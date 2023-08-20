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Чаепитие в саду, фолк-группа «Zakaria»: в Татарстане встретили Яблочный Спас
Яблочный Спас встретили в жемчужине Камско-Устьинского района Татарстана в селе Красновидово. На красочный праздник съехались тысячи гостей, в том числе из соседних регионов. О том, как гостей угощали вареньем с яблоком и перцем, и кто стал хедлайнером народного гуляния – в репортаже «Татар-информа».
Ранним утром в отдаленный живописный уголок села Красновидово на Яблочный Спас стали пребывать первые гости. Традиционно, первой точкой на карте путешественников стал Музей писателя Максима Горького. Сразу у ворот гостей встречали озорные скоморохи. Они раздавали загадки и делились народными забавами с посетителями.
«Стало доброй традицией собираться на Яблочном Спасе в селе Красновидово. Мы видим, что праздник притягивает все больше гостей из Татарстана и не только, к примеру, сегодня к нам приехали представители из Франции. Это говорит о том, что праздник расширяет свои границы», - отметил заместитель начальника Управления по реализации национальной политики Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Евгений Ефимов.
После того, как все игры были сыграны гостей широкого празднества ждала литературная экскурсия. Сам Максим Горький – молодой Алексей Пешков поведал посетителям о том, как еще наивным мечтателем он прибыл в Казань для поступления в Императорский университет. Однако, город принял его не столь радушно. Неразделенная любовь, неудача в поступлении и разочарование в жизни – привели его в Красновидово. Именно здесь в сельских красотах и просторах он залечивал душевные раны.
«Позднее Горький описал красновидовский период жизни в повести «Мои университеты», упоминал в статьях и примечаниях к некоторым публикациям. Впечатления юного Алексея Пешкова, были достаточно яркими, ведь именно здесь познакомился с бытом и нравами крестьян», – отметила директор музея Ольга Артамонова.
Традиционный праздник Яблочный Спас обозначает преображение природы, переход от цветущего лета к монохромным краскам осени. В селе Красновидово красочный праздник отмечается ежегодно, а с 2016 года он приобрел республиканский статус.
«Мы видим матушку Волгу, прекрасную природу и погоду, которая из года в год благоволит нам. Яблочный Спас связан с преображением к осени. Уже прошел Медовый Спас, а впереди Ореховый Спас. Любимый многими Яблочный Спас сплачивает людей вне зависимости от их вероисповедания», - подчеркнул глава Камско-Устьинского района Татарстана Наиль Вазыхов.
Главная особенность фестиваля заключается в его аутентичности. Так, под тенью раскидистых ветвей яблоневого сада гости праздника наслаждались душистым травяным чаем, угощались пирогами из яблок и сладким медом. Здесь же варилось необычное варенье – из жгучего перца и сладких яблок. Воздух вокруг так и был пропитан запахом летнего фрукта.
«Яблочный Спас – это единый праздник, который объединяет самые разнообразные народы Татарстана. Я искренне хочу поблагодарить организаторов за проведение масштабного фестиваля. Из года в год вы прилагаете все свои усилия для того, чтобы сплотить нас», - подчеркнул руководитель исполнительного комитета Ассамблеи народов Татарстана Константин Яковлев.
Передать атмосферу русского фольклора помогли музыканты из Татарстана, Москвы, Самары и других регионов. На сцене рядом с живописным берегом Волги выступили ансамбль «Оберег», коллективы «Раздолье», «Русская душа». Хедлайнерами яркого народного гуляния стали фолк-группа «Zakaria» и музыкальный проект «ЖиВAgo».
Помимо этого, каждый желающий мог попробовать традиционные угощения – запеченные яблоки с медом, оладьи из яблок, яблочный мед, яблочная пастила и сушеные яблоки.
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