть. Вы бы видели, сколько приходит пар, которые десятилетиями не могут завести ребенка. Когда мы читаем ниспосланный Всевышним Коран, когда мы просим, и они приглашают нас на имянаречение – я считаю это чудом. Или когда женщина несколько раз делает ЭКО и не получается, а после молитвы она рожает.

Есть чудеса. Да, к некоторым вещам мы относимся не так: позавтракал, поужинал и всё. Действительно, мы перестали видеть прекрасное, что дает Всевышний. Даже снег. Наука подтверждает, что ни одна снежинка не похожа на другую. Вы представляете? Сколько у нас снега может лежать, и снежинки разные.

Всевышний сам в Коране говорит: «Я вам отправляю чудеса – смотрите и веруйте». А мы с вами стали настолько жесткими, что перестали это видеть. Или посмотрите на слона, или на небеса – насколько они совершенны. Или спутник Земли – он же не случаен. И наша планета овальная, а не круглая. Если Луны не будет, у нас тут такая дребедень, прошу прощения, начнется. Это же все создано Всевышним, и действительно это все чудеса. Поэтому нужно научиться видеть это благо.

Даже наш организм. Почему иногда мы съедим пищу и все прекрасно, а иногда не все хорошо? Даже есть правила желудка, которые даны Всевышним. Или вспомните пандемию, когда мы поняли, что дышать – это дорого. Когда некоторым людям за дыхание приходилось платить и врачи нас спасали, чтобы мы могли дышать. А Всевышний дал нам возможность дышать бесплатно. Действительно это чудеса, их нужно научиться видеть, задумываться, но не впадать в эйфорию.

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Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Рустам хазрат даст на них подробные ответы, и мы покажем их в следующих подкастах.

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