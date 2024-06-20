Бывшую казанскую журналистку Курбангалееву* объявили в розыск

Бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева*, уроженка Казани, объявлена в розыск МВД России. Ее данные внесены в базу разыскиваемых лиц по статье Уголовного кодекса РФ, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг включил Курбангалееву* в перечень причастных к террористической и экстремистской деятельности.

Фарида Курбангалеева в 2007-2014 годах была одной из ведущих программы «Вести» на телеканале «Россия 1». Ранее она работала на региональном телевидении в Татарстане.

По данным СМИ, с 2022 года она покинула Россию и проживает в Праге, где ведет оппозиционный YouTube-канал с критикой российских властей.

*Внесена в перечень экстремистов и террористов