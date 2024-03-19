Бжания поздравил Путина с победой на выборах Президента России

Президенты России и Абхазии Владимир Путин и Аслан Бжания провели телефонный разговор. Об этом передает пресс-служба Кремля.

Абхазский лидер тепло поздравил российского коллегу с победой на выборах Президента и подчеркнул, что результаты голосования убедительно продемонстрировали широкую поддержку гражданами курса на ускоренное социально-экономическое развитие, обеспечение безопасности и упрочение позиций РФ на международной арене, проводимого российским руководством.

Лидеры выразили готовность и далее укреплять союзнические отношения между двумя государствами в интересах народов двух стран.

По итогам обработки 100% протоколов УИК на выборах Президента России действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28% голосов. Кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов набрал 4,31% голосов избирателей, а занявший третье место Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%. За представителя ЛДПР Леонида Слуцкого проголосовали 3,20% избирателей. В Татарстане нынешний Президент по итогам обработки 100% протоколов набрал 88,74% голосов. Официальные результаты ЦИК РФ планирует представить 21 марта.