Бывший завод Nissan перешел в собственность к государству

Бывший завод Nissan, который расположен в Санкт-Петербурге («Автозавод Санкт-Петербург») и с 2023 года был во владении АвтоВАЗа, перешел в государственную собственность. Так заявил вице-президент по продажам и маркетингу автопроизводителя Дмитрий Костромин, пишет РБК.

Спикер подчеркнул, что на данный момент «Санкт-Петербург» является самостоятельной заводской единицей.

Теперь собственник завода - автоинститут НАМИ (подведомственен Минпромторгу). НАМИ же в 2022-м выкупил завод у Nissan. Цена оказалась символической, но с опционом обратного выкупа в течение шести лет, рассказали в Минпромторге РФ.

Сменить собственника надо было, чтоб избежать рисков от санкций, говорят эксперты. Со слов одного из них, АвтоВАЗ вместе с Chery (новый партнер российского автопроизводителя) готовятся перезапустить завод. В дальнейшем могут быть два варианта развития событий: первый – завод остается в собственности государства, а на его площадках собирают «китайский авто», второй - НАМИ передает предприятие КНР под оперативное управление.