Происшествия 12 февраля 2026 12:59

Бывших директора школы и главу управления по физкультуре в РТ осудили за мошенничество

В Заинске вынесли приговор бывшему начальнику управления по физической культуре, спорту и туризму исполкома района и бывшему директору физкультурно-спортивных организаций спортивной школы «Яшьлек». Их признали виновными в мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как оказалось, в 2021 году трем тренерам спортшколы перечислили командировочные в размере больше 200 тысяч рублей. Они сняли деньги наличными и передали их директору школы, а также начальнику городского управления. Те распорядились деньгами по своему усмотрению.

Приговором суда бывшему начальнику управления назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима, бывшему директору спортшколы – в виде года лишения свободы условно.

#Заинск #Мошенничество
