Бжания пригласил Путина в Абхазию

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим абхазским коллегой Асланом Бжанией. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Аслан Бжания выразил полную поддержку предпринятых российским руководством действий по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране», — отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили двустороннюю повестку, план по социально-экономическому развитию Абхазии, сотрудничество в торговле и инфраструктурных проектах.

В заключение, как сообщает пресс-служба Бжании, он пригласил Владимира Путина в Абхазию на торжества по случаю 15-летия международного признания независимости и 30-летию дня Победы и Независимости Республики Абхазия.