От первого колышка до ароматики: ТАНЕКО по индексу Нельсона догнал заводы Рокфеллеров

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил Альметьевский и Нижнекамский районы. Руководитель республики обсудил реализацию проектов «Татнефти» за пределами России и принял участие в запуске новых установок на комплексе ТАНЕКО.

Фото: president.tatarstan.ru

Татнефть возобновила геологоразведку в Ливии

После прибытия в нефтяную столицу Татарстана, Рустам Минниханов провел очередное заседание совета директоров «Татнефти». На нем обсудили проекты в области нефтесервиса, геологоразведки и нефтегазодобычи за пределами России. Было отмечено, что «Татнефть» возобновила геологоразведку в Ливии, где у компании четыре контрактных блока по соглашению на разведку и раздел продукции.

«Татнефть» была первой российской компанией, вышедшей на нефтяной рынок Ливии. Ливийский филиал компании был зарегистрирован в Триполи в июне 2005 года. В октябре 2005 года «Татнефть» получила концессию на разработку нефтяного блока в районе Гадамис в рамках второго открытого международного тендера, объявленного NOC. В ходе третьего международного тендера в декабре 2006 года компания выиграла права на еще три нефтяных блока в бассейнах Гадамис и Сирт. Общая площадь контрактных участков составляет 18 тыс. квадратных километров.

С 2014 года работы по проекту в Ливии были приостановлены до прекращения военных действий и стабилизации политической обстановки. До настоящего времени были завершены основные работы по 3D-сейсмическим операциям на участке 82/4, проводилась обработка и интерпретация материала.

На совете директоров также обсудили сервисный контракт с государственным концерном «Туркменнебит». Он позволил дополнительно добыть более 400 тыс. тонн. Всего было выполнено более 200 геолого-технических мероприятий, организованы производства по ремонту установок электроцентробежных насосов и насосно-компрессорных труб.

«Работа по поиску и оценке перспектив нефтегазодобывающих проектов будет продолжена и направлена на устойчивое увеличение стоимости компании, ее ресурсной базы, диверсификацию геологоразведочного и нефтедобывающего портфеля проектов с точки зрения их инвестиционной привлекательности», – сообщила пресс-служба компании.

Участники заседания рассмотрели планы добычи на 2022 год. «Совет директоров принял решение обеспечить решение задач бизнес-блока с учетом внешних факторов и решений ОПЕК+», – отмечается в информации «Татнефти».

ТАНЕКО в этом году запустило рекордные 7 установок

По традиции перед Новым годом на ТАНЕКО было запущено сразу несколько производств. В течение года на нефтеперерабатывающем комплексе начали работу 4 установки. Сегодня – в режиме комплексного опробования – запустили три: каталитической изодепарафинизации дизельного топлива, газофракционирования и замедленного коксования. Все они нужны для увеличения глубины переработки нефти и повышения выхода светлых нефтепродуктов.

Рустам Минниханов отметил, что в этом году в новые производства на ТАНЕКО вложено 39 млрд рублей. «Мы благодарим компанию “Татнефть”, лично генерального директора (Наиля Маганова – прим. Т-и). Он с первого колышка здесь, будучи еще первым заместителем, занимался этим комплексом. И сегодня мы видим результаты», - сказал руководитель республики.

По его словам, полученный при создании комплекса опыт может тиражироваться как в масштабах страны, так и за пределами. «Я всех благодарю за хорошую работу с пожеланиями дальнейшего процветания. А ваш успех — это благосостояние нашей республики», - отметил он.

Он поинтересовался, что даст, к примеру, изодепарафинизация дизельного топлива. Она позволит выпускать дизтопливо, устойчивое к пониженным температурам за счет низкого содержания парафинов, в том числе арктическое. Объем производства – до 1,3 млн тонн в год. Это дополнительно даст 5 млрд рублей к показателю EBITDA (прибыль до налогов и амортизации).

Запущенная на ТАНЕКО установка газофракционирования пополнит асортимент компании техническими газами – пропаном, пропан-бутаном, нормальным бутаном и изобутаном. Общая производительность – 350 тыс. тонн в год.

Установка замедленного коксования – уже вторая на «ТАНЕКО». Здесь перерабатываются самые тяжелые и наименее ценные нефтяные фракции в более легкие углеводороды и в нефтяной кокс – сырье для металлургической промышленности. Особенностью УЗК-2 стали рекордные сроки строительства – всего 2 года вместо обычных для установок такого масштаба 3-5 лет.

