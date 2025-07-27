Чай с хазратом: «Если Коран создал человек – создайте подобное»

Кто написал Коран? Как начать его читать и какой перевод Корана лучший? Сможет ли что-то подобное создать искусственный интеллект? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.





Рустам хазрат Хайруллин: «Самыми первыми в нашей вере идут слова Всевышнего – это Коран. Потом идут слова Пророка, затем – ученых»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Коран 23 года собирался в единое писание»

– Как появился Коран?

– Что такое Коран? Когда Всевышний отправил Адама на Землю, он сказал, что из людей, детей Адама, будут выбраны пророки и некоторым из них будут дарованы писания: кому-то книги, кому-то свитки. Например, у Мусы были свитки, у других пророков были книги: та же Библия – Ветхий и Новый Заветы – или тот же самый Забур, который был ниспослан Дауду.

Любое из писаний не просто появилось в руках у каждого человека. Коран ниспосылался в течение 23 лет. Когда к Пророку в первый раз приходит Джабраиль, он обнимает Пророка и говорит «икра», то есть «читай». Это был первый аят, ниспосланный Пророку.

Ниспосылались они не по порядку. Джабраиль приходит от Всевышнего снова и передает еще предложение, несколько предложений или целый «комплекс» предложений. А Пророк неграмотен, он не мог ни читать, ни писать. Он зачитывает это своим ученикам, и ученики записывают. При Пророке было несколько писарей, те же самые Абу Бакр, Умар и Усман все записывали, когда Пророк зачитывал Коран. Пророк запрещал записывать его изречения, чтобы ничего не перемешалось. Записывалась только прямая речь Всевышнего, поэтому Коран – это речь Аллаха. Всевышний беседует с нами через Писание. Мы ведь не слышим, что говорит Всевышний, – только через Коран.

Вот в течение 23 лет «по частям» ниспосылается Коран, и в последний год жизни Пророк зачитывает Коран полностью дважды по порядку. То есть Коран собирается в единое писание. До этого было так, что что-то случалось, и Всевышний ниспосылал на этот случай аят. Допустим, пришли к Пророку и говорят: «Опиши, какой Он». И ниспосылается сура «Куль хуваллаху ахад» (Сура 112, «Аль-Ихляс», – прим. Т-и). То есть у каждого аята есть «Асбабун-Нузуль», или причина ниспосылания: когда, кому и почему был ниспослан данный аят.

«У шиитов тот же самый Коран, у суннитов тот же самый Коран – у всего земного шара Коран один» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Корректно ли прибегать к хадисам, если Пророк просил не записывать его мнение в Коран?

– Существует степень аргументации. Само собой, самыми первыми в нашей вере идут слова Всевышнего – это Коран. Потом идут слова Пророка, затем – ученых. Получается трехступенчатая система доказательств.

Если Всевышний сказал «нельзя» и вдруг кто-то приводит хадис, в котором Пророк сказал «можно», значит, хадис недостоверный и его кто-то придумал. Поэтому есть такая наука, как «Улюм аль-хадис» (рус. «Наука о хадисах», – прим. Т-и). В ней есть понятия «сильсиля» – цепочка преемственности: кто, кому и когда сказал. Коран ниспосылается самому широкому кругу людей, никаких разногласий по нему нет: у шиитов тот же самый Коран, у ваххабитов тот же самый Коран, у нас, суннитов, тот же самый Коран – у всего земного шара Коран один, оригинальный. Понятно, что каждый переводчик переводит согласно своей теории, согласно своему богатству и пониманию языка, переводы могут быть разными.

Есть между Кораном и хадисом [по степени аргументации] еще Хадису Кудси – смысл Всевышнего, который Пророк передал своими словами. Но всегда смотрится и проверяется цепочка Пророка. Если в цепочке есть кто-то старый, хромой, с плохой памятью, то хадис, переданный этим человеком, убирается.

«Человек не смог бы написать Коран»

– Почему «Коран – безупречен», если он записан человеком?

– После смерти Пророка его сподвижники задались вопросом: вдруг люди начнут неправильно записывать Коран? Тогда Усман создает комиссию: собираются все Кораны, избирается председатель комиссии, знатоки Корана проверяют, делают копии [Корана Усмани], а остальное сжигают. Несколько копий есть и сейчас – допустим, если будете в Стамбуле, посетите музей Топкапы. Первые экземпляры до сих пор хранятся в Ташкенте и Центральном музее Лондона.

