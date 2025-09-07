Чай с хазратом: мечети от Каабы и Кубы до Кул-Шариф и Марджани

Когда появились первые мечети? Зачем сегодня нужны минареты? Есть ли свой стиль у татарских мечетей? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.





«Исторически мы знаем, что самая первая мечеть, которую построили на Земле, – это Кааба»

Фото: ru.wikipedia.org, CC BY-SA 2.5

«Современную мечеть сложно назвать просто мечетью»

– Как появились первые мечети?

– Исторически мы знаем, что самая первая мечеть, которую построили на Земле, – это Кааба. Когда Адама и его супругу Всевышний отправляет на Землю (поэтому часто говорят, что человек – внеземного происхождения), Адам просит его дать что-нибудь в память о рае. В память Адам берет белый камень, и уже на Земле он возводит Каабу в память о том, что видел в раю. Это самая первая мечеть человечества.

Далее, самая первая мечеть, которую построил пророк Мухаммад, – это мечеть Куба. Когда он переезжал из Мекки в Медину, он остановился на ночевку близ Медины и провел там несколько дней. Там вместе со сподвижниками он возвел первую мечеть.

Что такое мечеть? На то время это стволы пальм, перекрытые ветками, чтобы был тенек. Ни ковров, ничего – это место, где только читают намаз. Нет еще минаретов, как мы привыкли, нет полумесяца – сподвижники пророка молились прямо на песке.

Возведение мечети считается достойным. В одном из изречений пророк говорит: «Кто воздвиг мечеть в этом мире, тому Всевышний в раю воздвигнет дворец». Каждый старался построить мечеть. Если вы будете в Медине, вы можете увидеть мечеть Омар ибн аль-Хаттаб – она, возможно, даже меньше, чем мой кабинет. На тот момент мечети уже были, как сейчас это называют, «приквартальные». Слово «махалля» означает квартал, и у каждой махалли была мечеть.

– Изменились ли функции мечети сегодня?

– С увеличением мечетей мы видим, что меняются их цели и задачи. Если мечеть – «масджид» на арабском – перевести на русский язык дословно, получится «место, где совершается земной поклон». Современную мечеть уже трудно назвать только мечетью. Это уже исламские центры, где есть учебные классы, место для обмывания покойных, банкетные залы для никаха, справочные службы, типографии, издательства и все остальное. Функционал мечетей расширился, само собой, поменялась и архитектура.

Архитектура менялась в национальном стиле. Допустим, у татар своя архитектура, у бухарских эмиров – ныне для нас это узбеки – своя архитектура, у арабов своя, в Египте своя.

Рустам хазрат Хайруллин: «С увеличением мечетей мы видим, что меняются их цели и задачи» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мечеть должна быть красива своими прихожанами»

– Какие материалы использовались для строительства мечетей?

– Конечно, выбор материалов в первую очередь зависит от кармана, но в то же время мы снова возвращаемся к географии. У нас зимой холодно, и, если посмотреть на наши старинные мечети, толщина их стен достигает метра.

Если кто-то позволил себе построить мечеть из дерева, это прекрасно. Когда заходишь в деревянный дом или мечеть, даже воздух другой, чистый. Но за деревом нужно ухаживать всю жизнь.

Мечеть должна быть красива своими прихожанами. Хотелось бы через вас обратиться к строителям и бизнесменам, которые в память о близких строят шикарную мечеть: пусть они к этой мечети подбирают шикарного имама. Имама очень часто путают с ангелом, которому не надо ни кушать, ни где-то жить. А имаму нужно.

Те, кто построил красивую мечеть, назвал ее именем мамы, – а ходят ли туда люди, молятся ли они там, работает ли там имам? Создал ли этот человек в мечети условия для ее работы: зарплаты, жилье, чтобы имам мог исполнять свой функционал?

«На наших мечетях минарет стоит посередине, а не отдельно, как во всем мире» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если не было разрешения на мечеть, минарет спускали на лебедке»

– Когда появляются первые мечети на территории Татарстана?

– Самую первую каменную мечеть нам позволила построить Екатерина II, или, как мы любя ее называем, Эби-патша («Бабушка-царица», – прим. Т-и). С просьбой разрешить строительство каменной мечети к ней обратились наши предки. До этого у нас не было разрешения на каменную мечеть, а до деревянных у нас не было разрешения строить любые мечети.

На наших мечетях минарет стоит посередине, а не отдельно, как во всем мире. Почему? Иногда были специфические моменты, перегибы местной власти, не понимающей царскую политику. Когда наши деды переселялись, сперва они всегда выбирали место для мечети. Все дороги ведут к храму – в середине махалли, или квартала, всегда была мечеть, а в середине мечети – минарет. И этот минарет был на лебедке. Если на строительство мечети разрешения не было, когда приходила комиссия, минарет на лебедке спускали [, и мечеть выглядела как обычный дом]. Почему во всем мире в мечети нет шторок или занавесок, нет цветов [, а на территории Татарстана были]? Потому что это дом, здесь живет аксакал, здесь не проводят молебны, не читают намаз – вот такие были мечети.