ТАНЕКО выведет сложность переработки на уровень Европы и США

Во время церемонии ввода установок, Президент РТ напомнил, что нефтекомплекс ТАНЕКО был запущен ровно 10 лет назад – в декабре 2011 года. Всего за десятилетие ТАНЕКО переработал свыше 90 млн тонн нефтесырья, в строительство комплекса было инвестировано около 470 млрд рублей. Сегодня на комплексе работают 28 установок, выпускается около 30 видов нефтепродуктов.

«Сегодня ТАНЕКО – это лучший нефтеперерабатывающий комплекс в нашей стране», – отметил Минниханов.

В свою очередь Наиль Маганов отметил, что индекс Нельсона на ТАНЕКО сегодня составляет – около 10. Индекс Нельсона показывает сложность конфигурации НПЗ. Чем выше индекс – тем выше доля выпуска светлых нефтепродуктов. К примеру, не обладающие процессами переработки темных нефтепродуктов НПЗ считаются простыми и имеют индекс Нельсона от 1 до 4. Комплексные НПЗ с установками вторичного контура по глубокой переработке нефти и темных остатков имеют индекс Нельсона более 7–8. Сверхсложные НПЗ, интегрированные в нефтехимические производства, имеют индекс более 10. Средний уровень индекса Нельсона в России – около 5, в США и Европе — 10–12. Заводы в Америке считаются самыми технологически сложными в мире.

«Как я вам докладывал, на следующий год после запуска комплекса получения ароматики, у нас индекс Нельсона будет уже свыше 11. И это будет означать, что в Татарстане это самый насыщенный завод, самый передовой по технологиям, на уровне лучших мировых образцов, которые сегодня в США», – сказал Маганов.

Он отметил, что опыт, полученный при строительстве комплекса, уже используется в Казахстане, Северной Африке и Центральной Азии. «Весь тот опыт, который получили на это площадке, мы конечно же, будем преумножать во благо нашей страны, республики, показывая то, какие мы есть», - заключил Маганов.

ТАНЕКО увеличит переработку до 16 млн тонн

Нефтеперерабатывающий комплекс ТАНЕКО в 2022 году планирует нарастить переработку до 16 млн тонн нефти. Это на 28% больше по сравнению с планом на этот год. Общий объем переработки нефти превысит 109 млн тонн. Для сравнения, в Татарстане в прошлом году всеми нефтекомпаниями, а это «Татнефть» и около 30 малых нефтяных компаний было добыто 33 млн тонн нефти.

Выход светлых продуктов увеличится до 77%. Производство автобензинов вырастет на 23% - до 1,8 млн тонн, дизельного топлива ­– на 29%, до 7,5 млн тонн, авиационного топлива – на 21%, до 629 тыс. тонн.

В феврале следующего года планируется завершить строительство пилотной установки гидроконверсии тяжелых нефтяных остатков - гудрона и битумов. Это научная разработка Институте нефтехимического синтеза имени Топчиева Российской академии наук. Мощность установки – 50 тыс. тонн в год.

Генеральный директор ТАНЕКО Илшат Салахов сообщил, что планируется не только отработать технологию переработки тяжелого нефтяного сырья, здесь же будут перерабатывать пластики как вторичное сырье. «То есть это будет полный цикл переработки отходов. Таким образом мы приходим к циркулярной экономике. Все пластиковые отходы мы смешиваем и жидкую массу подаем на установку вместе с гудроном чтобы на выходе получить газы, бензиновый и дизельные фракции, которые после вовлекают в переработку. В конечном итоге планируем получить те же пластики», – сказал журналистам Салахов.

В следующем году планируется запустить и комплекс получения ароматики – его планируется ввести в декабре. «Основными продуктами станут бензол толуол и параксилол. Для нас важен именно параксилол», - сказал Салахов.

Ввод комплекса неоднократно откладывался – ждали, когда свое производство введет предприятие СафПЭТ. Этого не случилось, компания решила сама производить терефталевую кислоту, выпуск планируется начать в 2024 году. Мощность планируется на уровне 600 тыс. тонн в год. Терефталевая кислота используется в производстве ПЭТФ-продукции. Использовать ее планируется на предприятиях «Экопэт» в Калининграде. «Экопэт» - крупнейший завод по производству полиэтилентерефталата в России и Европе. ПЭТФ предназначен для производства ПЭТ-бутылок и банок, тары и упаковки пищевого назначения, а также различных изделий технического и бытового назначения. «Татнефть» купила производство ПЭТФ летом этого года.

Также Салахов заявил о намерении «погасить» факелы. «Еще одним проектом является уменьшение сбросов топливного газа на факелы и использование этих газов в дальнейшем производстве нефтепродуктов. Мы уже сильно сократили эти выбросы и в будущем планируем полностью прекратить подобные выбросы», - сказал Салахов. Для этого планируется построить собственную генерацию – парогазовую установку мощностью 150 МВт.