Когда выпускается новый тираж Корана, его сначала отдают комиссии. Когда Духовное управление [мусульман РТ] восстановило татарский шрифт и напечатало Коран, его отдали комиссии. Комиссия смотрит, проверяет, после чего дает свое заключение: «Да, это издание соответствует оригиналу». Это не просто сесть, написать, сказать: «Вот самый оригинальный Коран!» Единый Коран существует со времен Пророка и его учеников, и его экземпляры распространяют по всему миру. Если возникает спорный вопрос, комиссия поднимает оригинал и проверяет по нему.

– Что, если Коран полностью придуман человеком?

– Математика в Коране великолепна: сколько употребляется слово «день», столько же употребляется «ночь»; слово «месяц» употребляется ровно 12 раз. Когда кто-то говорит, что Коран написан человеком, – человек, наверное, не мог. Всевышний в Коране сам делает вызов: «Если вы говорите, что это написал человек, напишите подобное». Корану полторы тысячи лет, и вызов, конечно, принимают, но до сих пор ответа на вызов нет. Такая математическая тонкость, правила таджвида – человек бы не смог этого сделать.

«Коран состоит из сур. В каждой суре может быть несколько частей» Фото: © «Татар-информ»

«В Коране есть целая глава, посвященная Святой Марии»

– О чем написано в Коране?

– Коран состоит из сур. В каждой суре может быть несколько частей: это вся история человечества и мироздания; это поклонение, то есть что и как мы должны делать; это наше вероубеждение, то есть во что мы верим, во что не верим.

Помните, мы говорили, как Пророка попросили описать Бога? Он Всевышнего описал так: «Он един, он не родил и не был рожден, он не похож на нас». Всевышний как бы описывает себя через Коран.

Эти три основные части могут быть отдельно в какой-то суре, могут быть вместе. Допустим, есть целая сура «Марьям», посвященная Святой Марии, матери Иисуса Христа. В ней описывается, как она родила, как с ней говорили, но она молчала, как вместо нее говорил Иисус Христос.

Есть, допустим, сура «Женщины», где описываются права и обязанности женщин, но в то же время туда входит и вероубеждение. То есть основные посылы: история человечества, поклонение и вероубеждение.

– Что такое суры и аяты?

– В Коране 114 сур. Сура по-русски – это глава. Суры есть разные. Допустим, мы знаем с вами наизусть «Куль хуваллаху ахад» – это две строчки. Есть допустим сура «Аль-Бакара», она занимает 25 страниц.

Каждая сура начинается словами «бисмилляхи рахмани рахим», кроме одной – суры «Ат-Тауба». Потом начинается, допустим: «Альхамду ли-лляхи рабби ль-алямин, ар-рахмани р-рахим». Эти предложения называются «аят». Сура – это полная глава, а одно предложение – это аят.

Хадис – это слова Пророка, Коран это слова Аллаха. Сунна – это жизнь Пророка. Допустим, есть то, что Пророк сказал, а есть то, что он сделал или запретил. Вот ему предложили что-то съесть, но он отказался от этого, ничего не сказав, – это есть сунна. Все хадисы Пророка и вся его жизнь – это сунна.

«На начальных уроках человек изучит только арабские буковки, начнет читать, но не будет понимать. Но у нас трехгодичные курсы, и к концу третьего курса он уже будет понимать арабский» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Чтобы читать Коран, нужно знать только арабские буквы»

– Как начать читать Коран?

– У нас в Татарстане более полутора тысяч мечетей, и почти при каждой мечети проводятся воскресные курсы. Но есть они и в будни: вечером, днем – кому как удобно.

Человек может сказать, что есть онлайн-курсы, можно научиться там, но никогда произношению там не научишься. Буквы в арабском языке есть разные, мы их даже кириллицей не напишем. Например, у арабов три буквы «х», когда у нас, у татар, две. Поэтому нужно записаться на курсы в мечеть, выбрать себе оптимальное время и приходить. Учитель обязательно научит, во всех мечетях эти курсы бесплатные. Любой желающий – мальчики отдельно, девочки отдельно – может прийти, изучить и начать читать Коран.

