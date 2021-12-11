C начала 2021 года в Казани число самозанятых выросло на 70%

В Казани с начала этого года количество предпринимателей выросло на 2,4%, а самозанятых — на 70%. Таким образом к особому налоговому режиму присоединились более 55 тыс. казанцев. Об этом мэр Ильсур Метшин сообщил на совещании в Кабмине РТ, которое провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Градоначальник доложил, что сумма налогов, поступивших в городскую казну от субъектов малого и среднего бизнеса за девять месяцев этого года, составила 4,9 млрд рублей. Показатель вырос на 31% по сравнению с прошлогодним периодом.

«Малый бизнес Казани — это почти 40% ВТП, треть всего работающего населения города и почти треть от налоговых поступлений городского бюджета», — рассказал Метшин.

Все больше предпринимателей переходят на интернет-площадки и маркетплейсы. Многие активно пользуются федеральными мерами поддержки МСП и муниципальными программами, призванными помочь в период пандемии. Так, на финансовую поддержку в виде грантов заявились 259 казанских самозанятых.

В 2021 году 771 представитель малого бизнеса Казани получили поддержку на общую сумму 1,1 млрд рублей.