Бывший завод «Форд Соллерс» в Набережных Челнах выставили на продажу за 2,5 млрд рублей

В Набережных Челнах за 2,5 млрд рублей продается производственный комплекс бывшего завода «Форд Соллерс». Соответствующее объявление размещено на сайте консалтинговой компании.

В объявлении указано, что общая площадь объекта составляет 102 тыс. квадратных метров, из которых 97 тыс. используется под производство, остальное – офисные помещения.

Площадь земельного участка - 68 гектаров. По данным продавца, комплекс состоит из административно-бытового, производственных и вспомогательных корпусов. На территории имеется ж/д ветка.

Ранее производственный корпус принадлежал КАМАЗу – здесь располагался завод малолитражных автомобилей, где выпускались машины «Ока». Затем корпус был продан компании «Соллерс». Сначала на предприятии выпускались китайские Ssang Yong, затем итальянские Fiat.

После создания совместного предприятия «Соллерс» и Ford Motor Company, на заводе производились автомобили Ford. Мощность производства составляла 110 тыс. автомобилей в год. В 2019 году производство на набережночелнинской площадке было прекращено, так как компания Ford ушла с российского рынка легковых автомобилей.