На начальных уроках человек изучит только арабские буковки, начнет читать, но не будет понимать. Но у нас трехгодичные курсы, и к концу третьего курса он уже будет понимать арабский. После этого мы даем ему направление, с которым он идет в медресе, Российский исламский университет или Болгарскую исламскую академию, где он изучит арабский язык и начнет полностью понимать Коран.

– Хватит ли знания арабского для чтения Корана?

– Для того чтобы начать читать Коран, достаточно знать арабские буквы. Коран читается нараспев, и наука о таком чтении называется «таджвид». Зная буквы и чуть-чуть таджвид, человек уже может читать Коран. Причем когда он только учится, за ошибки его награда будет увеличиваться в два раза – помните, мы говорили про инфляцию награды? Но если знающий специально делает ошибки, ему будет записан грех. Поэтому не бойтесь читать неправильно, а наоборот: старайтесь, учитесь – и будет награда.

– Почему Коран читают нараспев?

– Всевышний сам в Коране говорит читать «тартилем», то есть нараспев, соблюдая правила таджвида. Он так его ниспослал, Пророк его так зачитывал, и так его записали сахабы-сподвижники.

«Всевышний сам в Коране говорит читать «тартилем», то есть нараспев, соблюдая правила таджвида» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Пусть место Валерии Пороховой будет в раю»

– Можно ли читать Коран в переводе?

– До революции наши аксакалы не разрешали переводить Коран, потому что многие наши бабушки и дедушки, которые учились до революции, знали и латынь, и арабский, то есть понимали Коран в оригинале. Сейчас, конечно же, на постсоветском пространстве есть множество переводов, но нужно быть повнимательнее и советоваться с имамами. Когда мы читаем только перевод, награда тоже будет идти, но не такая, как за чтение оригинала. Поэтому обязательно постарайтесь выучить хотя бы алфавит.

– Чьи переводы посоветуете?

– Мы благодарны Духовному управлению мусульман Республики Татарстан, потому что оно издало на русском и татарском языках смысловой перевод Корана. На данный момент лучше него ничего нет, этот перевод действительно проверенный.

– Ваше мнение о переводах Игнатия Крачковского и Валерии Пороховой?

– Игнатий Крачковский – это востоковед советских времен. Как появился перевод: он давал своим ученикам в качестве домашнего задания, курсовой или реферата перевод Корана, а ученики арабиста переводили просто дословно.

Если человек хочет изучить арабский язык, он может использовать перевод Крачковского именно для дословного перевода. Но мы прекрасно понимаем, что ни один иностранный язык слово в слово перевести невозможно. Меняется смысл, поэтому здесь нужно смотреть на смысловой перевод. Крачковский хорош, если вы учите арабский язык и часто пользуетесь словарем, переводя каждое слово.

Что касается Валерии Пороховой, пусть место ее будет в раю, она действительно выдающаяся женщина. Она постаралась перевод Корана «вогнать» в рифму, в поэзию. Конечно же, когда мы гонимся за рифмой, что-то может быть ближе к рифме, но дальше от смыслов. Здесь тоже могут быть какие-то недочеты. Лучше пусть все эти книги будут у вас для сравнения. Допустим, Порохова сказала так, этот же стих Крачковский перевел жестко, как арабист, а смысловой перевод говорит, что имелось в виду.

В Коране есть стихи, где Всевышний говорит держать уразу с того момента, как начнете отличать белую нитку от черной. Даже во времена Пророка люди сравнивали две нитки, кто-то завязывал белые и черные нитки на ноги, чтобы держать уразу. Пророк их по-доброму ругал – не в нитках смысл, а в том, что должно наступить зарево, то есть [черная] земля должна «оторваться» от [белого] неба.

– Что такое кираат и почему Коран читают по-разному?

– Сколько мы можем перечислить татарских диалектов? Допустим, мы с вами говорим на литературном татарском языке, есть пензенские татары. Когда я услышал, как они тянут звуки, я удивился. Едем в сторону Черемшана – там говорят через «ц», но это тот же самый татарский.

То же самое семь букв, семь кираатов – они означают диалекты арабов. Если кто-то говорил через «ц», Пророк зачитывал ему Коран через «ц». Если кто-то говорил через «ч», он ему зачитывал через «ч». То есть один язык, один оригинал, но чтобы люди понимали, о чем говорится в Коране, Пророк говорил на диалектах. Смысловых изменений там нет, только диалекты арабского языка.

