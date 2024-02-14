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Бывший завод Nissan перешел в собственность к государству
Бывший завод Nissan, который расположен в Санкт-Петербурге («Автозавод Санкт-Петербург») и с 2023 года был во владении АвтоВАЗа, перешел в государственную собственность. Так заявил вице-президент по продажам и маркетингу автопроизводителя Дмитрий Костромин, пишет РБК.
Спикер подчеркнул, что на данный момент «Санкт-Петербург» является самостоятельной заводской единицей.
Теперь собственник завода - автоинститут НАМИ (подведомственен Минпромторгу). НАМИ же в 2022-м выкупил завод у Nissan. Цена оказалась символической, но с опционом обратного выкупа в течение шести лет, рассказали в Минпромторге РФ.
Сменить собственника надо было, чтоб избежать рисков от санкций, говорят эксперты. Со слов одного из них, АвтоВАЗ вместе с Chery (новый партнер российского автопроизводителя) готовятся перезапустить завод. В дальнейшем могут быть два варианта развития событий: первый – завод остается в собственности государства, а на его площадках собирают «китайский авто», второй - НАМИ передает предприятие КНР под оперативное управление.
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