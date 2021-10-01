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Ру Тат
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1 октября 2021  19:50
Cергей Гаврилов

Бывший защитник УНИКСа продолжит карьеру в Иране

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Бывший игрок сборной России по баскетболу Антон Понкрашов заключил соглашение с иранской командой «Назмаваран» из города Сирджан. Контракт рассчитан на один год, сообщает Telegram-канал «Перехват».

35-летний защитник остался без работы летом, когда подмосковные «Химки» из-за проблем с финансами не заявились на чемпионат Единой лиги ВТБ.

Понкрашов в составе сборной России стал чемпионом Европы-2007, бронзовым призером Евробаскета-2011 и бронзовым призером Олимпийских игр-2012. За 20 лет профессиональной карьеры Антон сыграл в 20 разных российских командах, в том числе в казанском УНИКСе в 2014-2019 гг.

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