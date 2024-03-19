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Бжания поздравил Путина с победой на выборах Президента России
Президенты России и Абхазии Владимир Путин и Аслан Бжания провели телефонный разговор. Об этом передает пресс-служба Кремля.
Абхазский лидер тепло поздравил российского коллегу с победой на выборах Президента и подчеркнул, что результаты голосования убедительно продемонстрировали широкую поддержку гражданами курса на ускоренное социально-экономическое развитие, обеспечение безопасности и упрочение позиций РФ на международной арене, проводимого российским руководством.
Лидеры выразили готовность и далее укреплять союзнические отношения между двумя государствами в интересах народов двух стран.
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