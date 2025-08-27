Чай из самовара и татарские песни: в Нурлате провели «Вечерний сабантуй»
Итоговое мероприятие проекта «Күршеләр – иң якын кешеләр» – «Кичке җыен» («Вечерний сабантуй») прошло в Нурлате. Об этом сообщает «Нурлат-информ».
Проект реализуется автономной некоммерческой организацией «Созвездие Нурлата» в рамках республиканского проекта «Күрше-фест», инициированного Раисом Татарстана, и направлен на укрепление добрососедских связей и создание атмосферы единой дружной семьи.
С приветственным словом к участникам обратился глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев. Он поблагодарил организаторов, партнеров и активных жителей домов за вклад в развитие добрососедских инициатив.
Мероприятие стало финальным аккордом целой серии событий, среди которых ранее прошли «Бию фест» и гастрономическая ярмарка, собравшие положительные отклики горожан.
Программа «Кичке җыен» включала национальные игры для детей – бег в мешках и с яйцом в ложке, шахматно-шашечный турнир, мастер-класс по приготовлению татарского блюда «очпочмак», а также фуд-корт с национальной выпечкой. Особую атмосферу создал травяной чай из самовара, приготовленный волонтерами Фонда «Все для Победы Нурлат» и активистками Центра активного долголетия.
Концертная программа объединила выступления жителей Нурлата и творческих коллективов района. Специальным гостем стала певица, автор песен и актриса мюзиклов из Санкт-Петербурга Раида Шэй, исполнившая свои композиции.
Центральной частью вечера стала церемония награждения самых активных участников проекта. Победителями в различных номинациях стали:
- «Самый красивый палисадник» – Суфия Махмутова, Венера Муратханова, Татьяна Кочнева;
- «Самые поющие соседи» – Анна Макарова;
- «Хлебосольные соседи» – Суфия Махмутова, Рузалия Шагидуллина, Венера Муратханова, Лейсан Махмутова, Алия Гатина, Райса Гайнутдинова, Зульфира Идиятуллина;
- Специальный приз – Люся Макарова;
- «Отличный домком» – Рашид Миндубаев, Альберт Сингатуллин, Нурдида Мусина;
- «Самый дружный дом» – дом на ул. Гагарина, 28.
Автор проекта Резеда Гиняева вручила самым активным подъездам подарки – скамейки и шахматные столы от АНО «Созвездие Нурлата». В ближайшее время они будут установлены у домов на улицах Карла Маркса, Гагарина и Салимжанова, что создаст новые возможности для общения и совместного отдыха жителей.
Руководство района также отметило вклад партнеров проекта, среди которых Фонд «Все для Победы Нурлат», Центр активного долголетия, ИП «Махмутов», филиал АО «ТАТМЕДИА» «Нурлат-информ», МБУ «Центр развития культуры» и другие.