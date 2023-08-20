Чаепитие в саду, фолк-группа «Zakaria»: в Татарстане встретили Яблочный Спас

Яблочный Спас встретили в жемчужине Камско-Устьинского района Татарстана в селе Красновидово. На красочный праздник съехались тысячи гостей, в том числе из соседних регионов. О том, как гостей угощали вареньем с яблоком и перцем, и кто стал хедлайнером народного гуляния – в репортаже «Татар-информа».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ранним утром в отдаленный живописный уголок села Красновидово на Яблочный Спас стали пребывать первые гости. Традиционно, первой точкой на карте путешественников стал Музей писателя Максима Горького. Сразу у ворот гостей встречали озорные скоморохи. Они раздавали загадки и делились народными забавами с посетителями.

«Стало доброй традицией собираться на Яблочном Спасе в селе Красновидово. Мы видим, что праздник притягивает все больше гостей из Татарстана и не только, к примеру, сегодня к нам приехали представители из Франции. Это говорит о том, что праздник расширяет свои границы», - отметил заместитель начальника Управления по реализации национальной политики Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Евгений Ефимов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После того, как все игры были сыграны гостей широкого празднества ждала литературная экскурсия. Сам Максим Горький – молодой Алексей Пешков поведал посетителям о том, как еще наивным мечтателем он прибыл в Казань для поступления в Императорский университет. Однако, город принял его не столь радушно. Неразделенная любовь, неудача в поступлении и разочарование в жизни – привели его в Красновидово. Именно здесь в сельских красотах и просторах он залечивал душевные раны.

«Позднее Горький описал красновидовский период жизни в повести «Мои университеты», упоминал в статьях и примечаниях к некоторым публикациям. Впечатления юного Алексея Пешкова, были достаточно яркими, ведь именно здесь познакомился с бытом и нравами крестьян», – отметила директор музея Ольга Артамонова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Традиционный праздник Яблочный Спас обозначает преображение природы, переход от цветущего лета к монохромным краскам осени. В селе Красновидово красочный праздник отмечается ежегодно, а с 2016 года он приобрел республиканский статус.

«Мы видим матушку Волгу, прекрасную природу и погоду, которая из года в год благоволит нам. Яблочный Спас связан с преображением к осени. Уже прошел Медовый Спас, а впереди Ореховый Спас. Любимый многими Яблочный Спас сплачивает людей вне зависимости от их вероисповедания», - подчеркнул глава Камско-Устьинского района Татарстана Наиль Вазыхов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главная особенность фестиваля заключается в его аутентичности. Так, под тенью раскидистых ветвей яблоневого сада гости праздника наслаждались душистым травяным чаем, угощались пирогами из яблок и сладким медом. Здесь же варилось необычное варенье – из жгучего перца и сладких яблок. Воздух вокруг так и был пропитан запахом летнего фрукта.

«Яблочный Спас – это единый праздник, который объединяет самые разнообразные народы Татарстана. Я искренне хочу поблагодарить организаторов за проведение масштабного фестиваля. Из года в год вы прилагаете все свои усилия для того, чтобы сплотить нас», - подчеркнул руководитель исполнительного комитета Ассамблеи народов Татарстана Константин Яковлев.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Передать атмосферу русского фольклора помогли музыканты из Татарстана, Москвы, Самары и других регионов. На сцене рядом с живописным берегом Волги выступили ансамбль «Оберег», коллективы «Раздолье», «Русская душа». Хедлайнерами яркого народного гуляния стали фолк-группа «Zakaria» и музыкальный проект «ЖиВAgo».

Помимо этого, каждый желающий мог попробовать традиционные угощения – запеченные яблоки с медом, оладьи из яблок, яблочный мед, яблочная пастила и сушеные яблоки.