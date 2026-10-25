Чай с хазратом: какие роли ислам отводит женщине и отношение к феминизму

Какие роли ислам отводит женщине? В чем достоинство материнства? Какой должна быть мусульманская жена? Как ислам относится к феминизму? На эти вопросы в новом выпуске программы «Чай с хазратом» «Татар-информу» ответил имам казанской мечети «Гаиля», кандидат социологических наук Рустам Хайруллин.





«Также множество хадисов, где говорится, что под ногами матерей находится рай»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Женщина первой войдет в рай»

– Рустам хазрат, какие роли ислам отводит женщине?

– Мы очень часто сталкиваемся с неправильным пониманием, что ислам относится к женщинам как-то отрицательно. Конечно, это не так. Взять хотя бы тот факт, что кто, согласно исламу, первым войдет в рай? Это не мужчина, даже не Пророк, а первой войдет в рай женщина – супруга фараона.

Если мы откроем Коран, мы не найдем там суру «Мужчины», но найдем большую суру «Женщины». Также есть множество хадисов, где говорится, что под ногами матерей находится рай. Давайте вернемся к нашему любимому Пророку – его супруга Хадиджа была «бизнесвумен», которая всегда поддерживала мужа. Так что женщине в исламе отводится первостепенная роль.

Мифы о принижении роли женщин в исламе

– Вы сказали, что существует мнение о якобы ущемлении прав женщин в исламе. Как вы считаете, с чем оно связано?

– Я предполагаю, что при высказывании подобных мнений идет отсылка к одежде. Мусульманка в платочке, мусульманка в длинном платье, то есть о мини-юбках и прочем здесь речи не идет.

Также распространяется миф, что женщине нельзя работать. На самом деле, например, у жены Пророка Хадиджи был свой бизнес. Поэтому запрета работать нет.

Кроме того, женщинам нельзя выходить из дома без разрешения мужа. Но это объясняется тем, что мужчина несет ответственность за женщину. И супруга должна предупредить мужа, если она куда-то выходит. Представьте обратную ситуацию, когда муж возвращается домой, а жены дома нет. У него может быть тысяча мыслей, дьявол чего только ему не наговорит.

Но это не значит, что муж вправе ей запрещать регулярно куда-то выходить. К сожалению, мы видим, что некоторые мусульмане, будучи религиозно неграмотными, иногда перегибают сами, начинают как-то неправильно регламентировать свои права и обязанности. Этим мужчинам нужно объяснять, что это не есть рабство. Если ты говоришь ей не выходить самой, значит, вместе с ней иди на прогулку, в кафе, в театр.

Материнство – святая вещь Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«С первой схваткой при родах женщине прощаются грехи»

– В чем достоинство материнства в исламе?

– Материнство – это святая вещь. Есть множество изречений, когда наш любимейший Пророк говорил, что с первой схваткой во время родов женщине прощаются все грехи. С каждой каплей молока, которым она будет кормить малыша, записывается ей великая награда. С каждой бессонной ночью записывается великая награда. Не зря же говорится, что рай находится под ногами матери.

– Получается, чем больше детей в семье, тем больше награда? С этим связана высокая демография в мусульманских странах?

– Наверное, одна из причин высокой демографии – именно убеждение, что чем больше детей, тем лучше. Но в то же время есть и другие объяснения. Если мы посмотрим на наш татарский народ в дореволюционный период, в каждой семье было по 10–12 детей. Хотя раньше и у других народов были многодетные семьи. Сейчас же трое детей – редкость. Наши предки были более уверены в том, что любое пропитание от Всевышнего и уповать нужно на Него.

– Идеальная мусульманская жена – какая она?

– Во-первых, Всевышний говорит в Коране, что он соединяет в семьи одинаковых. Например, не бывает так, что если он хороший, то она плохая или она хорошая, он плохой.

Во-вторых, идеальная мусульманская жена должна быть набожной, той, которая молится, когда провожает мужа на работу. И, возможно, молитвами жены он не попадает в аварию, в какие-то катастрофы или нехорошие ситуации на работе.

Жена не снабжает материально, она – хранительница очага. Идеальная мусульманка – это та, которая всегда находит общий язык со своим мужем, которая советуется с ним. Прислушивается к своему мужу и из своего мужа делает батыра.

Мы видим, что феминизм привел к тому, что женщины выполняют работы наравне с мужчинами Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Если бы феминизм приводил к свободе и самореализации женщин, я бы первый за него выступал»

– Как ислам относится к идеям такого движения, как феминизм?

– Все мы прекрасно знаем историю феминизма. Это исключительно экономический вопрос – мужских рабочих рук стало уже не хватать и потребовалось, чтобы женщины встали за станки, клали асфальт, делали автомобили и так далее. На этом фоне начало распространяться убеждение, что быть домохозяйкой – это стыдно. Но мало кто обращает внимание на то, что быть домохозяйкой – это колоссальный труд: убери, постирай, помой, с детьми домашнее задание сделай.

Поэтому если ваша супруга подвержена каким-то подобным веяниям, не нужно ни в коем случае скандалить, нужно просто спокойно сесть и поговорить.

Сейчас мы видим, что феминизм привел к тому, что женщины выполняют работы наравне с мужчинами. Если бы феминизм приводил к тому, что женщина свободна, что она может творить, рисовать, делать что-то благое, я бы первым выступал за феминизм. Но я вижу, что он приводит к распаду семей, к тому, что жена сама работает на трех работах.

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Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Рустам хазрат даст на них подробные ответы, и мы покажем их в следующих подкастах.

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