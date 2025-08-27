Чай из самовара и татарские песни: в Нурлате провели «Вечерний сабантуй»

Итоговое мероприятие проекта «Күршеләр – иң якын кешеләр» – «Кичке җыен» («Вечерний сабантуй») прошло в Нурлате. Об этом сообщает «Нурлат-информ».

Проект реализуется автономной некоммерческой организацией «Созвездие Нурлата» в рамках республиканского проекта «Күрше-фест», инициированного Раисом Татарстана, и направлен на укрепление добрососедских связей и создание атмосферы единой дружной семьи.

С приветственным словом к участникам обратился глава Нурлатского района Дамир Ишкинеев. Он поблагодарил организаторов, партнеров и активных жителей домов за вклад в развитие добрососедских инициатив.

Мероприятие стало финальным аккордом целой серии событий, среди которых ранее прошли «Бию фест» и гастрономическая ярмарка, собравшие положительные отклики горожан.

Программа «Кичке җыен» включала национальные игры для детей – бег в мешках и с яйцом в ложке, шахматно-шашечный турнир, мастер-класс по приготовлению татарского блюда «очпочмак», а также фуд-корт с национальной выпечкой. Особую атмосферу создал травяной чай из самовара, приготовленный волонтерами Фонда «Все для Победы Нурлат» и активистками Центра активного долголетия.

Концертная программа объединила выступления жителей Нурлата и творческих коллективов района. Специальным гостем стала певица, автор песен и актриса мюзиклов из Санкт-Петербурга Раида Шэй, исполнившая свои композиции.

Центральной частью вечера стала церемония награждения самых активных участников проекта. Победителями в различных номинациях стали:

«Самый красивый палисадник» – Суфия Махмутова , Венера Муратханова , Татьяна Кочнева ;

, , ; «Самые поющие соседи» – Анна Макарова ;

; «Хлебосольные соседи» – Суфия Махмутова, Рузалия Шагидуллина , Венера Муратханова, Лейсан Махмутова , Алия Гатина , Райса Гайнутдинова , Зульфира Идиятуллина ;

, Венера Муратханова, , , , ; Специальный приз – Люся Макарова ;

; «Отличный домком» – Рашид Миндубаев , Альберт Сингатуллин , Нурдида Мусина ;

, , ; «Самый дружный дом» – дом на ул. Гагарина, 28.

Автор проекта Резеда Гиняева вручила самым активным подъездам подарки – скамейки и шахматные столы от АНО «Созвездие Нурлата». В ближайшее время они будут установлены у домов на улицах Карла Маркса, Гагарина и Салимжанова, что создаст новые возможности для общения и совместного отдыха жителей.

Руководство района также отметило вклад партнеров проекта, среди которых Фонд «Все для Победы Нурлат», Центр активного долголетия, ИП «Махмутов», филиал АО «ТАТМЕДИА» «Нурлат-информ», МБУ «Центр развития культуры» и другие.