«Чай с хазратом»: что означают и когда применимы ключевые исламские выражения

Мусульмане в повседневной речи используют различные фразы, связанные с исламом. О том, в каких случаях допустимы и какой смысл имеют такие высказывания, как «ИншаЛлах», «АльхмадулиЛлях», «Аллаху Акбар», «МашаЛлах» и другие, в интервью «Татар-информу» рассказал имам казанской мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.





«Пророк учит, что когда вы увидели что-то красивое, скажите: «СубаханаЛлах» или «ТабаракАллах» («Пречист Аллах»)»

Фото: © «Татар-информ»

«СубханаЛлах» позволяет уберечь от сглаза

– Рустам хазрат, в повседневной речи мусульмане нередко используют такие фразы, как «СубханаЛлах», «АльхмадулиЛлях», «ИншаЛлах», и другие. Скажите, подобная практика считается обязательной или добровольной?

– Конечно же, это делается на добровольной основе. Но что касается использования именно мусульманских выражений, Пророк учил нас, что и в каком случае нужно говорить. Допустим, у вас родился ребенок. И все пришли к вам в гости, смотрят на этого ребенка и восхищаются. Но есть определенные слова, которые в этот момент если скажешь, то ребенка не коснется сглаз. Пророк учит, что когда вы увидели что-то красивое, скажите: «СубханаЛлах» или «ТабаракАллах» («Пречист Аллах»). И с этими словами вы защитите или ребенка, или супругу, или что-то другое.

– Как правильно подобрать ту или иную фразу в конкретной ситуации?

– Допустим, когда мы благодарим, то произносим «АльхамдулиЛлях» («Хвала Аллаху»). Наш пророк говорил, что удивительно состояние мусульманина, когда приходит к нему беда. Он проявляет терпение и понимает, что это дал ему Всевышний, проявляет терпение, и тем самым прощаются его грехи. А когда приходит благо, он благодарит, он говорит: «АлхамдулиЛлях». Тем самым он привязывает то, за что проявляет благодарность, к Аллаху. Например, «АльхамдулиЛлях, я купил машину»; «АльхамдулиЛлях, у меня родился ребенок» и так далее. И действительно – мы должны быть за всё благодарны. В этом мире всё от Аллаха, поэтому мы за все благодарны Аллаху.

«Аллаху Акбар» – самое великое восхваление Всевышнего

– А в каких случаях можно использовать фразу «Аллаху Акбар»?

– К сожалению, мы видим, что некоторые мусульманские слова используют террористы, и тем самым возникает такой негатив. На самом деле слова «Аллаху Акбар» («Аллах велик») – это самое великое восхваление, его мы используем, когда происходит что-то такое действительно глобальное или благое.

– Выражение «ИншаЛлах»: что оно означает и в каких случаях оно уместно, а в каких случаях его нельзя использовать?

– Фразу «ИншаЛлах» («Если будет на это воля Аллаха»), наверное, нужно использовать всегда. Например, тебя спрашивают, вовремя ли ты приедешь с работы. Ответь: «ИншаЛлах, я вовремя приеду с работы». Тем самым мы повторяем, что все происходит с дозволения Аллаха.

К большому сожалению, некоторые мусульмане используют это высказывание в значении «отстань». Вот в этом ракурсе использовать это выражение нельзя. Если ты сказал: «ИншаЛлах», значит, ты на 100 процентов должен выложиться и сделать это. И если ты на 100 процентов выложился, но не смог по объективной причине, тогда греха нету.

«Если ты сказал: «ИншаЛлах», значит, ты на 100 процентов должен выложиться и сделать это. И если ты на 100 процентов выложился, но не смог по объективной причине, тогда греха нету» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Алла бирса» или «ИншаЛлах» – как лучше?

– Мы, татары, чаще говорим: «Алла бирса», что имеет такое же значение. Но с точки зрения шариата нужно обязательно говорить именно на арабском? Или можно на татарском?

– Обе фразы равноправные. Допустим, когда мы читаем Коран, то читать на арабском языке лучше. А когда мы говорим от чистого сердца «Алла бирса», то в данном случае это то же самое, что и «ИншаЛлах». Нужно, чтобы человек осознавал, что именно он говорит. Поэтому можно сказать и на родном языке.

– А в каких случаях применяется фраза «МашаЛлах»?

– Когда мы видим что-то красивое, то мы также говорим: «МашаЛлах» («То, что пожелал Аллах»). Вот как Аллах пожелал, так и случилось.

– Когда мы благодарим друг друга, то говорим: «ДжазакаЛлаху хайран». Можно ли это назвать синонимом слова «спасибо»? Или это что-то большее?

– Наверное, я бы больше привязал к слову «благодарю». Современный русский, как и татарский, язык настолько сократился. Допустим, слово «спасибо» произошло от выражения «Спаси Бог». Или на татарском мы говорим «рэхмэт», хотя изначально это звучало как «Аллахнын рэхмэте яусын». Но в советское время слова «Аллах» и «Бог» убирались из речи, и поэтому остались такие сокращенные формы А на самом деле они глубже. И поэтому было бы хорошо, если бы вместо слова «Рэхмэт» мы бы полностью говорили: «Аллахнын рэхмэте яусын». Поскольку милость нам дает Аллах.

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Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Рустам хазрат даст на них подробные ответы, и мы покажем их в следующих подкастах.

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