Чаепитие, кино и шахматы: в Заинском и Ютазинском районах пройдут праздники двора

11 августа жители Заинска и Уруссу могут прийти на праздники на объекты, благоустроенные по президентской программе «Наш двор». Мероприятия станут первыми во дворах муниципалитетов, которые пройдут в этом строительном сезоне. Об этом «Татар-информу» сообщили в фонде «Институт развития городов РТ».

В Заинске праздник начнется в пять часов вечера во дворе дома №1/07 по Проспекту Победы. Жителей Заинска приглашают вместе высадить деревья, а после устроить совместное чаепитие, посмотреть кино под открытым небом и поиграть в волейбол или шахматы. А дети смогут почувствовать себя художниками и раскрасить с представителями «Лагеря нашего двора» трансформаторную подстанцию. Также во дворе организуют фуд-корт.

В Уруссу праздник двора состоится по адресу: улица Уруссинская, дом 24. Он будет посвящен сразу двум событиям: открытию новой спортивной площадки по целевой программе «Татнефти» и завершению ремонтных работ по программе «Наш двор». Начало также запланировано на пять вечера.

Праздники организуют исполкомы Заинского и Ютазинского муниципальных районов.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент Татарстана Рустам Минниханов. За все время будет благоустроено около 7 000 дворов — это придомовые территории всех многоквартирных домов республики.