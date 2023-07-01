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Политика 1 июля 2023 13:41

Бжания пригласил Путина в Абхазию

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим абхазским коллегой Асланом Бжанией. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Аслан Бжания выразил полную поддержку предпринятых российским руководством действий по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране», — отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили двустороннюю повестку, план по социально-экономическому развитию Абхазии, сотрудничество в торговле и инфраструктурных проектах.

В заключение, как сообщает пресс-служба Бжании, он пригласил Владимира Путина в Абхазию на торжества по случаю 15-летия международного признания независимости и 30-летию дня Победы и Независимости Республики Абхазия.

#Владимир Путин #Абхазия
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