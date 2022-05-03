Бывший зять украл у жительницы Казани деньги и драгоценности, пока она была на даче

20 апреля в полицию обратилась 65-летняя жительница Казани, которая проживает в одном из домов на улице Четаева. Она рассказала, что несколько дней назад уехала на дачу, а когда вернулась, обнаружила, что из дома пропали драгоценности: серьги с черным жемчугом, колье, обручальное кольцо, брошь с розовыми кораллами, бусы, серьги и коллекционные монеты. Также пропали полторы тысячи долларов. Общий ущерб составил около 270 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража с незаконным проникновением». Через несколько дней полицейские задержали подозреваемого, им оказался 36-летний бывший зять пострадавшей. Он признал свою вину и сознался. Зная, что в квартире никого не будет, он пробрался внутрь и украл драгоценности и деньги. Похищенные вещи частично изъяли у задержанного.

Сейчас мужчина находится под стражей, расследование дела продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.