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Бывшую казанскую журналистку Курбангалееву* объявили в розыск
Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*, уроженка Казани, объявлена в розыск МВД России. Ее данные внесены в базу разыскиваемых лиц по статье Уголовного кодекса РФ, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг включил Курбангалееву* в перечень причастных к террористической и экстремистской деятельности.
Фарида Курбангалеева в 2007-2014 годах была одной из ведущих программы «Вести» на телеканале «Россия 1». Ранее она работала на региональном телевидении в Татарстане.
По данным СМИ, с 2022 года она покинула Россию и проживает в Праге, где ведет оппозиционный YouTube-канал с критикой российских властей.
*Внесена в перечень экстремистов и террористов
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