«Бывают мечети с двумя минаретами, бывают с четырьмя, шестью или семью. Самое большое количество минаретов – в запретной мечети аль-Харам, их там девять» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У татар полумесяц указывает на киблу»

– Когда появился минарет? Для чего он нужен?

– Сейчас мы в мечетях используем микрофоны – даже муэдзин, который говорит азан, призыв к пятикратной молитве. Иногда людям нравится, иногда не нравится, иногда на нас жалуются, иногда хвалят. Если посмотреть на фотографии даже советского периода, в мечети Марджани муэдзин поднимался на минарет – не было микрофонов – и своим красивым голосом призывал к молитве. В небольшом квартале все это слышали и каждый шел на молитву.

Мне очень интересен марокканский стиль, у них ступени снаружи. У нас, допустим, ступени внутри, потому что здесь холодно. Попробуй в тридцатиградусный мороз с ветром подняться на минарет снаружи – тебя снесет. У кого-то минарет яйцеобразный, у кого-то острый шпиль – их форма и цвет могут быть связаны и с климатическими условиями. У турок все минареты однотипные – острые и высокие. Они утвердили один тип и каждую мечеть строят с типовым минаретом.

Бывают мечети с двумя минаретами, бывают с четырьмя, шестью или семью. Самое большое количество минаретов – в запретной мечети аль-Харам, их там девять.

– Зачем нужен минарет сегодня?

– Конечно, нынешние минареты могут не выполнять весь функционал. Но у минарета есть еще следующее предназначение – он обозначает мечеть, как колокольня с крестами обозначает церковь. В Лондоне более 600 мечетей, и если все минареты пропадут, мы даже не поймем, куда идти.

Если присмотреться, у татарских мечетей отличается положение полумесяца – у нас он указывает направление на киблу (направление в сторону Каабы, – прим. Т-и). Если вы живете рядом с мечетью, вы можете найти киблу по направлению полумесяца и в этом направлении читать молитву.

Если мы поедем, допустим, в арабский мир, то у них полумесяц смотрит наверх. Я сам часто задавался вопросом: неужели они не могли сделать так же удобно, чтобы всем было видно, куда читать намаз? Оказывается, они просто не видят полумесяц подобно нам. Когда у них появляется новый растущий месяц, он всегда смотрит наверх. То есть они просто не видят полумесяц так, как мы, из-за своего географического положения.

Поэтому ныне, даже если муэдзин использует микрофон, было бы лучше, если бы он говорил азан живым голосом, не используя технику. Но современность диктует свои условия. А минарет должен остаться, чтобы мы видели мечеть.

«Если мы зайдем в наши исторические мечети – Галеевскую или Марджани, – мы увидим, что крыши выкладывали кирпичиками – получался купол» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Испокон веков мечети в России строили татары»

– Какие черты отличают татарскую мечеть от мечетей других регионов мусульманского мира?

– Если мы зайдем в наши исторические мечети – Галеевскую мечеть или мечеть Марджани, – мы увидим, что крыши выкладывали кирпичиками – получался купол. Причем архитектура купола в мечети Марджани выверена настолько точно, что если имам будет говорить без микрофонов, его будет слышно во всех залах. Как принято у татар, сперва идет зал для добровольной молитвы, дальше – зал фарз, для обязательной молитвы.

Соборная мечеть в Санкт-Петербурге полностью отличается от татарских мечетей, хотя испокон веков в России имамы были татарами и мечети строили татары. Эту мечеть Санкт-Петербургу подарил Бухарский эмир, это своеобразная бухарская архитектура.

Если мы поедем в Самарканд, мы увидим там медресе иного стиля. В Бухаре минарет – это что-то! До сих пор это сейсмически активная зона, но мечети, построенные в то время, стоят до сих пор.

– Был ли свой стиль у татарских мечетей?

– Конечно же, у них был свой стиль. Если мы посмотрим на мечети в Булгаре или на древний Кул-Шариф в Казани, у них уже были скатные крыши, то есть географические условия не позволяли делать ровные крыши с большими куполами, а только двускатные, трехскатные крыши с минаретом. В Казани, кстати, по булгарскому стилю построили мечеть в микрорайоне Мирный. Она как раз воссоздает ту старую архитектуру (мечеть Камиль, ул. Новосельская, 104а, – прим. Т-и).

«Современная архитектура должна чуть-чуть приземлиться к нашим географическим реалиям и пытаться делать такие проекты мечетей, чтобы имам в дальнейшем не переживал, как ему сделать непротекающую крышу» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Идеально, когда архитектор сам является прихожанином мечети и участником строительства»

– Как на внешний вид татарской мечети повлияла Золотая Орда?

