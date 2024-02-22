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Происшествия 22 февраля 2024 10:50

Бывший журналист НТВ Евгений Киселев* включен в реестр экстремистов и террористов

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Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов журналиста, бывшего ведущего телеканала НТВ Евгения Киселева*. Об этом передает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что ранее Киселев* также был объявлен в России в розыск по уголовной статье.

* Лицо, признанное иноагентом в России

#иноагент
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