«Святость Корана никто не отменял. Коран – это не та книга, которая должна лежать где-то наверху, а та книга, которая должна быть нашей настольной книгой» Фото: © «Татар-информ»

«Если ИИ возьмется переписать Коран, у него не выйдет»

– Коран – это оберег?

Коран – это слова Всевышнего. Нас защищает Всевышний, оберегает нас Всевышний. Допустим, мы обложимся Коранами – это книга, она не может защищать, но защищает Всевышний. Мы видим, допустим, иногда возникают пожары, сгорает всё, а Коран не сгорает. Всевышний показывает свое чудо. В то же время Коран – это чудо Пророка, где мы каждый раз можем видеть глубину Корана, читая его. Поэтому, повесив в салоне машины Коран, мы думаем, что он нас защитит, но защитит нас Всевышний.

Святость Корана никто не отменял. Коран – это не та книга, которая должна лежать где-то наверху, а та книга, которая должна быть нашей настольной книгой.

– Зачем делать тахарат (омовение) перед чтением Корана?

– Чтение Корана – это ритуал, то есть за каждую буковку мы получаем награду. Как любой ритуал, он должен совершаться с религиозным омовением. Поэтому мы с тахаратом касаемся Корана, без тахарата не имеем права касаться Корана.

– Зачем переписывать Коран вручную?

– Если посмотреть до революции, все книги – не только религиозные, не только Коран – были рукописные. Не было там печатных станков или чего-то еще. Первыми в мире, кто напечатал Коран, были наши деды. Не турки, не арабы, не пакистанцы, а именно татары напечатали Коран первыми. Он называется «ташбасма» (рус. литография, – прим. Т-и) – буквы были сделаны из камней. Поэтому традиция писать рукописно – это прекрасная традиция, и наше Духовное управление ее продолжает, но в этом какой-то святости мы не видим.

Каллиграфия и Ильм аль-Хатт (наука, изучающая канонические правила написания арабских букв, – прим. Т-и) – это целые научные дисциплины, которые в России после революции утратились. Специалисты по ним готовятся только в Казани, в Российском исламском институте. То есть рукописный Коран в первую очередь представляет высокую научную ценность, так как возрождает научные школы каллиграфии, одновременно являясь произведением искусства.

Примечательно, что опыт подготовки рукописного мусхафа (сборника священных текстов, – прим. Т-и) в современном мире существует в Королевстве Саудовская Аравия, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Бахрейне, Кувейте, Катаре, Ливии, Марокко и Пакистане. Теперь за такую наработку взялись в Казани, в ДУМ РТ.

– Может ли искусственный интеллект написать новый Коран?

– Я думаю, что нет. Что такое искусственный интеллект? Он же не берет что-то новое, он берет всё, что доступно в сети, и очень быстро выдает нам. Он даст то, что мы уже знаем. Скажи ребенку нарисовать какой-нибудь кошмар, и он возьмет рога отсюда, пятачок оттуда. В фильмах ужасов всё то, что мы видели, просто собрано по частям. Искусственный интеллект не сможет выдать того, чего нет в сети, как человек не сможет представить себе то, чего не видел. Поэтому когда мы пытаемся представить Всевышнего, мы не можем этого сделать. Всевышний говорит: «Я не похож ни на что, не представляете меня». Поэтому искусственный интеллект, даже если примет этот вызов, не сможет ответить на него.

– Как правильно реагировать на тех, кто унижает Коран?

– Конечно, для нас это самая святая книга. Все книги мира написаны, чтобы объяснить Коран. Это слова Всевышнего. Мы даже не позволяем Коран ставить ниже пояса, он должен лежать на уважительном месте, сверху. Когда люди проявляют неуважение – это, к сожалению, было и у нас в России, и за границей, – мы, мусульмане, просто не понимаем, зачем это делать.

Не нужно никого оскорблять. Всевышний даже в Коране говорит не ругать языческих богов, потому что многобожники, не зная, начнут оскорблять Аллаха. На веру, как сказал Владимир Путин, нельзя никоим образом посягать, никоим образом веру нельзя унижать. Коран для мусульман – самая главная книга, и нам, конечно, больно, когда люди унижают Коран.

– Что делать, если Коран пришел в негодность?

– Если это ваша семейная реликвия, которая передается из поколения в поколение, постарайтесь ее отреставрировать и сохранить. Если же такой «исторической святости» нет, то есть два способа утилизации – закопать или сжечь. Других способов утилизации нет.