– Мы помним, что монголы изначально не были мусульманами, а наоборот, сталкиваясь с мусульманскими странами и империями, тогда это был Омейядский халифат, черпали культуру ислама. Поэтому, наверное, какой-то новизны в строительство и архитектуру мечетей монгольский этап сам по себе не привнес.

– Как на архитектуру татарской мечети повлияла русская архитектура?

– На Руси исторически мы всегда жили дружно по соседству. Влияние, наверное, было дальше. Если мы посмотрим на Константинополь, ныне Стамбул, многие из его церквей превратились в мечети, например Айя-София. В дальнейшем подобная купольная архитектура начала применяться в мечетях. Ныне мы видим, что по всей Турции распространилась купольная архитектура, перенятая у церквей.

– Как мечети изменились сегодня?

– В постсоветский период, когда каждый получил свободу волеизъявления, архитекторы начали, наверное, смотреть, питаться духовно и культурно от различных других стран: увидел мечеть и попытался «смешать» ее с татарской культурой. Получали специфические мечети, которые мы, наверное, не сможем увидеть во всем мире.

Наша мечеть – это смесь культуры азиатской и бухарской, купол и ровная кровля. Я буквально уверен, что наши деды никогда бы не сделали проект с ровной кровлей, где снег может все вскрыть и потечь.

Современная архитектура должна чуть-чуть приземлиться к нашим географическим реалиям и пытаться делать такие проекты мечетей, чтобы имам в дальнейшем не переживал, как ему сделать непротекающую крышу.

Архитектор нарисует, а строитель потом за голову хватается: «Как я это должен построить?» Самое идеальное, когда архитектор сам является прихожанином мечети и участником строительства. Тогда мечети действительно будут и очень красиво выглядеть, и использоваться без подтеков и других недостатков.

«Есть у нас термин «намоленное место» – бывает, что, когда заходишь в мечеть, душа отдыхает и радуется» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Перед Судным днем люди начнут хвастаться красотой своих мечетей»

– На что следует обращать внимание в мечети, чтобы оценить ее красоту?

– Первое, это внешний вид – радует глаз, правильная архитектура. Второе – внутренняя наполненность, удобство перемещения, наличие тахаратханы, ковры и остальное.

Есть у нас термин «намоленное место» – бывает, что, когда заходишь в мечеть, душа отдыхает и радуется. После архитектурной, а может быть и до архитектурной красоты, нужно обращать внимание на намоленность места.

– В чем главная красота мечети?

– Наш пророк говорил, что перед Судным днем люди начнут хвастаться красотой своих мечетей. Сейчас мы видим, что каждый старается сделать красивую мечеть по своему карману. Допустим, в Абу-Даби есть самая дорогая мечеть, в строительстве которой использовался самый дорогой мрамор, драгоценные камни (мечеть шейха Заида, названа в честь первого президента ОАЭ, стоимость ее строительства, по разным оценкам, составляет от полумиллиарда до двух миллиардов долларов, – прим. Т-и), но мечеть нужна не для того, чтобы ею хвастаться.

Пророк сказал, что мечеть красива своими прихожанами, людьми. Если подобные мечети мы используем для того, чтобы люди просто пришли и сделали селфи, то это, наверное, уже просто картинка. Мечети выполняют свой главный функционал своими прихожанами, которые приходят и молятся, – мечеть должна быть красива ими.

– Мечеть – это храм Божий?

– Второе название мечети, если говорить на арабском, – это дом Аллаха. Это не значит, что здесь живет Всевышний, потому что он вне времени и пространства. Это место, где мы ему поклоняемся. Поэтому, конечно, это можно назвать храмом Божьим, и он действительно должен быть не просто сараем, а соответствовать уровню Создателя.

«Мечеть Ирек – настолько она красивая, настолько она радует наш глаз» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Топ-5 мечетей Казани по мнению Рустама хазрата

– Назовите топ-5 самых интересных мечетей в Татарстане, по вашему мнению.

– В первую очередь это наше сердце, мечеть Кул-Шариф, которая совместила в себе и нашу историю, и современность. Действительно, это изюминка города Казани.

Наша история – мечеть Марджани, правильная с точки зрения акустики и проектировки. Причем, если посмотреть, эти проекты делали не мусульмане (мечеть Марджани проектировал первый профессиональный казанский архитектор Василий Кафтырев, – прим. Т-и), и настолько в них было все выверено. Например, в нашей мечети акустика сделана неправильно, и мы с этим мучаемся: есть микрофоны, колонки, но само помещение сделано акустически неправильно.

Следующая по своей красоте – мечеть Ирек. Настолько она красивая, настолько она радует наш глаз. Далее деревянная мечеть Раджаб, которая сейчас восстанавливается. Она, как единственная сохранившаяся деревянная мечеть, тоже должна зайти в этот топ. И по всем своим социальным направлениям, как пример для нас, имамов, – мечеть Ярдэм. Вот такой топ-5 мечетей в Казани я бы определил.