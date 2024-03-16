«Чай кочевника» и боовы: чем угощают избирателей в казанском КЦ «Московский»

«Чай кочевника», способный утолить жажду в жару и согреть в холод, а также блюда бурятской кухни — боовы, саламат и буузы — могут попробовать сегодня избиратели на избирательном участке № 165 в КЦ «Московский» в Казани. Здесь проходит выставка «Кухни народов России».

«„Чай кочевника“ — это зелёный чай с молоком и солью, также в него можно добавить масло и крупы. Традиционное угощение к чаю боовы. Это жареное тесто в форме лодочки с тибетскими узорами. Самое знаменитое и популярное бурятское блюдо — буузы или мясо в тесте. Это первое блюдо, по вкусу напоминающее манты. Блюдо выполнено в форме юрты, у него есть своя специфика приготовления. Сначала угощение нужно слегка надкусить, чтобы выпить бульон. Это наше любимое лакомство, которое мы в шутку называем „бурятским наркотиком“», — рассказала «Татар-информу» председатель национально-культурной автономии бурят Казани Сэсэгма Бубеева.

Всего на выставке в КЦ «Московский» представлены блюда 12 национальных кухонь народов, проживающих в Татарстане — азербайджанцев, армян, башкир, марийцев, таджиков, удмуртов, чуваш, бурят, чеченцев, якут, русских и татар. Выставка «Кухни народов России» организована Министерством культуры РТ, Ассамблеей народов РТ, мэрией Казани. Мероприятие во второй день выборов Президента России посетил председатель Ассамблеи народов РТ, Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).